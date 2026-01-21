شاركت جامعة الخليج العربي في حفل افتتاح فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وبتنظيم من محافظة العاصمة، ويتزامن مع تتويج مدينة المنامة كأول عاصمة عربية لرواد الأعمال الشباب لعام 2026.

يقام أسبوع المنامة بمشاركة نخبة من رواد الأعمال الشباب، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الحكومية والخاصة المعنية، وصنّاع القرار والمختصين من داخل مملكة البحرين وخارجها.

إلى ذلك، شارك وفد من جامعة الخليج العربي تكون من نائب رئيس الجامعة للخدمات المساندة والدعم المؤسسي، الدكتور عبد الرحمن يوسف إسماعيل، ومديرة مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب الدكتورة عفاف مبارك بوغوى، ومديرة مركز الاتصال المؤسسي أستاذ الهندسة البيئية المساعد بمركز الدراسات الحيوية والبيئية بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية الدكتورة سمية يوسف، إلى جانب عدد من الأكاديميين والطلبة.

ويُعد أسبوع المنامة لريادة الأعمال منصة وطنية وإقليمية رائدة تُجسّد مكانة مملكة البحرين كمركز داعم لريادة الأعمال والابتكار، وتسهم في تمكين الشباب ورواد الأعمال، وتعزيز ثقافة الابتكار، وربط الجهات الداعمة مع المشاريع الناشئة، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والمبادرات الريادية.

وتأتي مشاركة جامعة الخليج العربي، انطلاقًا من دورها الأكاديمي والمجتمعي في دعم منظومة ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين التعليم والابتكار، من خلال الإسهام في عدد من فعاليات الأسبوع عبر جلسات حوارية وورش عمل ومشاركات مؤسسية، إلى جانب عرض مبادرات وبرامج داعمة لرواد الأعمال.

هذا، وتلتزم الجامعة بدعم المبادرات الوطنية، وتمكين الشباب، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع رؤيتها في الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، إذ يشارك طلبة الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بالجامعة في الجلسات الحوارية كمُتحدثين، إلى جانب الجناح التعريفي التفاعلي الذي يسلّط الضوء على إنجازات طلبة الجامعة في مختلف التخصصات، والعروض والملصقات العلمية لطلبة الدراسات العليا لربط مخرجاتهم البحثية بريادة الأعمال والابتكار، والجلسة النقاشية المفتوحة بالتعاون مع منصة عالمية تُعنى بتسليط الضوء على المبادرات الشبابية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

-انتهى-

