المنامة، مملكة البحرين- اختتم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة النسخة الافتتاحية من مبادرة "مختبر مستقبل الاستدامة – التحدي الجامعي"، وهي مبادرة شبابية رائدة تهدف إلى إشراك طلبة الجامعات في تطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمملكة البحرين والالتزامات المناخية العالمية.

وجاء اختتام التحدي عقب أسبوع مكثف من جلسات الابتكار والإرشاد، تلاه عرض تقديمي لمشاريع الفرق المشاركة وحفل لتكريم الفائزين، بحضور أكثر من 100 مشارك، وذلك في حضور سعادة السيدة آمنة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، والسيد جمال فخرو، الشريك الإداري في كي بي إم جي البحرين، التي جاءت كشريك داعم للتحدي إلى جانب منتدى الشرق الأوسط للاستدامة.

وشهد التحدي مشاركة أكثر من 50 طالباً وطالبة، تم توزيعهم على سبعة فرق متعددة التخصصات، ضمّت طلبة من جامعات حكومية وخاصة في مملكة البحرين. وحظيت الفرق بدعم ما يقارب 20 موجهاً من الخبراء والمهنيين من شركاء المنتدى ومنظومة الاستدامة الأوسع. وعلى مدار التحدي، عملت الفرق على تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتوسع والتنفيذ، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك المرونة المناخية، والتحول نحو الحياد الكربوني، وأسواق الكربون، وبناء القدرات لتنفيذ استراتيجيات الاستدامة، وذلك تماشياً مع أهداف البحرين الوطنية والالتزامات المناخية العالمية.

وبعد استعراض الحلول أمام لجنة التحكيم والحضور، تم الإعلان عن الفريق الفائز، حيث حصد فريق "The Architects" من جامعة البحرين المركز الأول، نظراً لتميز الحل المقترح من حيث الابتكار وقابلية التنفيذ في أحد محاور بناء القدرات. ويضم الفريق الفائز كلاً من مريم سيد محمد عبد الله مطوق، نورة محمد علي عبد الله، زينب قاسم عبد الله أحمد إسماعيل، مريم سيد جواد درويش الشرخات، وسارة عبد الأمير عبد الجليل. وقد حظي الفريق بدعم وإرشاد من السيدة أمينة العبيدلي، رئيس السياسات والخطط الاستراتيجية في هيئة التخطيط العمراني والتنمية، والمهندسة زينب محمد، مصممة عمرانية ومعمارية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وقدم الفريق الفائز منصة رقمية بعنوان "مستدام"، تهدف إلى تحويل الوعي النظري بالاستدامة إلى ممارسات يومية بسيطة وقابلة للتنفيذ. وتعتمد المنصة على المحتوى الرقمي القصير، وأساليب تعلم مبتكرة، ونظام حوافز تشجيعي، بما يسهم في تعزيز السلوكيات المستدامة لدى الشباب وسد الفجوة بين المعرفة والتطبيق. وتتوافق المنصة مع رؤية البحرين 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتبرز الدور المحوري للابتكار الشبابي في إحداث أثر ملموس على مستوى المجتمع.

وضمن جوائز التحدي، سيحصل الفريق الفائز على برامج تدريبية متخصصة مقدمة من المجلس الأعلى للبيئة، إلى جانب جلسة تدريبية مخصصة في معهد ريبووت للبرمجة، دعماً لاستمرار بناء القدرات وتطوير المهارات العملية في مجالي الاستدامة والابتكار.

وفي تعليقها على المبادرة، قالت سعادة الأستاذة آمنة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، "إن تمكين الشباب من التفاعل مع تحديات الاستدامة يُعد عنصراً أساسياً في دعم الأهداف البيئية والمناخية لمملكة البحرين، ويوفر مختبر مستقبل الاستدامة منصة مهمة لتطوير المهارات والمعرفة والخبرة العملية اللازمة لتعزيز الاستدامة البيئية على المدى الطويل، ويسعدنا دعم هذه المبادرة ورؤية هذا المستوى الواعد من الأفكار والكفاءات لدى طلبتنا الجامعيين".

ومن جانبها، قالت السيدة زهراء طاهر، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، مؤسسة ومنظمة منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، "يعكس مختبر مستقبل الاستدامة التزامنا الراسخ بإشراك الشباب وبناء القدرات كجزء أساسي من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، وقد أظهرت الفرق المشاركة مستوى عالياً من الإبداع والالتزام وجودة التفكير، مما يؤكد أهمية توفير منصات منظمة تمكّن الشباب من ترجمة الحوار حول الاستدامة إلى حلول عملية وواقعية، ونفخر بجميع المشاركين ونهنئ فريق "The Architects" على هذا الإنجاز المستحق".

وأقيم عرض المشاريع وحفل التكريم في سينما إيبيكس، الشريك المستضيف، فيما شارك معهد ريبووت للبرمجة كشريك تعليمي في جلسات الإرشاد ومرحلة الابتكار، موفراً بيئة محفزة للتعاون والتعلم والتطبيق العملي طوال فترة التحدي.

وتحظى نسخة عام 2026 من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بدعم الشركاء الرئيسيين: منصة صفاء وبنك البحرين والكويت وشركة تبريد البحرين؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك ABC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الخليج الدولي كشركاء استراتيجيين. كما تشمل قائمة شركاء المنتدى شركة ألمنيوم البحرين(ألبا)، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة بوسطن الاستشاريةBCG))، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (BASREC)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) ، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، وطيران الخليج كشركاء منتدى. ويشارك تمكين، وحسن رضي ومشاركوه، مجموعة جي إف إتش المالية GFH))، وشركة يونيتد إنتربرايزز كشركاء داعمين، فيما تضم قائمة شركاء التعلم جامعة ستراثكلايد وإمباكت للتعلّم والتطويرو معهد ريبوت للبرمجة،و سينما إيبيكس كشريك للموقع، جانب عرب نيوز، والأيام، وOGN، وتريد أرابيا، وBFT ميديا، كشركاء إعلاميين، وذا باترفلاي إفكت كشريك للتسويق.

