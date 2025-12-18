الأسبوع يستقطب قادة ومستثمرين ومبتكرين عالميين تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، يُعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 في الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل في دورة تعد الأضخم منذ انطلاق الأسبوع وبآفاق وتطلعات أوسع. ويجمع الحدث الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، قادة ومستثمرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتسريع جهود تطوير حلول عملية تساهم في تعزيز الترابط بين مختلف النظم والقطاعات العالمية.

"انطلاقة متكاملة نحو المستقبل" - نظم متقدمة لعصر جديد

ويأتي انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 في وقتٍ يمر فيه العالم بين مرحلتين تركز إحداهما على التعامل مع النُظم القائمة حالياً، وتركز الأخرى على استكشاف النظم التي نحتاجها في المستقبل. وتعقد دورة عام 2026 من الأسبوع تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، وستتيح الفرصة أمام الخبراء والمختصين في قطاعات الطاقة والتمويل والغذاء والمياه والبيئة لتطوير حلول جديدة من شأنها دعم الترابط بين هذه النظم والقطاعات وتوسيع نطاق تأثيرها وتعزيز التكامل فيما بينها.

وسيُسلّط الأسبوع الضوء على التقنيات التي تساهم في تعزيز المرونة والتكيّف على المستوى العالمي، ويشمل ذلك شبكات الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والابتكار في مجال التمويل المناخي، والحلول التي تدعم الأمن الغذائي والمائي. ومن خلال جمع نخبة من القادة والخبراء من هذه القطاعات المترابطة، يهدف أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إلى إرساء نموذج عالمي لتكثيف التعاون البنّاء والمثمر لتحقيق نتائج ملموسة وتأثير واسع النطاق.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي وتحفيز التنمية المستدامة حول العالم، ينعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تزامناً مع مرور عقدين على تأسيس شركة ’مصدر‘ التي أطلقتها دولة الإمارات لتنويع مزيج الطاقة في الدولة وبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة، وشكلت بداية فصل جديد في المنطقة والعالم في هذا المجال. ويواصل الأسبوع دوره كحدث عالمي بارز لتفعيل الجهود وبناء الشراكات المثمرة حيث يجمع القادة والمبتكرين وصنّاع القرار لمناقشة سبل إحداث نقلة نوعية نحو بناء مستقبل مستدام يشمل الجميع. وتركز دورة الأسبوع لهذا العام على مرحلة جديدة من الفرص الواعدة، وتحقيق التكامل بين مختلف النظم والقطاعات بما يسهم في تسريع وتيرة العمل الجاد ودفع عجلة التقدم المستدام".

وأكد معاليه أن نسخة الأسبوع لعام 2026 ستشكل منصة مهمة تجمع أبرز القادة والشخصيات وتستعرض أهم الرؤى والأفكار التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ستواصل جائزة زايد للاستدامة دورها البارز في تمكين الأجيال الحالية والقادمة من رواد الاستدامة.

آفاق وتطلعات أوسع

وعلى مدى أكثر من 18 عاماً، رسخ أسبوع أبوظبي للاستدامة مكانته منصةً عالمية رائدةً للتعاون الدولي وبناء شراكات بارزة تسهم في تحفيز الجهود العالمية في مجال الاستدامة. وقد استضاف أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته لعام 2025 ما يزيد على 50 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة، وشمل ذلك 13 رئيس دولة وقادة بارزين من القطاع الحكومي.

وستتضمن دورة 2026 فعاليات عدة جديدة بهدف تعزيز التواصل وتسريع السبل الكفيلة بصياغة نتائج فعالة وملموسة، ومن ضمن هذه الفعاليات:

"حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة": وهي عبارة عن جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على ترجمة الرؤى والأفكار إلى حلول عملية.

وهي عبارة عن جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على ترجمة الرؤى والأفكار إلى حلول عملية. منتدى الاقتصاد الأزرق: وهو فعالية جديدة تعقد بالشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، وتسلط الضوء على أمن المياه والحلول الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع.

وهو فعالية جديدة تعقد بالشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، وتسلط الضوء على أمن المياه والحلول الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع. التقنيات المبتكرة: حيث يتم عرض تقنيات نظيفة رائدة للمرة الأولى، بما يعكس دور الأسبوع كمنصة لعرض الجيل القادم من حلول الطاقة النظيفة والمياه والحلول الرقمية.

حيث يتم عرض تقنيات نظيفة رائدة للمرة الأولى، بما يعكس دور الأسبوع كمنصة لعرض الجيل القادم من حلول الطاقة النظيفة والمياه والحلول الرقمية. أدوات التواصل والتفاعل المدعومة بالذكاء الاصطناعي: ستعمل الأنظمة الرقمية الجديدة على رصد أبرز الأفكار والتعهدات المطروحة وتعزيز التواصل بين المشاركين على مدار الأسبوع.

وتشمل قائمة شركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 كل من دائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة "وورلد وايد تكنولوجي"، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، و"إمستيل"، وشركة الدار العقارية، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، و"توتال إنرجيز"، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وتتضمن أبرز فعاليات الأسبوع:

حفل الافتتاح الرسمي ومراسم توزيع جائزة زايد للاستدامة ) 13 يناير ( : يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"

يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة : تجمع قادة عالميين في جلسات نقاش حيوية وبناءة

تجمع قادة عالميين في جلسات نقاش حيوية وبناءة القمة العالمية لطاقة المستقبل : تستقطب مشاركة أكثر من 700 علامة تجارية عالمية، وتتضمن اطلاق منصة "ذا غرين هاوس" الخاصة بالشركات الناشئة ومنطقة "فيوز إيه آي" المُخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى إطلاق أول عرض لـ "غرينبيس سينما"

تستقطب مشاركة أكثر من 700 علامة تجارية عالمية، وتتضمن اطلاق منصة "ذا غرين هاوس" الخاصة بالشركات الناشئة ومنطقة "فيوز إيه آي" المُخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى إطلاق أول عرض لـ "غرينبيس سينما" ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة : يركز على تمكين المرأة من المساهمة بدور فاعل في تعزيز الاستدامة

: يركز على تمكين المرأة من المساهمة بدور فاعل في تعزيز الاستدامة منتدى ومركز "شباب من أجل الاستدامة" : يستقطب مشاركة أكثر من 3500 شاب وشابة

: يستقطب مشاركة أكثر من 3500 شاب وشابة مبادرة "التواصل مع المستثمرين" التابعة لجائزة زايد للاستدامة: تواصل دورها المحوري في تمكين المبتكرين الذين يسعون لإحداث نقلة نوعية ضمن فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية.

تواصل دورها المحوري في تمكين المبتكرين الذين يسعون لإحداث نقلة نوعية ضمن فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية. قمة الهيدروجين الأخضر: منصة رائدة تجمع أبرز الجهات المعنية لتعزيز التعاون وتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين العالمي.

منصة رائدة تجمع أبرز الجهات المعنية لتعزيز التعاون وتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين العالمي. منتدى "غلوبال ساوث يوتيليتيز": يجمع نخبة من صناع السياسات والمطورين والممولين والمشترين من دولة الإمارات ودول الجنوب العالمي.

وتشمل فعاليات شركاء الأسبوع الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) يومي 11 و12 يناير، وملتقى "المركز العالمي لتمويل المناخ" السنوي في 15 يناير، الذي يجمع قادة وخبراء في مجالات التمويل من القطاعين الحكومي والخاص.

ويرحب الأسبوع بجميع الجهات المعنية من مختلف القطاعات والمجالات للمشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة. وقد تم فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة القادمة. لمزيد من المعلومات أو للتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.adsw.ae

نبذة حول أسبوع أبوظبي للاستدامة:

يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة في مجال الطاقة النظيفة. ويركز الأسبوع على معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في مجال الاستدامة من خلال سلسلة من الفعاليات والنقاشات المهمة التي تتمحور حول تسريع وتيرة التنمية المستدامة المسؤولة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل.

استقطب أسبوع أبوظبي للاستدامة على مدى أكثر من 18 عاماً، صناع القرار من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بهدف مناقشة سبل دعم أجندة الاستدامة العالمية من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات وتطوير حلول مجدية. ويوفر برنامج أسبوع أبوظبي للاستدامة الممتد على مدار العام سلسلة من الحوارات والمبادرات التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة وتضافر الجهود من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

لمحة عن "مصدر":

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتعمل الشركة على إحداث نقلة نوعية في أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة حول العالم من خلال دفع عجلة الابتكار وتعزيز الجدوى التجارية. وتُعد "مصدر" مستثمراً ومطوراً ومشغلاً عالمياً لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث تقوم بتطوير مشروعات رائدة بتقنيات متقدمة في أسواق رئيسية حول العالم، وتمتلك محفظة مشاريع بقدرة إنتاجية تتجاوز 51 جيجاواط حتى اليوم. وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

