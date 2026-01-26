"أجمل مكان" نموذج للمشروعات البحرية الطبيعية التي توازن بين حماية البيئة وخفض التكاليف

"شروق" تستعرض "مدينة الشارقة المستدامة 2" كنموذج متكامل للحياة الحضرية الصديقة للبيئة

"أرادَ" تقدم "مسار 3" بتصميم يدمج الطبيعة في قلب التجربة السكنية

شهدت فعاليات معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026" الذي يختتم أعماله مساء اليوم السبت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والزوار، لما يتيحه المعرض لزواره من الفرص الاستثمارية العقارية المتميزة وخصومات نوعية، وخطط سداد مرنة تستهدف مختلف فئات المستثمرين، وحزمة من التسهيلات الحكومية في مشاريع ترتكز على حلول الطاقة المتجددة، واستخدام التصاميم الذكية التي تُسهم في تحسين جودة الحياة.

"مدينة الشارقة المستدامة 2"

حيث استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" مشروع "مدينة الشارقة المستدامة 2"، الذي يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته "مدينة الشارقة المستدامة 1" في منطقة الرحمانية، كأول مجمع سكني مستدام في الإمارة، ويعتمد المشروع نمط "التاون هاوس"، ويقوم على ركائز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعكس رؤية متكاملة لتطوير مجتمعات حضرية مستدامة تدعم جودة الحياة وتراعي التوازن بين الإنسان والبيئة، ويقدم المشروع إعفاءً كاملاً من رسوم الخدمات لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم، ويعتمد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية لتزويد الوحدات السكنية بالكهرباء، إلى جانب دعمه لمفهوم التنقل المستدام داخل المدينة.

الطبيعة محور التجربة السكنية

كما استعرضت "أرادَ للتطوير العقاري" مشروع "مسار 3" الذي يعكس توجهاً متقدماً نحو الاستدامة من خلال تصميم مجتمعي يدمج الطبيعة في قلب التجربة السكنية، ويركز المشروع على تعزيز جودة الحياة عبر كثافة المساحات الخضراء، ومسارات المشي والدراجات، وتقليل الاعتماد على المركبات داخل الأحياء، كما يدعم أنماط العيش الصحي، ويراعي كفاءة استخدام الموارد، بما يحقق توازناً بين التطوير العمراني والحفاظ على البيئة، ويواكب توجهات إمارة الشارقة نحو مجتمعات مستدامة طويلة الأمد، ويعزز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية في تفاصيل الحياة اليومية للسكان في المستقبل.

أجمل مكان

فيما قال علي النجار، مدير المبيعات في مدينة "أجمل مكان" بالشارقة، إن "أجمل مكان" يُعدّ مشروعاً بحرياً طبيعياً، ويعكس توجهاً متقدماً في تطوير المجتمعات المتناغمة مع البيئة، موضحاً أن أحد أهم عناصر الاستدامة في المشاريع يتمثل في جودة المياه وتجددها الطبيعي، حيث يتميز موقع المشروع في الحمرية بأعلى معدلات تدوير المياه (Water Circulation) في دولة الإمارات، بما يوفر بيئة سكنية صحية ومستدامة، حيث يقوم مشروع "أجمل مكان" على مفهوم الاستدامة الطبيعية دون الاعتماد على مولدات أو توربينات أو أنظمة صناعية، بما يحافظ على التوازن البيئي الطبيعي للموقع، ويحد من التدخلات التقنية المكلفة، وبيّن أن هذا التوجه لا يسهم فقط في حماية البيئة، بل ينعكس أيضاً على تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية عن مالكي الوحدات العقارية، ويحقق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع.

تطور نوعي

وأكد سعادة سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، أن معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026" يمثل مرحلة متقدمة في تطوير السوق العقاري بالإمارة، مع التركيز على المشاريع المستدامة التي تواكب التوجهات العالمية في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، وأضاف سعادته أن المعرض يعكس النمو المستمر في استقطاب الشركات والمشاريع العقارية المبتكرة التي تقدم حلولًا ذكية ومستدامة، ما يساهم في تعزيز استقرار السوق العقاري في الشارقة وتوفير فرص استثمارية تتناسب مع رؤية الإمارة في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تقديم هذه المشاريع يعكس التزام الشارقة بالابتكار في مجال التطوير العقاري ويعزز مكانتها كمركز عقاري رائد في المنطقة.

مشاركة قياسية

ويشهد المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة وليدر لتنظيم المعارض، في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 21 لغاية 24 يناير الجاري، مشاركة قياسية لأكثر من 120 شركة ومؤسسة من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري، والبنوك، والمؤسسات التمويلية، وشركات إدارة المشاريع والعقارات، وشركات التكنولوجيا العقارية، على مساحة المعرض كاملة التي تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في مؤشر واضح على المكانة المتنامية التي يتمتع بها المعرض على مستوى الدولة والمنطقة.

شركاء استراتيجيون

ويحظى المعرض برعاية عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية وهي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، دائرة إسكان الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الشريك الاستراتيجي للمعرض مجموعة ألف والراعي البلاتيني مجموعة الثريا العقارية والرعاة الذهبيين بيئة والراسخون للعقارات والراعي الفضي للمعرض ريبورتاج العقارية، وبرعاية أكاديمية من معهد إنوفيشن إكسبرتس العقاري ومعهد ثينك بروب العقاري، ومركز إكسبو الشارقة مستضيف وداعم المعرض، وسايت جلوبال راعي الإعلانات الخارجية للمعرض.

