أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : تدعو ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، السيدات من عمر 30 عاماً فما فوق للمشاركة في جلسات تمارين رياضية تقام يومي 24 و31 يناير 2026 في ياس باي، جزيرة ياس.

وبصفتها الشريك الرسمي لدورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، تفخر ميرال بدعم هذا الحدث الدولي متعدد الرياضات، الذي يُقام في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

تندرج هذه المبادرة ضمن محور الصحة والعافية في برنامج ميرال للمسؤولية المجتمعية، وتعكس التزامها بتقديم تجارب تعزز العافية وتدعم التواصل المجتمعي الهادف. وقد صُممت الجلسات لهذه الفئة العمرية تحديداً للتطابق مع متطلبات دورة ألعاب الماسترز أبوظبي للمشاركة، بهدف تعزيز نمط حياة صحي، وتحسين التوازن الحركي للمشاركات.

تُنظم الجلسات في المنطقة العشبية لبلازا الاتحاد أرينا في ياس باي، وهي مفتوحة للمشاركات من مختلف مستويات اللياقة البدنية. وتستوعب كل جلسة ما يصل إلى 40 مشاركة، ضمن بيئة مريحة تدعم التفاعل. المشاركة مجانية، ويشترط التسجيل المسبق لضمان الحضور.

تدير الجلسات ساويرس كوريا، وهي مؤسسة العلامة التجارية للملابس الرياضية

"Freedom Space & Time" ومدرّبة شخصية معتمدة، حيث تقدم تمارين سهلة التطبيق إلى جانب ممارسات للتنفس، صُممت خصيصاً لدعم تحسين الوضعية الجسدية والمرونة والقدرة الحركية اليومية. كما تسهم هذه الجلسات في تعزيز التركيز الذهني والعافية البدنية، مع تشجيع ممارسات الصحة الوقائية والارتباط المجتمعي الهادف.

تحتفي دورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بمفهوم ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، حيث تجمع مشاركين من عمر 30 عاماً فما فوق من مختلف أنحاء العالم ضمن مجموعة متنوعة من المنافسات الرياضية.

تفاصيل الفعالية

الموقع : ياس باي – المنطقة العشبية لبلازا "الاتحاد أرينا"

و31 يناير 2026 التوقيت : من 8:30 صباحاً إلى 9:30 صباحاً

من 8:30 صباحاً إلى 9:30 صباحاً رابط التسجيل : https://form.typeform.com/to/XreAJRTn

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 60 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

