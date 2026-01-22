الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التنمية الغذائية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الدواجن والأغذية في المملكة، عن مشاركتها في معرض جلفود 2026، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات عالميًا، تأكيدًا على التزامها المستمر بالابتكار والجودة والنمو المستدام.

وخلال مشاركتها في المعرض، تستعرض التنمية مجموعة متكاملة من منتجات الدواجن ذات القيمة المضافة والحلول الغذائية، بما يعكس تركيزها على تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة، وتدعم كفاءة سلاسل الإمداد.

وبالتزامن مع مشاركتها في جلفود 2026، تم ترشيح منتجات التنمية ضمن ثلاث فئات رئيسية في جوائز جلفود للابتكار 2026، شملت أفضل منتج مجمّد أو مبرّد عن مجموعتها الجديدة للدجاج بالبقسماط المصنوعة من دجاج سعودي طازج 100%، بما في ذلك مجموعة PLUS الغنية والتي تتميز بطبقة البقسماط بالخضار، ومنتجات الستربس المستوحاة من المطبخ الكوري. كما تم إدراج مجموعة منتجات "أسرار الطعم" المحضرة من قطع الدجاج الطازجة الفاخرة والمتبلة بنكهات الباربكيو ودجاج الزبدة ضمن فئة أفضل منتج لحوم ودواجن، فضلاً عن ترشيح الشركة ضمن فئة أفضل حل لوجستي عن الشاحنات الكهربائية المبردة الخالية من الانبعاثات، ومنظومة نقل الصيصان المصممة خصيصًا للتكيّف مع مناخ منطقة الخليج.

تؤكد هذه الابتكارات والحلول المتطورة تميز منتجات التنمية المصممة لتقديم خيارات صحية وعملية و جودة عالية للمستهلكين، والمدعومة بلوجستيات متقدمة ومستدامة، لتضمن جودة وكفاءة ومسؤولية بيئية فائقة عبر سلسلة القيمة بأكملها.

وتُعد جوائز جلفود للابتكار من أبرز منصات التكريم في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحتفي بالمنتجات والمفاهيم الرائدة التي يتم اختيارها من قبل خبراء القطاع لمساهمتها في تشكيل مستقبل الصناعة، لا سيما في مجالات الصحة والاستدامة والراحة والجودة.

وقال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية: "تعكس مشاركتنا في جلفود 2026 تركيزنا الدائم على الابتكار والجودة وتحقيق النمو طويل الأمد. وبصفتنا شركة غذائية وطنية، نواصل العمل على تطوير حلول غذائية عالية الجودة تُنتج محليًا، وتواكب تطلعات المستهلكين، وتسهم في تعزيز منظومة غذائية إقليمية أكثر مرونة واستدامة."

تستقبل شركة التنمية خلال المعرض شركاءها والعملاء من قطاعات التجزئة وخدمات الأغذية، إلى جانب المورّدين، للاطلاع على أحدث منتجاتها وابتكاراتها وحلولها المصممة خصيصًا لدعم احتياجات الأعمال.

ومن جانبه، قال ماركوس ديلورينزو، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الزراعية (قطاع الدواجن لشركة التنمية الغذائية): "يُعد الابتكار عنصرًا أساسيًا في عملياتنا التشغيلية، بدءًا من تطوير المنتجات وصولًا إلى التحول في الحلول اللوجستية. ويؤكد إدراجنا ضمن ثلاث فئات في جوائز الابتكار جهودنا المستمرة لتعزيز الكفاءة والمرونة وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة."

وقالت زين عطار، العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية: "يوفر معرض جلفود منصة محورية للتواصل مع شركائنا على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز طموحات النمو التي تسعى إليها التنمية، من خلال الاستثمار في حلول غذائية متقدمة تتماشى مع متطلبات السوق وتدعم خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل."

عبر مشاركتها في جلفود 2026، تؤكد شركة التنمية دورها كشركة غذائية سعودية رائدة تخدم الأسواق الإقليمية، مع تركيز واضح على الإنتاج المحلي والتميّز في جودة المنتجات.

