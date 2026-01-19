دبي : تواصل منصة "بيج ديل هب" (Big Deal Hub) التابعة لمعرض "جلفود 2026" تعزيز زخمها مع بقاء أسبوعين على انطلاق الحدث العالمي، حيث تشهد المنصة اجتماعاتٍ ومفاوضات وعقود ما قبل انطلاقة الحدث عبر القارات الست.

يأتي انعقاد معرض "جلفود 2026" في وقت تواجه فيه تجارة الأغذية العالمية ضغوطاً متزايدة لتسريع وتيرة الأعمال واعتماد منهجياتٍ أكثر ذكاءً وموثوقية، ما يرسخ مكانته كمحرك رئيسي لتطوير آليات العمل في القطاع. وتعزز "بيج ديل هب"، منصة متخصصة ومصمَّمة للربط بين المشترين والبائعين قبل فتح أبواب المعرض، زخمها قبل أسبوعين على انطلاق المعرض، متيحةً للشركات المنضمة ميزةً تنافسية تتمثل في الظهور المبكر، والأولوية في التواصل، وحجز مكانة متقدمة مع نخبة من أبرز مشتري وموردي الأغذية عالمياً.

ملتقى صناع القرار في القطاع

استقطبت منصة "بيج ديل هب" مشاركة واسعة من كبار المسؤولين، حيث يتولى أكثر من 90% من المسجلين مناصب تنفيذية عليا وأدواراً قيادية في اتخاذ القرار، يمثلون القارات الست وجميع القطاعات الرئيسية في سلسلة القيمة الغذائية. وتضم المنصة حالياً مستوردين وموزعين وتجار جملة ومصنعين وتجار تجزئة وشركات تكنولوجيا الأغذية، ومن بين أبرز الأسماء المشاركة "أسواق الوطنية هايبر ماركت" (Al Aswaq Al Watania)، و"بيرترام فودز" (Bertram Foods)، و"بريتانيا إنترناشونال" (Britannia International)، و"سيبيرا كابيتال" (Cybera Capital)، و"إيكو سورسينج هب" (Eco Sourcing Hub)، و"لاتينو تريدنج إمبورتس" (Latino Trading Imports)، و"باناميكس جروب" (Panamex Groupe)، و"بريزيدينت سوبر ماركت" (Presidente Supermarket)، و"سيكور إنترناشونال" (Seacor International LLC)، و"يلا فود إنترناشونال" (Yalla Food International)، و"يامين ميت برودكتس" (Yamene Meat Products)، وغيرها الكثير.

معيار جديد لتجارة الأغذية العالمية

تعكس منصة "بيج ديل هب" التطور المستمر لـ "جلفود" وتركيزه على اقتصاد غذائي ذكي ومترابط، يرتكز على الكفاءة والرؤية المستقبلية والنتائج التجارية الملموسة. وفي نسخته للعام 2026، يُرسي "جلفود" مفاهيم جديدة لآليات الأعمال التجارية على نطاق واسع، من خلال جمع المشترين والبائعين من حول العالم قبل انطلاق الحدث.

وصُممت "بيج ديل هب" لتعزيز الجاهزية التجارية بخلاف أدوات التواصل التقليدية، مما يتيح للمشترين والموردين:

تحديد الشركاء الأنسب وفقاً للفئة والموقع الجغرافي وحجم الصفقة.

جدولة الاجتماعات قبل بدء المعرض.

بدء المفاوضات مبكراً.

دخول المعرض بخطط جاهزة للعمل وعقود قيد التنفيذ.

وستقام فعاليات معرض "جلفود 2026" في الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

للوصول إلى منصة "بيج ديل هب" وحجز اجتماعات مسبقة، يرجى زيارة الرابط:

www.gulfood.com/big-deal-hub

نبذة عن معرض جلفود

تنطلق فعاليات "جلفود 2026" في الفترة من 26 إلى 30 يناير، وتمثل النسخة الحادية والثلاثين للحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات والابتكار. بمشاركة أكثر من 8,500 عارض من 195 دولة، وعلى مساحة 240,000 متر مربع تمتد عبر مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ومع إطلاق خمسة قطاعات جديدة لأول مرة، يرسخ "جلفود 2026" مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الأغذية والذكاء الغذائي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة "جلفود" على:

الموقع الإلكتروني: www.gulfood.com

-انتهى-

#بياناتحكومية