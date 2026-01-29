دافوس – سويسرا : شارك خالد بن أحمد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء “Desert Technologies" الشركة السعودية الرائدة في مجال حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية، وأول شركة سعودية تُصنيع وتُصدير ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في جلسة حوارية متخصصة عُقدت على هامش الاجتماع السنويُّ السادس والخمسون للمنتدى الاقتصاديِّ العالميِّ -دافوس 2026- الذي استضافته مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار "روح الحوار".

وجاءت مشاركة الأستاذ خالد شربتلي ضمن الجلسة الحوارية التي انعقدت يوم 22 يناير تحت عنوان "من رأس المال إلى المحفّز.. تسخير رأس المال العائلي لإحداث تحول جذري في الأنظمة"، والتي نظمتها شبكة الأعمال العائلية (Family Business Network – FBN)، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الدوليين، من بينهم نايكي أناني، وبولين بورغ، حيث ناقش المتحدثون سبل تفعيل رأس المال العائلي كأداة مؤثرة لإحداث تغيير تحويلي مستدام عبر مختلف القطاعات والمناطق.

وسلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري للشركات العائلية في الانتقال من المبادرات الفردية والابتكارات المعزولة إلى تبني واسع النطاق، يسهم في إحداث تغيير منهجي منسق، مستند إلى الثقة والمرونة ورأس المال طويل الأجل الذي تتميز به العائلات التجارية حول العالم.

وخلال الجلسة قال خالد شربتلي: "يمتلك رأس المال العائلي فرصة حقيقية للانتقال من كونه ممولًا تقليديًا إلى محفّز للتغيير المنهجي خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. ومن خلال توجيه الاستثمارات وفق قيم واضحة ورؤية طويلة الأمد يمكن للعائلات التجارية أن تسهم بفاعلية في تسريع التحول الاقتصادي وتحقيق أثر تنموي مستدام يتجاوز حدود الأسواق المحلية إلى التأثير العالمي".

وأكد شربتلي أن مشاركة الشركات السعودية في مثل هذه الحوارات العالمية تعكس المكانة المتنامية للاقتصاد السعودي، ودور القطاع الخاص الوطني في دعم أهداف الاستدامة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة حوارات نظمتها شبكة الأعمال العائلية (FBN) خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026، بهدف استكشاف آفاق التعاون بين العائلات التجارية، واستخلاص رؤى عملية تُبنى عليها مبادرات مستقبلية، من بينها أيام العمل المؤثر لشبكة الأعمال العائلية في آرل – فرنسا (مايو 2026)، وقمة شبكة الأعمال العائلية العالمية في كولونيا – ألمانيا (أكتوبر 2026).

يُذكر أن شبكة الأعمال العائلية (FBN) تُعد المنظمة العالمية الرائدة للعائلات التجارية، وقد تأسست عام 1989، ويقع مقرها الرئيسي في لوزان بسويسرا، وتضم في عضويتها أكثر من 4500 عائلة تجارية من 65 دولة، بما يزيد على 20 ألف عضو من مختلف الأجيال، وتعمل على تمكين العائلات التجارية من الازدهار عبر الأجيال وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.

