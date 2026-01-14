غطت الدورة الخامسة من الجوائز 17 فئة ضمن مجالات مكافحة الحرائق والسلامة والقطاع .

تم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع جوائز بهيج أُقيم مساء أمس، احتفاءً بأبرز الشخصيات في قطاع الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تم الإعلان الليلة الماضية عن الفائزين بجوائز إنترسك لعام 2026 خلال حفل عشاء فاخر أقيم في فندق كونراد دبي، حيث تم تكريم الشركات والمنتجات والأفراد الذين يجسّدون أعلى مستويات التميّز والإنجاز في قطاعات الحماية من الحرائق والسلامة والأمن على مستوى العالم.

تُكرّم جوائز إنترسك، في دورتها الخامسة، التميّز في 17 فئة، تشمل الحماية من الحرائق والأمن والريادة في القطاع. وقد تم اختيار الفائزين لعام 2026 من خلال عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم دولية مستقلة تضم 23 حكماً، ليعكسوا عمق الابتكار والريادة والتميز التشغيلي الذي يُشكّل مستقبل هذا القطاع.

ومن بين الفائزين البارزين، حصل خالد مبارك من بلدية دبي على جائزة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الإماراتي للمواهب الإماراتية الصاعدة، تقديراً لمساهماته المتنامية في الارتقاء بمعايير السلامة والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما فاز البدر جنة من شركة أرامكو السعودية بجائزة أفضل قائد للقطاع المرموقة، تقديراً لقيادته الحكيمة وتأثيره في القطاع، ومسيرته المهنية المكرسة لرفع معايير الأمن والسلامة والمرونة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقد مُنحت جائزة رائدات الأمن والسلامة من الحرائق والصحة والسلامة والبيئة إلى جازية الدوسري، من شركة أرامكو السعودية، تقديراً لريادتها وتأثيرها في تعزيز السلامة والشمولية والتميز المهني في هذا القطاع.

ومن بين الفائزين الآخرين في جوائز القطاع، معتز علامي من شركة هيمين، الذي نال جائزة أفضل مسؤول أمن معلومات للعام، تقديراً لريادته المتميزة في استراتيجية الأمن السيبراني والحوكمة والمرونة المؤسسية في ظل بيئة التهديدات الرقمية المتزايدة التعقيد.

كما حصلت شركة دبليو إس بي على جائزة أفضل فريق في مجال الصحة والسلامة والبيئة تقديراً لثقافتها الراسخة في مجال السلامة، وأدائها المتميز، والتزامها بحماية الأفراد في مختلف المشاريع عالية المخاطر، كما مُنحت جائزة أفضل فريق أمني لشركة وي ون سيكيوريتي تقديراً لتميزها التشغيلي، وروح الفريق، وتقديمها خدمات أمنية موثوقة وفعّالة.

وفي فئة الاستراتيجية في مجال الاستشارات، حظيت دبليو إس بي بالتقدير لريادتها الفكرية وقدراتها الاستشارية الاستراتيجية، حيث تدعم عملاءها في مجالات السلامة من الحرائق، والأمن، وتخطيط المرونة، من خلال استشارات قائمة على الأدلة وموجهة نحو المستقبل.

وفي جوائز الحماية من الحرائق، كرّمت لجنة التحكيم ابتكارين متميزين في مجال الكشف المبكر والاستجابة الذكية، وذلك ضمن فئة أفضل منتج فعّال للسلامة من الحرائق. فازت شركة كينتك إلكترونيكس بجائزة أفضل منتج لكاشف الأيونات "كيه ديتيكت"، وهو أحد الحلول المتقدمة التي تُحسّن موثوقية وسرعة استجابة نظم إنذار الحرائق. بينما حازت شركة هوتشيكي الشرق الأوسط على جائزة أفضل منتج لمستشعر إيه سي دي متعدد الوظائف مع كاشف أول أكسيد الكربون، والذي يدمج تقنية استشعار متطورة لتحسين دقة الكشف وتقليل الإنذارات الكاذبة في البيئات المعقدة.

أما جائزة أفضل منتج سلبي للسلامة من الحرائق، فقد مُنحت لشركة سي آي جلوبال عن منتجها "سي إل سيف"، وهو حلٌّ يُشيد به لتعزيزه الحماية السلبية من الحرائق من خلال تصميمه المتين والتزامه بالمعايير، مما يُسهم في حماية الأرواح والممتلكات عن طريق احتواء انتشار الحريق والدخان.

وقد حصلت شركة أكسيس كوميونيكيشنز على جائزة أفضل حلول الحماية والسلامة عن جهاز استشعار جودة الهواء "أكسيس دي6210"، وذلك لدوره في تعزيز السلامة بما يتجاوز عمليات الأمن التقليدي من خلال مراقبة جودة الهواء الداخلي ودعم بيئات مبنية أكثر صحة وأمناً.

أما جائزة أفضل مشروع للسلامة من الحرائق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد مُنحت لشركة دبليو إس بي ميدل إيست عن مشروع "ون زعبيل - سكاي وارد للتميز في التصميم والإنشاء"، وهو مشروع رائد وضع معايير جديدة في هندسة مكافحة الحرائق، والتصميم المتكامل، والتميز في الالتزام باللوائح التنظيمية، ضمن أحد أكثر المشاريع تعقيدًا في المنطقة.

وفي فئة "صناع التأثير"، حظيت أرامكو السعودية بالتكريم عن مبادرة "من الكود إلى الوضوح إلى الامتثال"، وهي مبادرة نالت استحساناً لنجاحها في ترجمة الأطر التنظيمية إلى ثقافة سلامة عملية على مستوى المؤسسة، وتحقيق التميز في الامتثال.

وقد مُنحت جائزة التميز في مجال حلول الحوادث للقيادة العامة للدفاع المدني في دبي لوحدة مكافحة الحرائق باستخدام الطائرات المسيّرة، مُسلطةً الضوء على نهجها المبتكر في الاستجابة للطوارئ، والذي يُعزز الوعي الظرفي، وسرعة الاستجابة، وسلامة رجال الإطفاء أثناء الحوادث عالية الخطورة.

وفي فئة جوائز الأمن، فازت شرطة دبي بجائزة أفضل مشروع أمني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن مبادرتها "شهادة جواز السفر المفقود (بلوك تشين)"، والتي حظيت بالتقدير لاستخدامها تقنية بلوك تشين لتحسين تقديم الخدمات العامة، وسلامة البيانات، وإجراءات الأمن عبر الحدود.

أما جائزة أفضل حل للأمن الوطني، فقد كرّمت ابتكارين يُعززان حماية البنية التحتية الوطنية والحيوية. فقد فازت شركة أس دبليو أس إنتيك الخاصة المحدودة. بالجائزة عن حلولها "المستودعات الآلية للأسلحة"، التي تُقدم نظماً آمنة وآلية لإدارة الأسلحة، بينما نالت شركة وانز تكنولوجيز التكريم عن بوابة "بايو افيكس جيت فيجن موبايل"، وهو حلٌّ متنقل للتحكم في الوصول باستخدام القياسات الحيوية، يُعزز التحقق من الهوية وعمليات أمن الحدود.

وفي فئة أفضل حلول الأمن التجاري، حازت شركة أكسيس كوميونيكيشنز على جائزة أفضل حل أمني تجاري عن جهازها "أكسيس دي4200 في إي مكبر صوت ومضي"، وهو جهاز يجمع بين التنبيهات المرئية والصوتية لتحسين السلامة والتواصل والاستجابة في البيئات التجارية والصناعية.

أما جائزة أفضل حل أمني محيطي، فقد مُنحت لشركة مايكروأفيا عن حلها "مسّيرة مراقبة صغيرة الحجم"، وهو منصة أمنية جوية ذاتية التشغيل تُمكّن من المراقبة المستمرة للمحيط وتقييم التهديدات بسرعة في المواقع الكبيرة أو النائية.

وفي فئة أفضل حل للأمن السيبراني، حازت شركة ريزيمبل إيه آي على جائزة أفضل حل للأمن السيبراني عن منصة "ريزيمبل ديتيكت – تحري الحقيقة في عصر الذكاء الاصطناعي"، وهي منصة تتصدى للتهديدات الرقمية الناشئة من خلال الكشف عن الوسائط المُصطنعة وحماية الثقة في عصر المعلومات المُضللة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق، مدير إدارة معرض إنترسك لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "رسخت جوائز إنترسك مكانتها كمعيار أساسي للتميز في منظومة مكافحة الحرائق والسلامة والأمن العالمية، حيث تعكس هذه الجوائز بدورتها الخامسة، العمق الاستثنائي للابتكار والاحترافية والريادة التي تدفع عجلة هذا القطاع نحو الأمام".

وأضاف إسحاق قائلاً: يُظهر الفائزون بجوائز عام 2026 كيف تتضافر التكنولوجيا والاستراتيجية والأفراد لتحقيق تأثير ملموس على أرض الواقع، بدءاً من تعزيز سلامة الأرواح وحماية البنية التحتية الحيوية، وصولًا إلى تقوية الأمن السيبراني وقدرات الاستجابة للطوارئ. وما يثير الإعجاب بشكل خاص هو اتساع نطاق الحلول والقيادة المعروضة، والتي تمتد من الابتكار في مراحله المبكرة إلى التنفيذ واسع النطاق على مستوى الشركة بأكملها".

وشملت الجهات الراعية للجوائز الشريك المؤسس، نافكو؛ والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق كراعٍ لحفل العشاء والفعاليات الترفيهية؛ ورعاة فئات الجوائز: سي آي جلوبال، فايك، ليميتلس، وسيكلي السعودية.

