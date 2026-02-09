دبي، سطّرت دبي في يناير 2026 فصلاً جديداً في تاريخ المعارض العالمية، مع نجاح معرض "جلفود"، الحدث السنوي الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، في تحقيق توسّع قياسي بنسبة 100% ليُقام بالتزامن في موقعين رئيسيين. وأُقيم الحدث في الفترة من 26 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، بحلته الجديدة والموسعة والتي بلغت كلفتها 2.7 مليار دولار، حيث وصلت المساحة الإجمالية المحجوزة من المعرض إلى أكثر من 280 ألف متر مربع، مُرسياً بذلك معياراً عالمياً جديداً من حيث الحجم، وكفاءة التنفيذ، والطموح التجاري.

وعلى مدار خمسة أيام، استقطب "جلفود" نحو 300 ألف زائر من أكثر من 195 دولة، بمشاركة ما يزيد على 8,500 عارض قدّموا أكثر من 1.5 مليون منتج ضمن 12 قطاعاً. وتمكّن العارضون من التواصل مع المشترين والموزعين الدوليين عبر موقعين متكاملين، ما أثمر نتائج تجارية ملموسة وصفقات متواصلة غير مسبوقة.

من اجتماعات المشترين إلى توقيع الصفقات

اكتسبت منصة "بيج ديل هب" حيزًا واسعاً من الحوار التجاري خلال المعرض، مرسّخةً بذلك مكانة "جلفود" كمنصة عالمية لإبرام الصفقات، إذ جمعت أكثر من 1,000 مشترٍ من كبار المشترين حول العالم ضمن أكثر من 3,500 اجتماع منسّق، محققةً قيمة صفقات بلغت 168 مليار درهم إماراتي. وقال جيل بن موشيه، الرئيس التنفيذي لشركة "نيتشر شيلد تريدينغ" (Nature Shield Trading FZCO): "تمثل منصة "بيج ديل هب" مبادرة بالغة الأهمية، لما قدّمته من مفهوم فريد لعقد الاجتماعات، حيث أتاحت تنظيمها مسبقًا في موقع واحد، الأمر الذي جعل مشاركتنا أكثر فاعلية".

وشهدت نسخة 2026 مخرجات تجارية لافتة، إذ وقّعت مجموعة المايا للتوزيع (Al Maya Distribution Group) اتفاقية مهمة مع فريو بيفريجز (Frío Beverages) لتوسيع حضور العلامة التجارية في أسواق الخليج. وقال ديلهان سي. فرناندو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديلما (Dilmah Ceylon Tea Company PLC): "شكّلت مشاركتنا في معرض "جلفود 2026" محطة مهمة بالنسبة لنا، حيث وقّعت وحدة المشروبات لدينا اتفاقية توزيع مع مجموعة المايا لتوسيع انتشار شاي ديلما المثلّج في دولة الإمارات".

وبدوره، قال سيّد أشرف هاشمي، رئيس منتدى آسيا للأغذية (Asia Food Forum): "لا يزال معرض "جلفود" المنصة الأكثر تأثيرًا وفاعلية عالميًا لتحويل الحوارات التجارية إلى نتائج ملموسة. هذا العام وحده، أسهمت مشاركتنا في التوصل إلى تفاهم يتعلق بشراء نحو 12,000 طن متري من السكر".

كما وقّعت براندز ريببلك ليمتد (Brands Republic Limited) اتفاقيات توزيع حصرية بقيمة متوقعة تبلغ 500 مليون درهم إماراتي للسنوات الخمس المقبلة. وقال الدكتور غاندي أبو هواش، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "شكّلت مشاركتنا في "جلفود 2026" محطة فارقة للمجموعة، إذ أتاح لنا المعرض إبرام شراكات توزيع في عدة أسواق دولية، وعزّز الإمكانات العالمية للعلامات الإماراتية المتميزة".

ابتكار بهدف تجاري

يتّسع سوق التكنولوجيا الزراعية عالميًا بخطى متسارعة، ومع التوقعات بوصوله إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030، برز جلفود 2026 كمنصة تتجاوز إطار الأغذية والمشروبات التقليدي لتصبح منظومة ابتكار متكاملة تُعنى بصياغة حلول قابلة للنمو وتعزيز جاهزية السوق. وفي هذا السياق، قدّمت منصة" جلفود للشركات الناشئة" مساحة تفاعلية جمعت أكثر من 250 شركة ناشئة عالية النمو، إلى جانب مستثمرين وخبراء وروّاد في القطاع، ما أتاح بيئة عملية ساهمت في تسريع انتقال الأفكار والتقنيات من مرحلة الابتكار إلى التطبيق التجاري، مستفيدة من الحضور العالمي الواسع لمعرض "جلفود" وقدرته على فتح أسواق جديدة أمام الشركات الناشئة.

وفي اليوم الخامس من المعرض، اختُتمت فعاليات النسخة الأولى من "تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية"، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين "جلفود" ومركز دبي للسلع المتعددة، وبالشراكة مع "تحالف الهند – الشرق الأوسط للأغذية الزراعية".

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "انطلقت فعاليات النسخة الأولى من "تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية"، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع "جلفود" و"تحالف الهند – الشرق الأوسط للأغذية الزراعية"، خلال معرض جلفود 2026، ليظهر مستوى النضج التجاري الذي وصلت إليه ابتكارات الأغذية على الساحة الدولية. كما استعرض التحدي حلولًا تجارية قابلة للتوسع في مجالات المكوّنات المستقبلية، وأنظمة الغذاء المستدامة، والتقنيات الزراعية التطبيقية، حيث استقطب مئات الشركات الناشئة وأتاح جائزة مالية بقيمة 135 ألف دولار أمريكي، وهي الأكبر عالميًا في هذا المجال. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ هذا التوجّه الابتكاري وتحويله إلى نتائج تجارية ملموسة، من خلال دعم الشركات الناشئة الواعدة وتمكينها من التوسع والانطلاق من دبي، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للأمن الغذائي والابتكار وتجارة الأغذية الزراعية".

موقعان عملاقان ومنصة تجارية موحدة

أسهم الحضور القوي للمشترين من كبار تجّار التجزئة والموزعين ومشغلي خدمات الأغذية في تعزيز مكانة "جلفود" بوصفه المنصة الأكثر فاعلية لربط البائعين بالمشترين ضمن القطاع. وفي هذا السياق، قال عوض أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة "فيندور": "يواصل جلفود دوره المحوري في تطوير أعمالنا وازدهارها، كما ساهم توسعه عبر مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في تعزيز اكتشاف المورّدين ورفع كفاءة الاجتماعات بشكل ملحوظ. وشكّلت منصة "بيج ديل هب" على وجه الخصوص مساحة مميزة أتاحت ربطنا بالشركاء الحاليين والمورّدين الجدد، ما أدى إلى تحويل الحوارات المهنية إلى فرص تجارية حقيقية".

وأكدت الأجنحة الوطنية التي عادت من جديد مكانة "جلفود" الراسخة كملتقى عالمي، حيث قال إليشا ثام، مدير تطوير الأعمال في مجموعة "يو هياب سينغ إنترناشونال" الخاصة المحدودة: "يسرّنا المشاركة مرّة أخرى في هذا المعرض ضمن جناح سنغافورة بعد انقطاع دام عشر سنوات، وحضور افتتاح توسعة مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث كانت الأجواء مفعمة بالحيوية، ما أكد دور جلفود كمنصة عالمية للتعاون والنمو".

أسواق جديدة… توسّع عالمي… ونتائج تجارية ملموسة

شهدت نسخة 2026 مشاركة دول للمرة الأولى، من بينها غانا وكازاخستان ولوكسمبورغ والمالديف ورواندا وسلوفاكيا والسويد وأوغندا، وهو ما تُرجم مباشرة إلى نتائج تجارية ملموسة. إذ أثمرت المشاركة الأولى لكازاخستان وحدها اتفاقيات تصدير واستثمار بقيمة 335.4 مليون دولار، ما عزّز دور "جلفود" كمنصةً لانطلاق الأجندات التجارية الوطنية على الساحة العالمية.

وقالت الدكتورة مونيكا موسينيرو ماسانزا، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بحكومة أوغندا: "أتاحت المشاركة الأولى لنا في معرض "جلفود" الفرصة أمام العارضين الأوغنديين للتواصل المباشر مع الأسواق الدولية. وقد كان ردّ فعل المشترين مشجّعاً للغاية، لذا نحن على ثقة بأن مشاركتنا ستعزّز بشكل كبير وصول أوغندا إلى الأسواق العالمية".

كما شكّلت نسخة 2026 خطوة حاسمة في استراتيجية التوسع العالمي لمعرض "جلفود"، إذ تم الإعلان عن إطلاق "جلفود 360 أفريقيا/كينيا" للمرة الأولى في نيروبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2027. ومن المُقرر إطلاق الحدث بدعم من وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، ووزارة الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، وهيئة الزراعة والغذاء، الشريك الحكومي الرائد للمعرض، ومكتب المبعوث الخاص للتكنولوجيا في كينيا، ليصبح بوابة إلى الأسواق الأفريقية الأوسع نطاقاً.

جلفود 2027

يعاود معرض "جلفود" فتح أبوابه في الفترة من 15 إلى 19 مارس 2027، لاسيّما بعد الزخم الكبير الذي حققته نسخة العام الحالي، ويهدف إلى التوسّع نحو أسواق جديدة، وتعميق التفاعل بين المشترين، وتحقيق نتائج تجارية أكبر لقطاع الأغذية والمشروبات عالميًا. كما يستعد المعرض لإطلاق النسخة الافتتاحية من جلفود 360 أفريقيا/كينيا في نيروبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2027، إيذانًا بمرحلة جديدة من تجارة الأغذية تنطلق من نيروبي لتدخل مختلف الأسواق الأفريقية.

