المنصة نجحت في ترسيخ مكانة المنطقة وريادتها للحوار الاقتصادي العالمي

خلود العميان: قدمنا مساحة فاعلة لحوارات نوعيّة عكست عمق التحوّلات الاقتصادية العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : اختتمت فوربس الشرق الأوسط فعاليات منصتها الحوارية في دافوس، والتي عقدت خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، في محطة إعلامية وفكرية عكست التزامها بدورها كمنصة إقليمية ذات امتداد عالمي تُسهم في إبراز رؤى المنطقة وتعزيز حضورها في النقاشات الاقتصادية الدولية المؤثرة.

قدّمت "فوربس الشرق الأوسط" برنامجاً حوارياً متكاملاً استقبلت خلاله ضيوفاً من القيادات الحكومية وكبار التنفيذيين وقادة الأعمال، وركّز على قضايا محورية تتصل بمستقبل النمو الاقتصادي، وتسريع التحوّل الرقمي، وتعزيز تنافسية الأسواق، واستكشاف آفاق الاستثمار في ظل التحوّلات العالمية المتسارعة.

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "قدمت منصة فوربس الشرق الأوسط في دافوس مساحة استثنائية لحوارات نوعيّة عكست عمق التحوّلات الاقتصادية العالمية، وأبرزت دور المنطقة كشريك مؤثّر في صياغة الرؤى المستقبلية، حيث أسهم هذا الحضور في تسليط الضوء على نقاشات قيّمة من دافوس إلى جمهور أوسع، ما يُعزّز مكانة فوربس الشرق الأوسط كمنصة موثوقة لإنتاج الفكر القيادي وصناعة التأثير الاقتصادي".

مشاركات رفيعة المستوى

وشهدت المنصة مشاركات رفيعة المستوى لكبار الشخصيات الحكومية وقادة القطاعين العام والخاص، من بينهم الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي أحمد الخطيب، وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب الشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوما ماتر"، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند (e&).

وتميزت اللقاءات بزيارة الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في دولة الإمارات، للمنصة حيث التقى فريق فوربس، وأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة في تطوير المشهد الإعلامي، وترسيخ رؤية إعلامية مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول اللقاء آفاق التعاون المستقبلي مع قمة بريدج، إلى جانب مناقشة أبرز المحاور المتوقعة في النسخة المقبلة من القمة، وفي مقدمتها الإعلام الاقتصادي ودوره في مواكبة التحولات العالمية.

كما شارك في الفعالية سعادة لجينة محسن درويش، رئيسة مجلس إدارة مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش ذ.م.م (ITICS) والقنصل الفخري لجنوب أفريقيا في سلطنة عُمان، وأديب أحمد، العضو المنتدب لشركة "لولو المالية القابضة"، وعلي تمبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "أكوا العقارية"، ومحمد الغانم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "حمد س. الغانم وأولاده"، إلى جانب علي الجبلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "وان للتطوير العقاري"، والكابتن براديب سينغ، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كارما للتطوير العقاري".

حوارات قيّمة

وشهدت المنصة مجموعة من الحوارات الإعلامية القيّمة التي ركّزت على مفاهيم القيادة في بيئة اقتصادية متغيّرة، ومسارات النمو المستدام، ودور الشمول والابتكار في تعزيز التنافسية، إضافة إلى مناقشة تحديات الأمن السيبراني والتحوّلات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، في سياق يعكس توجّه فوربس الشرق الأوسط نحو ربط الرؤى الاستراتيجية بالتطبيقات العملية ذات الأثر المباشر على الأسواق والمؤسسات وصنّاع القرار.

وتعكس هذه المشاركة حرص فوربس الشرق الأوسط على توسيع مساحات الحوار المؤثر من دافوس إلى جمهورها في المنطقة والعالم، عبر تسليط الضوء على أفكار وتجارب قيادية تُواكب التحوّلات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وتدعم بناء رؤى أكثر ارتباطاً بمتطلبات المرحلة المقبلة.

وقد حرصت فوربس على مدار أيام المنتدى، على إنتاج محتوى فكري ريادي بشكل يومي، جرى بثه عبر مختلف منصات "فوربس الشرق الأوسط" الرقمية، لتعزيز انتشار الرؤى والأفكار وفق رسالتها الإعلامية للمنتدى التي تمثلت في شعار "من دافوس إلى العالم".

