دبي – تشهد إمارة دبي إقامة "دبي للمأكولات العالمية"، منصة الطهي الرئيسية المُقرر استضافتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026 في معرض "جلفود "، بمشاركة ما يزيد على 70 طاهٍ من أكثر من 30 جنسية، ترسيخاً لريادة دبي كواحدة من أبرز العواصم المؤثرة في عالم الطهي. وتتضمن فعاليات الحدث صعود نخبة من أبرز الطهاة إلى المنصة لاستعراض أطباقهم المميّزة مباشرة أمام الجمهور، والتفاعل مباشرة مع روّاد القطاع، وفتح آفاق جديدة للحوار والتعاون التجاري. وتجسّد "دبي للمأكولات العالمية" التحوّل اللافت لدبي من عاصمة رائدة عالمياً في سياحة الطعام إلى قوّة عالمية مؤثّرة في صناعة النكهات، وذلك من خلال جمع مجموعة من الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان ومجموعة مختارة من المواهب العالمية لابتكار مفاهيم طهي أصيلة مستوحاة من النسيج الثقافي المتفرد للمدينة، حيث يتلاقى التميز العالمي مع الإبداع المحلي لإرساء المعايير العالمية لفنون الطهي.

وتجمع "دبي للمأكولات العالمية" ضمن فعاليات "جلفود 2026" نخبة من الطهاة المحليين مثل سلام دكّاك وحاتم مطر، و"أوجينا جيجو"، جنباً إلى جنب مع أسماء عالمية بارزة مثل نينا ميتييه، أفضل طاهية معجنات في العالم، وأنطونيو بشور، أحد أبرز طهاة المعجنات على مستوى العالم. كما سيُبرز الطهاة الذين بنوا مسيرتهم المهنية في دبي، ومن بينهم براندو موروس من مطعم "11 وودفاير" (حائز على نجمة ميشلان)، ودانييل بيرك من مطعم "رو أون 45" (حائز على نجمتين ميشلان و4 قبعات للطهاة)، وسليمان حداد من مطعم "مونرايز" (حائز على نجمة ميشلان و3 قبعات للطهاة)، القدرة على دمج التقنيات العالمية مع الذائقة المحلية لابتكار تجارب طهي لا تُضاهى.

مجموعة من ألمع الطهاة العالميين

يعكس المستوى الرفيع للطهاة المشاركين في فعاليات "دبي للمأكولات العالمية" على هامش معرض "جلفود 2026" أهمية منظومة الضيافة في دبي. ويضم البرنامج طهاة حائزين على جوائز مرموقة مثل أفضل محترف للمخبوزات عالميّاً (ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم)، وأفضل محترف مخبوزات في العالم وأكثر محترفي المخبوزات إبداعاً، وجائزة محترف المخبوزات العام من "غولت آند ميلو"، وأفضل طاهية ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط. وعدد من المطاعم الحاصلة على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط، إلى جانب طهاة حائزين على عدة جوائز "بيب غورمان"، وقبعات طهاة من "غولت آند ميلو"، ونجوم "ميشلان".

وتضم نسخة عام 2026 أسماء بارزة أخرى تسهم في رسم ملامح الحدث، من بينها كريس مالون من مطعم "دينر باي هيستون بلومنتال" (حائز على نجمة ميشلان)، وخيسوس لوباتو من مطعم "سموكد روم" (حائز على نجمة ميشلان)، وسافيريو سبارالي من مطعم "المنتهى" (حائز على نجمة ميشلان و4 قبعات للطهاة)، وتريستين فارمر من مطعم "ميزون دالي" (حائز سابقاً على ثلاث نجوم ميشلان). كما ينضم إليهم عدد من الأصوات المؤثرة التي تسهم في تشكيل مشهد الطهي وتجارب الطعام المعاصرة، بدءاً من غريغوار بيرجيه وكيونغ سو مون، ووصولاً إلى شخصيات بارزة في عالم الطهي على منصات التواصل الاجتماعي مثل الشيف شاهين، الذي يعكس انتشاره الواسع تطور أساليب تواصل الطهاة مع جمهورهم، إلى جانب ديميتري فينوكوروف من مطعم "كراسوتا دبي"، الذي يمزج بين الطعام الراقي والفن المرئي.

مدينة تُروى حكايتها عبر النكهات والثقافة وفنون الطهي

تشهد نسخة عام 2026 مشاركة سبعة طهاة حاصلين على نجوم ميشلان، إلى جانب تنظيم 80 جلسة "ماستر كلاس" وورش عمل وعروض حية، فضلاً عن 10 جلسات نقاشية ومناظرات مختارة بعناية. وتغطي الفعاليات أكثر من 30 مطبخاً وأسلوب طهي، تشمل تجارب طعام فخمة، وحلويات عصرية، ومطاعم محلية، وتجارب القهوة المختصة، وفن المزج، وابتكارات المشروبات الخالية من الكحول، إلى جانب المطابخ العابرة للثقافات.

ويُقام "دبي للمأكولات العالمية" على هامش فعاليات "جلفود"، أكبر معرض تجاري في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، حيث يضع الطهاة في قلب الحوار العالمي للصناعة، بما يُعزز مكانة دبي كمدينة تُصدّر المواهب والأفكار وتجارب الطهي إلى شتى أنحاء العالم.

وتُقام فعاليات "جلفود 2026" خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير في كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

نبذة عن معرض جلفود

تنطلق فعاليات "جلفود 2026" في الفترة من 26 إلى 30 يناير، وتمثل النسخة الحادية والثلاثين للحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات والابتكار. بمشاركة أكثر من 8,500 عارض من 195 دولة، وعلى مساحة 240,000 متر مربع تمتد عبر مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ومع إطلاق خمسة قطاعات جديدة لأول مرة، يرسخ "جلفود 2026" مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الأغذية والذكاء الغذائي.

