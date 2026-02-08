كشف مركز إكسبو خورفكان عن أجندة فعالياته للربع الأول من عام 2026 والتي تتضمن سلسلة من المعارض المتخصصة والأحداث التجارية والترفيهية، بما يعكس حرص المركز على دعم الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية وتعزيز مكانتها كوجهة تسوق وترفيه متميزة، وتأتي هذه المعارض ضمن استراتيجية المركز لتوفير منصات متنوعة للتجار والأسر المنتجة وروّاد الأعمال، فضلاً عن منح الزوار تجربة متكاملة من التسوق والترفيه.

حيث بدأ مركز إكسبو خورفكان فعالياته للربع الأول من عام 2026 في شهر يناير، ويقدم للزوار أحدث المعارض والفعاليات مستقطباً مشاركة واسعة من العلامات التجارية المحلية، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يقدم المركز للزوار تجربة رمضانية متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه ، وتتضمن المعارض مجموعة واسعة من السلع الرمضانية، والهدايا القيّمة، والمستلزمات الخاصة بالشهر الكريم، إلى جانب أركان مخصصة للأطعمة والمشروبات الشعبية، ما يتيح للعائلات الاستمتاع بأجواء رمضانية مميزة وسط بيئة تفاعلية مليئة بالأنشطة الممتعة ، إلى جانب الأنشطة العائلية المتنوعة مثل ورش العمل، وفعاليات حق الليلة، ومسابقات الأطفال، لتضفي على الحدث طابعاً مجتمعياً واجتماعياً يجمع بين العائلة والأصدقاء ويجعل من زيارة المعارض تجربة ممتعة ومميزة لجميع الفئات العمرية.

معارض مبتكرة

وأكد خليل المنصوري، مدير مركز إكسبو خورفكان، أن إطلاق أجندة المعارض المتنوعة للربع الأول من عام 2026 يأتي في إطار سعي المركز لتعزيز مكانة خورفكان كوجهة رائدة للتسوق والترفيه في المنطقة الشرقية، مع التركيز على تقديم فعاليات مبتكرة تلبي تطلعات جميع شرائح الزوار، مضيفاً: نسعى من خلال هذه المعارض إلى دمج التجربة التجارية بالجانب الترفيهي والثقافي، بحيث يتمكن الزوار من الاستمتاع بالفعاليات، والتعرف على المنتجات الجديدة، والتفاعل مع المصممين والتجار المحليين، في أجواء مريحة وآمنة لجميع أفراد العائلة.

وأشار المنصوري إلى أن إطلاق هذه الفعاليات يؤكد التزام مركز إكسبو خورفكان بدعم روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنحهم منصات فعالة لعرض منتجاتهم والتواصل مع جمهور أوسع، إلى جانب تعزيز الابتكار في مختلف القطاعات التجارية والثقافية، مشيراً إلى أن المركز يحرص من خلال كل معرض على تقديم منصة متميزة تجمع بين التسوق والترفيه والثقافة، حيث يمكن للعائلات والأطفال الاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والفعاليات الرمضانية القادمة، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويتيح تجربة متكاملة لجميع الزوار.

تجربة تسوق وترفيه متكاملة

وستفتح جميع فعاليات مركز إكسبو خورفكان أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً، لتقدّم للزوار تجربة تسوق وترفيه متكاملة تشمل تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات، بدءاً من الإلكترونيات الحديثة والأزياء النسائية الراقية، وحقائب اليد والمجوهرات والإكسسوارات والمستحضرات التجميلية، مروراً بالسلع الرمضانية والهدايا والمأكولات الشعبية.

