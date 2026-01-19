الدوحة، قطر: أكّد العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) على الجاهزية الكاملة لإقامة النسخة التاسعة من الحدث الدولي والتي تنطلق غداً الإثنين الموافق 19 يناير وتستمر لمدة أربعة أيام لغاية 22 من الشهر نفسه في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويقام ديمدكس 2026 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى والقائد العام للقوات المسلحة القطرية (حفظه الله ورعاه)، بتنظيم واستضافة القوات المسلحة القطرية تحت شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غدٍ آمن".

وقال رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس 2026 في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة النقيب (بحري) خالد محمد الصديقي، رئيس قسم المراسم والوفود الرسمية في ديمدكس، وبحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والدولية المتخصصة: "تعدّ النسخة التاسعة من ديمدكس 2026 الأكبر والأوسع على الإطلاق منذ انطلاقه دلالة واضحة على الاهتمام المتزايد من الشركات الدولية بهذا الحدث، الذي بات يعدّ واحداً من أبرز الفعاليات على أجندة الدفاع العالمية، ويشكل منصة مهمة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات للتعامل مع الحاجات والمتطلبات الناشئة في قطاعي الدفاع والأمن. لقد أصبح ديمدكس معرضاً متكاملاً لأحدث أنظمة الدفاع البحرية والجوية والبرية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ذات صلة منها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأنظمة الرادارات والرصد الحديثة وغيرها من النظم التكنولوجية اللازمة لمهام القوات المسلحة".

وأضاف: "يشكل ديمدكس محطة رئيسية للشركات لإبرام الصفقات والعقود التجارية ونمو الأعمال وتحفيز الاستثمارات إلى جانب توفيره الفرصة لبناء الشراكات المهمة في هذا القطاع. كما يعدّ ديمدكس منصة لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على رؤى جديدة حول مختلف القضايا المتعلقة بالدفاع، واكتساب فهم أعمق للتحديات الجيوسياسية والأمنية المستجدة".

ولفت العميد الركن الأنصاري في حديثه إلى ديمدكس 2026 سيشهد أكثر من 200 شركة عالمية ووطنية متخصصة بالأمن والدفاع، بالإضافة إلى 8 أجنحة دولية كبرى، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشركات الوطنية والمحلية في قطاعات ذات صلة، والقوات المسلحة القطرية بمختلف أقسامها. وسيعرض ديمدكس أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الدفاعية على مساحة تزيد على 40,000 متر مربع.

وأشار العميد الركن الأنصاري إلى أهمية تمديد فترة المعرض إلى أربعة أيام في استجابة لطلب العارضين وإتاحة الفرصة لهم وللوفود الزائرة للاستفادة القصوى من مزايا الحدث.

بالإضافة إلى المعرض الرئيسي، يشهد ديمدكس 2026 العديد من الفعاليات التي أصبحت تقليداً متبعاً في الحدث منها مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي يعقد بالتعاون مع كلية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، وزيارة الوفود الرسمية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى السفن الحربية الزائرة في ميناء حمد. كما سيقام في المعرض ورش عمل متخصصة يقدمها العارضون على مدار 3 أيام من 20 إلى 22 يناير في مساحة خاصة داخل المعرض، تتيح للعارضين المشاركين عرض أحدث ابتكاراتهم بطريقة مباشرة أمام الوفود والحضور.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة لديمدكس 2026 استقبلت صباح اليوم ثماني سفن حربية زائرة من ضمنها السفينة التابعة للقوات البحرية الاميرية القطرية "الفُلك" بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة.

يقام معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويفتح أبوابه في 19، 20، 21 يناير من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 مساءّ، وفي 22 يناير من الساعة 9:00 صباحاً إلى 4:00 مساءً. يستقطب ديمدكس الزوار في هذه الأوقات ما عدا اليوم الأول في 19 يناير من 12:00 ظهراً لغاية 5:00 مساءً. ومن المتوقع أن تستقطب النسخة التاسعة أكثر من 25,000 زائر. يمكن زيارة المعرض من خلال التسجيل المسبق على الموقع الإلكتروني dimdex.com.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.dimdex.com، أو متابعة آخر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي لديمدكس على منصة X، فيسبوك، إنستغرام.

-انتهى-

#بياناتحكومية