• حاز مستشفى أستر القصيص ومستشفى أستر المنخول في الإمارات العربية المتحدة على التقدير في تخصصي طب الأعصاب وجراحة العظام على التوالي.

• وتضمّ القائمة مستشفى ميدكير الصفا لأمراض الجهاز الهضمي، ومستشفى ميدكير الشارقة لطب الأعصاب، ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال لطب الأطفال.

• كما تضمّنت القائمة ثلاثة مستشفيات في عُمان وقطر، وهي مستشفى أستر رويال الرفاعة مسقط، ومستشفى أستر الرفاعة صحار، ومستشفى أستر قطر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، إحدى أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، إنجازاً هاماً بإدراج تسعة مستشفيات تابعة لها ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2026. ويشمل هذا التكريم تخصصات رئيسية، بما في ذلك أمراض الجهاز الهضمي والأعصاب والأورام وجراحة العظام وطب الأطفال، مما يعزز سمعة المجموعة كواحدة من أكثر مقدمي الرعاية الصحية المتخصصة عالية الجودة موثوقية في المنطقة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تكريم العديد من مستشفيات أستر وميدكير لتميزها الطبي في مختلف التخصصات، حيث حصل مستشفى أستر القصيص على تكريم في طب الأعصاب، بينما حاز مستشفى أستر المنخول على تكريم متميز في جراحة العظام بجائزتين اعتماداً على نظام تقييم الأداء الوظيفي (PROMs). كما كُرِّم مستشفى ميدكير الصفا في طب الجهاز الهضمي، ومستشفى ميدكير الشارقة في طب الأعصاب، ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري في جراحة العظام، ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال في طب الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم ثلاثة مستشفيات تابعة لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية في عُمان وقطر ضمن القائمة، حيث حصل مستشفى أستر رويال الرفاعة في مسقط على تقدير في خمسة تخصصات وهي: أمراض الجهاز الهضمي والأعصاب والأورام وجراحة العظام وطب الأطفال، وهو من أوسع التخصصات تمثيلاً في البلاد. كما صُنف مستشفى أستر الرفاعة في صحار في مجال أمراض الجهاز الهضمي. وفي قطر، حصل مستشفى أستر قطر على تقدير في مجال أمراض الجهاز الهضمي وطب الأطفال، مما يُبرز ريادته المتنامية في مجال الرعاية الأسرية والتخصصية.

وخلال حديثها عن هذا الإنجاز، قالت أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي: "لدى تكريم 9 مستشفيات لتخصصات متعددة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك يعكس قوة منظومتنا الصحيّة وخبرتنا الطبية في أستر. وبينما نعمق تركيزنا على الرعاية المتخصصة القائمة على النتائج، فإننا نظل ملتزمين ببناء مستقبل يمكن فيه للمرضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط الوصول إلى خبرة عالمية المستوى بالقرب من منازلهم."

تُسلط قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2026، والتي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة ستاتيستا، الضوء على المستشفيات التي تتفوق في ستة تخصصات عالية التأثير في سبع دول في الشرق الأوسط. ويجمع التقييم بين توصيات الأقران العالمية والتميز في الاعتماد وتبنّي مقاييس النتائج المبلغ عنها من قبل المرضى (PROMs).

وبوجود 15 مستشفى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تظل أستر دي إم للرعاية الصحية ملتزمة بقيادة التميز في الرعاية الصحية في المنطقة - من خلال توسيع مراكز التميز، ودمج التشخيصات المتقدمة، والاستفادة من أفضل البروتوكولات السريرية عبر الشبكة. كما يعكس إدراج تسعة مستشفيات تابعة لشركة أستر دي إم للرعاية الصحية عبر خمسة تخصصات في دول مجلس التعاون الخليجي التزام أستر الطويل الأمد بتقديم علاجات معقدة ومتخصصة ذات نتائج متفوقة وتجربة سلسة للمريض.

نبذة عن شركة أستر دي إم للرعاية الصحية

تأسست شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ولها حضور قوي في ستة بلدان في المنطقة. كما تلتزم أستر برؤية توفير رعاية صحية يسهل الحصول عليها وعالية الجودة، من الخدمات الأولية إلى الخدمات الرباعية، مع وعدها "سنعتني بك جيداً". ومن خلال نموذج رعاية صحية متكامل وقوي يشمل 15 مستشفى وَ 122 عيادة وَ 313 صيدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، تخدم أستر جميع شرائح المجتمع من خلال علاماتها التجارية الثلاث المتميزة: أستر "Aster" وميدكير "Medcare" وآكسيس "Access". كما تستمر الأعمال في التطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى وتوفير رعاية صحية عالية الجودة عبر القنوات العادية والرقمية والتي تشمل إطلاق أول تطبيق فائق في المنطقة في قطاع الرعاية الصحية، ألا وهو تطبيق ماي استر (myAster). ومع التركيز الثابت على الابتكار والنهج الذي يركز على المريض، يلتزم فريق المنظمة المخصص المكون من 1806 طبيباً و3826 ممرضاً بتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية والجراحية.

