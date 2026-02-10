أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومعهد اليابان لاقتصاديات الطاقة، اليوم، عن استضافة الاجتماع السنوي لمجلس توجيه التعاون الأكاديمي الإماراتي- الياباني 2026 في أبوظبي، ما يعزز الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين كل من الدولتين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وقد قرر المجلس تنظيم ورشة بحثية ثنائية وإطلاق برنامج للتبادل الطلابي لعام 2026.

رحب سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، بالوفد الياباني الذي تضمن الدكتور تاتسويا تيرازاوا، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد اليابان لاقتصاديات الطاقة وتوكويا كاناموري، المدير الإداري لمركز اليابان للتعاون الدولي في أبوظبي والدكتور أتسوشي ياماشيتا، أستاذ بقسم الإنسان الدراسات البيئية الهندسية والإنسان بجامعة طوكيو والدكتورة شينيا أوتوسوكا، أستاذة بقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بمعهد كيوشو للتكنولوجيا وشيرو موراكاوا، مدير إدارة أول لمجموعة الهندسة المدنية في شركة "نيكين سيكي ليمتد" والرئيس التنفيذي لجمعية السدود البحرية العكسية اليابانية.

حضر الاجتماع البروفيسور صموئيل ماو، مدير معهد أسباير لبحوث الاستدامة في جامعة خليفة والدكتور يوكاري ياماشيتا، المدير الإداري في معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة والدكتور أشرف النجداوي، نائب الرئيس للعلاقات الخارجية ورئيس الهيئة الإدارية في جامعة خليفة والعديد من أعضاء الهيئة الأكاديمية.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري: "تعكس شراكتنا مع اليابان مدى التزام جامعة خليفة بدفع البحوث عالية الأثر والتي تدعم أجندة الابتكار على المدى البعيد في دولة الإمارات. ونساهم، من خلال جمع أبرز الباحثين والشركاء من القطاع الصناعي وصناع السياسات من كلا الدولتين، في تعزيز منظومة تعاونية لتسريع حركة الاكتشافات العلمية وتقديم حلول عملية. وتتبادل دولة الإمارات واليابان رؤية لتعزيز التكنولوجيا التي تفيد مُجتَمَعَينا، ويُعَد اجتماعنا اليوم بمثابة خطوة هامة على طريق تحقيق هذا الطموح المُشتَرَك".

واستعرضت الفرق البحثية من جامعة خليفة والمؤسسات الشريكة من اليابان خلال الاجتماع صور التقدم الهائل الذي تحقق في المجالات الاستراتيجية، وشمل ذلك عرض لأحدث التطورات في مجال الروبوتات قدمه الدكتور ياماشيتا والدكتور جورج دياز، نائب مدير مركز جامعة خليفة للروبوتات والأنظمة ذاتية القيادة وأستاذ هندسة الكمبيوتر وهندسة المعلومات بالجامعة، كما أبرز الدكتور أوتسوكا والدكتور نورالدين هاريد، أستاذ مشارك في الهندسة الكهربائية بجامعة خليفة. وعرض شيرو موراكاوا، من شركة "نيكين سيكي" آخر المستجدات بشأن مشروع السد العكسي والذي تتولى جامعة خليفة وجامعة كيوتو تطويره بصفة مشتركة. وتطرقت مناقشات الاجتماع أيضًا إلى التوسع في البحوث متعددة الاختصاصات ذات التأثير العميق وزيادة عروض المنح الأكاديمية المشتركة وتحسين مستويات تنقب الباحثين والطلبة، إضافةً إلى تعزيز آليات التبادل المستدام للمعرفة.

سلط اجتماع مجلس التوجيه الضوء على تعميق التعاون في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان، والتي أُطلقت في عام 2018 وتم التأكيد عليها من خلال إعلان مشترك صدر في عام 2022. وتواصل جامعة خليفة ومعهد اليابان لاقتصاديات الطاقة من خلال هذه الإعلانات توسيع البرامج البحثية المشتركة وتبادل الخبراء وأنشطة تبادل المعرفة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في الدولتين.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

نبذة عن معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان:

تأسس معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان في عام 1966، ويُعَد مؤسسة بحثية بارزة غير ربحية توفر تحليلات وبيانات وتوصيات سياسية مستقلة بشأن القضايا العالمية في مجالَي الطاقة والبيئة. ويركز المعهد على تَبَنِّي تحول الطاقة المستدام والحياد الكربوني وتحليل اتجاهات السوق، وبصفة خاصة في منطقة آسيا والشرق الأوسط.

