دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 بصفتها شريك القمة التي تُعقد يومي 13 و14 يناير 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) وتعد إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من 11 إلى 15 يناير 2026.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة أصبحت منصة مهمة لمناقشة أجندة الاستدامة العالمية وتعزيز تقدم مسيرة الابتكار في قطاع الطاقة المستدامة. كما أشاد معاليه بالشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي و"مصدر" في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف معالي الطاير: "يسعدنا مجدداً أن نكون شركاء قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي تعد من أبرز المنصات العالمية التي تناقش التحديات والفرص في قطاع الطاقة، وتوفر منبراً سنوياً يجمع قادة ومسؤولين بارزين ونخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة أحدث الحلول والتقنيات التي ترسم ملامح مستقبل الطاقة وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات التي تعزز الاستثمار والشراكات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة. وتنسجم هذه الرعاية مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار بالطاقة المتجددة. ومن خلال عملنا المشترك، نهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة العالمية وبناء مستقبل مستدام لنا ولأجيالنا القادمة".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نرحّب بانضمام هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أسبوع أبوظبي للاستدامة، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين ’مصدر‘ والهيئة والتي أثمرت عن تطوير عدد من أبرز مشاريع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات. وفي ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، تبرز أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات رائدة مثل ’مصدر‘ وهيئة كهرباء ومياه دبي في دفع مسارات التقدّم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام. وتُمثّل مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك لقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة إضافة نوعية من شأنها إثراء الحوار البنّاء وتعزيز مخرجات هذه الحدث العالمي البارز."

-انتهى-

#بياناتحكومية