أعلن معرض "جلفود"2026، الحدث العالمي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات، عن إطلاق "جلفود للشركات الناشئة" (Gulfood Startups)، وهي منصة عالمية متخصصة تهدف إلى دعم شركات تكنولوجيا الأغذية عالية النمو في دبي وتمكينها من التوسّع عالمياً. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه اقتصاد الغذاء العالمي نمواً متسارعاً، مع توقعات بوصول قيمته إلى 11.37 تريليون دولار بحلول عام 2030، في ظل الدور المتنامي للشركات الناشئة في دفع الابتكار على مستوى عمليات الإنتاج والمعالجة والتوزيع وإعادة صياغة مفاهيم إنتاج الغذاء وتوزيعه وتسويقه.

وستجمع منصة «جلفود للشركات الناشئة» أكثر من 250 من روّاد الفكر والمبتكرين العالميين للكشف عن ابتكارات غير مسبوقة عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية، من المصدر إلى السوق، بما في ذلك بروتينات الجيل التالي، والتخمير الدقيق، والجيل الثالث من المنتجات النباتية (Plant-Based 3.0)، وتقنيات القلي المعتمدة على الماء، وذكاء الغذاء التنبؤي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى أنظمة سلاسل التوريد المؤتمتة.

وستقدم نخبة من الشركات المبتكرة في القطاع، بما في ذلك "أنت سيستمز نانو تكنولوجي" (ANT Systems Nanotechnology)، و"براد تكنولوجي" (Brad Technology)، و"شوكو" (Choco)، و"أونيجو بيو" (Onego Bio)، و"بولي سينس" (Polysense)، و"زين تك إيه جي" (ZEEN Tech AG)، ابتكارات تعيد تعريف حدود الغذاء والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: "باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة جلفود المتكاملة، ستتيح منصة «جلفود للشركات الناشئة» للمؤسسين فرصاً نادراً ما تتيحها الأسواق الأخرى، وتتمثل في الوصول المباشر إلى المشترين العالميين والمستثمرين والموزعين وصناع السياسات في بيئة واحدة مترابطة كما يعكس "تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية”، الذي يقدم أكبر صندوق جوائز من نوعه، التزام مركز دبي التجاري العالمي بتسريع الابتكار عالي التأثير وتعزيز النمو التجاري المستدام في المنطقة وخارجها".

منافسة عالمية حية بين الشركات الناشئة العالمية في تكنولوجيا الغذاء على جوائز بقيمة 135 ألف دولار في "جلفود 2026"

يشكّل "تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية" (World Agri-FoodTech Startup Challenge) ثمرة شراكة استراتيجية مع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، وتعاون وثيق مع "تحالف الهند – الشرق الأوسط للأغذية الزراعية"، حيث سيشهد عروضاً مباشرة يقدمها نخبة من مؤسسي شركات تكنولوجيا الغذاء الواعدة على منصة على منصة "جلفود نكست" (Gulfood NXT). وعلى مدار ثلاثة أيام من المنافسات، ستتنافس الشركات الناشئة للفوز بجائزة قدرها 135,000 دولار، حيث سيتم التحكيم بناءً على الابتكار، وقابلية التوسع، وملاءمة السوق، والأثر البيئي والاقتصادي.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "نؤمن، في مركز دبي للسلع المتعددة، بأهمية الشراكة المثمرة التي تجمعنا بمعرض "جلفود" عبر منصّة "جلفود للشركات الناشئة" و"تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية"، والتي تسهم بدورها في دعم مساعي المركز لربط الشركات الناشئة الواعدة في سلسلة القيمة العالمية للأغذية بالأسواق الدولية والمستثمرين والشركاء التجاريين. ويأتي ذلك امتداداً للمنظومة المتكاملة التي طوّرها المركز في قطاع الأغذية والزراعة، ولشبكة الربط العالمية التي يتمتع بها، مع تركيز واضح على تطوير الحلول المبتكرة وتعزيز أثرها، بدءاً من بروتين الجيل الجديد وتقنية التخمير الدقيق، وصولاً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم قطاع الأغذية وتطوير سلاسل الإمداد المتقدمة. وتسهم هذه الجهود مجتمعة في ترسيخ مكانة دبي منصةً عالمية رائدة للأمن الغذائي والاستدامة في الابتكار والتجارة".

وبدوره، قال سودهكار تومار، رئيس "تحالف الهند – الشرق الأوسط للأغذية الزراعية": "يُرسي تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية آلية موثوقة لتدفق الصفقات أمام المؤسسين وصناديق

رأس المال والمؤسسات الساعية للوصول إلى حلول عملية. وندعو أبرز رواد الأعمال عالمياً إلى اعتماد دبي كمنصة انطلاقٍ لمشاريعهم، ودول الجنوب العالمي سوقاً لنموهم".

ويربط "برنامج جلفود للمستثمرين" (Gulfood Investor Programme) بين رؤوس الأموال ذات الرؤية والابتكارات غير المسبوقة، حيث تضم قائمة المستثمرين "أمريكانا" (Americana)، و"نوا كابيتال" (Nuwa Capital)، و"بيك بريدج" (PeakBridge)، و"يونوفيس" (Unovis)، والذين سيحظون بفرص حصرية للوصول إلى شركات ناشئة عالية التأثير، وتقنيات رائدة، ورؤى قابلة للتنفيذ تغطي كامل السلسلة الغذائية.

الإمارات... بيئة خصبة لانطلاق شركات الأغذية والمشروبات

أضحت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدةً من أكثر البيئات العالمية جذباً لإطلاق وتوسيع أعمال الشركات الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يُتوقَّع أن يبلغ حجم السوق الإماراتية في هذا القطاع نحو 44 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالنمو السكاني السريع، والطلب الاستهلاكي القوي، والأطر التنظيمية المتقدمة، واستمرار الاستثمارات الحكومية في الأمن الغذائي والابتكار والاستدامة.

وتُعزز البنية التحتية اللوجستية عالمية المستوى، وسهولة الوصول إلى رؤوس الأموال، ومنظومات المناطق الحرة، وسلاسل التوريد الغذائية الرقمية المتسارعة، مكانة دولة الإمارات كجسر طبيعي يربط بين الشرق والغرب، وبين الأسواق المتقدمة والناشئة، وبين الابتكار والتسويق التجاري.

وتُتيح منصة "جلفود للشركات الناشئة" فرصة استثنائية لتسريع النمو، والتوسع على المستوى الدولي وذلك في غضون خمسة أيام فقط، خاصةً للشركات التي تتطلع إلى التحقق من منتجاتها، وتأمين التمويل ودخول أسواق جديدة، وبناء شراكات مع رواد القطاع عالمياً.

ومن المقرر أن تقام فعاليات "جلفود للشركات الناشئة" في الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026، ضمن فعاليات معرض "جلفود 2026" في دبي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gulfood.com/startups

نبذة عن معرض "جلفود"

يشكل معرض "جلفود 2026" في دورته الحادية والثلاثين - والمقرر انعقاده في الفترة من 26 إلى 30 يناير المقبل - الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً على مستوى العالم في مجال توريد الأغذية والمشروبات والابتكار في هذا القطاع. ويستقطب المعرض أكثر من 8,500 عارض من 195 دولة، ويقام على مساحة تزيد على 280,000 متر مربع موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي ومدينة إكسبو دبي، ويقدم خمسة أقسام جديدة للمرة الأولى، ليجسد بذلك مكانة دبي المتنامية باعتبارها الوجهة العالمية الرائدة لتجارة الأغذية.

