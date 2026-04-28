مبادرات نوعية لدعم الابتكار والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "اصنع في الإمارات 2026"، المنصة الوطنية الرائدة للنمو والتحول الصناعي، مشاركة مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" كشريك استراتيجي ضمن نسختها الخامسة ، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتعتبر المنصة الحدث الصناعي الأبرز في دولة الإمارات، بحيث تُعد المنصة محركاً رئيسياً لنمو قطاع التصنيع والتقدم التكنولوجي، كما توفر "اصنع في الإمارات" منصة عالمية للابتكار والتعاون والاستثمار.

وتقام فعاليات "اصنع في الإمارات" ، باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و"أدنوك"، وشركة العماد القابضة "لِعماد".

وتجسّد مشاركة مجلس التوازن للتمكين الدفاعي التزامه بدعم رؤية دولة الإمارات الهادفة للتحول إلى مركز عالمي رائد لصناعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة وذلك من خلال دوره كممكن رئيسي لقطاع الصناعات الدفاعية حيث يشكّل الحدث منصة تجمع صُنّاع القرار وخبراء القطاع وروّاد الأعمال، بما يسهم في تعزيز الحوار البنّاء، واستكشاف فرص جديدة لتطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة.

ويواصل المجلس تركيزه على مواءمة الجهود الوطنية مع الأولويات الاستراتيجية للدولة في القطاعات الحيوية، انطلاقًا من دوره في دعم المشتريات الدفاعية عبر ضمان التوافق الاستراتيجي لبرامج الاستحواذ مع متطلبات القدرات الوطنية طويلة الأجل، مع الالتزام بمبادئ تعظيم القيمة المضافة وأهداف التوطين الصناعي، وذلك بالتوازي مع تمكين الكفاءات الوطنية، ودفع منظومة الابتكار، وتعزيز تكامل المؤسسات الوطنية ضمن سلاسل القيمة العالمية للصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة.

وينبع حرص مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على المشاركة في "اصنع في الإمارات" كشريك استراتيجي من توجهاته المتمثلة في دعم تكامل القطاعات الصناعية بالدولة وتعزيز الجهود الرامية لتوطين الصناعات، واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وبناء القدرات الوطنية، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو اقتصاد صناعي تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.

ومنذ تأسيسه في عام 1992، اضطلع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي بدور محوري في دفع عجلة التقدم التكنولوجي، والتنويع الاقتصادي، ودعم قطاعي الدفاع والأمن في دولة الإمارات.

وخلال مشاركته في منصة “اصنع في الإمارات 2026”، يستعرض مجلس التوازن للتمكين الدفاعي مشاريع ومبادرات نوعية، إلى جانب فرص التعاون والشراكات التي تسهم في تطوير منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات. كما يسلّط المجلس الضوء على برامجه الهادفة لتطوير الأطر التنظيمية وأنظمة المطابقة والمعايير والاعتماد في قطاع الصناعات الدفاعية، بما يعزز الجودة ويرفع كفاءة القطاع الدفاعي، ويرسخ الاستدامة الصناعية ومرونة المنظومة الوطنية.

نبذة عن "اصنع في الإمارات":

تُعد "اصنع في الإمارات" المنصة الوطنية الرائدة لدفع نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والتي يتم تنظيمها سنوياً. وتجمع المنصة في دورتها الخامسة، صنّاع القرار وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين العالميين ورواد الأعمال والمبتكرين، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وحشد الاستثمارات، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

ومنذ إطلاقها، أسهمت المنصة في تسهيل توقيع اتفاقيات شراء وتوريد بمليارات الدراهم، وساهمت في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامج المحتوى الوطني(ICV)، إلى جانب دعم توسّع الشركات في الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة "اصنع في الإمارات"، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مُدن، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "أدنوك"، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.

تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.

وتأسست الوزارة في يوليو 2020 بهدف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتسريع التحول الصناعي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لنمو صناعات المستقبل ومرونة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الصناعية. وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم التحول التكنولوجي، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الطبية والدفاع والفضاء والطيران والاقتصاد الرقمي. كما تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى الوطني، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والدولية. من خلال مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني (ICV)، وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي (TTP) تربط الوزارة المصنّعين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال بفرص المشتريات وممكنات التمويل والشراكات، بما يعزز نمو الأعمال ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

نبذة عن "مدن القابضة":

انضمت مجموعة أدنيك إلى محفظة مدن القابضة في العام 2024، بعد عملية استحواذ استراتيجية، مما عزز من تنوع واستدامة أعمال الشركة. وتتخذ مدن القابضة من أبوظبي مقرًا لها، وهي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتُعد من أبرز الجهات الاستثمارية في الدولة، إذ تمتلك كلٌ من مجموعة القابضة والشركة العالمية القابضة الحصة الأكبر فيها. ومن خلال محفظة أعمال متنوعة تغطي القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تواصل مدن القابضة الاستثمار في مشاريع استراتيجية ومؤثرة، وتُسهم في تشكيل مستقبل الحياة الذكية>وتهدف الشركة إلى تحقيق قيمة طويلة الامد، عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وبناء منظومة متكاملة للحياة الذكية.

نبذة عن مجموعة "أدنيك":

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

