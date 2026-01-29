شاركت مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات في فعاليات المنتدى العالمي للحبوب والبقوليات الروسي 2026 (World Grain and Pulses Forum 2026)، الذي عُقد يومي 26 و27 يناير، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء الزراعة ومسؤولي الحكومات، وكبرى شركات تجارة الحبوب، وممثلي المنظمات الدولية، وخبراء الأسواق الزراعية.



وتأتي مشاركة «المصرية السويسرية» في هذا الحدث الدولي البارز في إطار حرصها على التواجد الفاعل داخل منصات الحوار العالمية المعنية بأسواق الحبوب والأمن الغذائي، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في منظومة الصناعات الغذائية المصرية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها تجارة القمح والذرة وفول الصويا عالميّاً.



وقال المهندس أحمد السباعي، المدير العام لمجموعة «المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات»، إن المنتدى يُعد من أهم المنصات المتخصصة في مناقشة مستقبل أسواق الحبوب والبقوليات، لا سيما أنه نُظم برعاية وزارة الزراعة الروسية وبمشاركة كبار المنتجين والمصدرين الروس للحبوب، إلى جانب كبار المشترين الدوليين، وفي مقدمتهم مصر.

وأوضح السباعي أن حضور مصر القوي في مثل هذه الفعاليات يعكس ثقلها الكبير في سوق الحبوب العالمي، باعتبارها من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم، مؤكداً أن الحفاظ على علاقات استراتيجية مستقرة مع روسيا يمثل أولوية قصوى، نظراً لدورها المحوري كأكبر مصدر للقمح إلى السوق المصرية.



وأضاف خلال كلمته في المؤتمر، أن القمح يظل السلعة الأكثر حساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشيراً إلى أن روسيا استحوذت خلال عام 2025 على نحو 59% من واردات القمح إلى مصر، وهو ما يؤكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الروسي لضمان استقرار الإمدادات وتوازن الأسعار، في ظل التحديات الجيوسياسية وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن لقاء رئيس جهاز مستقبل مصر اللواء بهاء الغانم بوزيرة الزراعة الروسية وكبار مصدري الحبوب وبحث تسجيل الشركات الروسية على منصة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية خطوة جيدة لتنظيم الاستيراد، وضمان الشفافية.



وأشار السباعي إلى أن مشاركته في جلسات المنتدى والعرض التقديمي الذي قدمه ركّز على تحليل تطورات سوق الحبوب في مصر خلال عام 2025، موضحاً أن واردات القمح سجلت تراجعاً إلى نحو 13.1 مليون طن، نتيجة انخفاض مشتريات الجهات الحكومية وزيادة التوريد المحلي، في مقابل قفزات تاريخية في واردات الذرة وفول الصويا مدفوعة بالنمو السريع في قطاع الأعلاف والدواجن ومصنعاتها والتوسع في صناعات النشا والجلوكوز.



وأكد أن واردات الذرة بلغت مستوى قياسياً تجاوز 11.5 مليون طن خلال 2025، مع تحول واضح في مصادر الاستيراد نحو البرازيل والأرجنتين، بينما واصلت واردات فول الصويا تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق، بدعم من التوسع في طاقات مصانع استخلاص الزيوت ونمو الطلب الصناعي.



ولفت السباعي إلى أن هذه التحولات تعكس تغيراً هيكلياً في خريطة واردات الحبوب المصرية، مع تزايد درجة التركّز الجغرافي للمصادر، وهو ما يستدعي تعزيز أدوات إدارة المخاطر وتنويع قنوات التوريد، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي حيثما أمكن.



وشدد المدير العام لـ«المصرية السويسرية» على أن المنتدى أتاح فرصة مهمة لتبادل الرؤى مع صناع القرار ومسؤولي الهيئات المعنية بالحبوب في عدد من الدول، من بينها روسيا وتركيا، ومناقشة قضايا التسعير والخدمات اللوجستية ودور التكنولوجيا في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.



واختتم السباعي تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة «المصرية السويسرية» في المنتدى العالمي للحبوب والبقوليات 2026 تعكس التزام المجموعة بدورها في دعم الأمن الغذائي المصري، وتعزيز حضورها في النقاشات الدولية المؤثرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كأحد أهم أسواق الحبوب وأكثرها تأثيراً على مستوى العالم.

