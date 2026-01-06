ينطلق الحدث من يوم وصول اللاعبين في 7 يناير وحتى مغادرتهم يوم 12 يناير الجاري بتنظيم من "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة".

يشارك في الأسبوع 36 من أساطير كرة القدم الدوليين من بينهم عصام الحضري، وميدو، وفرانشيسكو توتي، وفابيو كانافارو، وروبيرتو باجيو، وغيرهم.

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، ورئيس المجلس التنفيذي، حفظه الله، تستعد إمارة الشارقة لانطلاق منافسات ومباريات الأساطير في "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة "، والذي تنظمه "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" في الفترة من تاريخ وصول اللاعبين في 7 يناير إلى تاريخ مغادرتهم في 12 يناير 2026.

تهدف هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من خلال تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي إلى تعزيز حضور الإمارة على خارطة السياحة الرياضية العالمية، والتعريف بوجهاتها ومعالمها البارزة، إلى جانب تنويع التجارب والأنشطة السياحية لإثراء أجندة الفعاليات في الإمارة الباسمة على مدار العام. كما يأتي تنظيم الحدث تأكيداً على المقومات والإمكانيات المتقدمة التي تمتلكها إمارة الشارقة لاحتضان واستضافة كبرى الفعاليات العالمية بكفاءة عالية.

ويعد كل من القطاع السياحي والقطاع الرياضي قطاعين متكاملين، حيث يسهم كل منهما في تعزيز الآخر؛ إذ تلعب الفعاليات الرياضية الكبرى دوراً محورياً في تنشيط الحركة السياحية واستقطاب الزوار وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية. وتشير تقديرات مستندة إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى أن السياحة الرياضية تمثل نحو 10% من إجمالي الإنفاق العالمي على السياحة، ما يجعلها من القطاعات الأسرع نمواً على مستوى العالم.



ويتخلل "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة"، عدد من المنافسات الرياضية المميزة، حيث سيشهد يوم 10 يناير إقامة "دوري النجوم للبادل"، يليه يوم 11 يناير لمباراة كرة قدم حماسية بين أساطير اللعبة الدوليين المعتزلين تحت عنوان "ليلة نجوم الكرة"، متزامنة معها بذات الموعد، المباريات الختامية لبطولة "الشارقة الدولية للفوت جولف" بمشاركة خاصة من أساطير الكرة الذين ينضمون للحدث مع المشاركين في البطولة. كما يتضمن الحدث جولات سياحية، ومباريات ودية، ومنافسات بطولية تُقام على أرض إمارة الشارقة، بهدف إطلاع نجوم الرياضة العالميين على ما تزخر به الإمارة من خيارات سياحية وترفيهية متنوعة وغنية.



"جولة الأساطير للبادل" في "الأكاديمية العالمية للبادل في الشارقة"

في يوم 10 يناير 2026 خلال "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة "جولة النجوم للبادل"، حيث يتنافس لاعبين من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الدوليين على البطولة بـ"الأكاديمية العالمية للبادل" بإمارة الشارقة.

"ليلة النجوم" على أرض الملعب في نادي الشارقة الرياضي

ويشهد استاد نادي الشارقة، فعاليات اليوم الخامس من "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" في 11 يناير 2026، والتي ستكون تحت عنوان "ليلة نجوم الكرة" وتشمل مباراة ودية في كرة القدم يشارك فيها 36 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير اللعبة الدوليين، ومن بينهم نجوم مميزون مثل: فابيو كانافارو، وديفيد تريزيجيه، وعصام الحضري، وميدو، وجون تيري، وإيريك أبيدال، وفيرناندو يورينتي، وشنايدر، وروبيرتو باجيو، وغيرهم الكثير من أبرز أساطير الكرة العالميين.



وبمشاركة هذه النخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين والأساطير المعتزلين، يشكل “أسبوع نجوم الكرة في الشارقة” إضافة نوعية للمشهد الرياضي والسياحي في الإمارة على حد السواء، وفرصة مميزة لعشاق اللعبة للاستمتاع بأمسية كروية تجمع بين المتعة والمنافسة، وتؤكد مكانة إمارة الشارقة كوجهة قادرة على استضافة فعاليات رياضية متميزة تحظى باهتمام واسع على المستويين الإقليمي والعالمي.

