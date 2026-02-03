استقبل المعرض 16,473 زائرًا متخصصًا من 95 دولة، وكان من أبرز الدول التي زارت المعرض من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة: المملكة العربية السعودية، والصين، والهند، والمملكة المتحدة، ومصر، وسلطنة عمان، وألمانيا، وقطر، والكويت.

تضمن برنامج المعرض الموسع أكثر من 140 متحدثًا، أداروا أكثر من 55 جلسة نقاشية خلال فعاليات: ثينك لايت و إن سبوت لايت وقمة المباني الذكية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" 2026، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير، مكانته كمعرض رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الإضاءة وتكنولوجيا البناء، حيث استقبل 16,473 زائراً متخصصاً من 95 دولة.

وشدت دورة 2026 من المعرض مشاركة 340 عارضاً من 30 دولة من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، كما ضم المعرض أربعة أجنحة دولية عرضت أحدث الابتكارات من مختلف أنحاء العالم.

وقد امتدّ المعرض على مساحة إجمالية بلغت 17,432 متراً مربعاً موزّعة على أربع قاعات عرض، وضمّ مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية، من بينها سيغنيفاي، هانيويل، ليدفانس، أوبل، كيه إن إكس، شنايدر إلكتريك، ثيبن وآيرزون.

وقد استقطب المعرض زوّاراً إلى دبي من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، حيث شملت أبرز الدول المشاركة من خارج دولة الإمارات كلّاً من: المملكة العربية السعودية، الصين، الهند، المملكة المتحدة، مصر، سلطنة عُمان، ألمانيا، قطر والكويت.

وفي انعكاسٍ لقوة التجربة الميدانية، أعرب 94% من زوّار معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" 2026 عن رضاهم عن جودة المؤتمرات، فيما أبدى 93% رضاهم عن مستوى العارضين والعلامات التجارية المشاركة، ليحقق المعرض نسبة رضا إجمالية بلغت 97%.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»:

"أكّد معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" 2026 مجدداً حجم الفرص ومستوى الابتكار اللذين يقودان تطوّر قطاع البيئة العمرانية في المنطقة. ومع المستويات المرتفعة من رضا الزوّار والحضور الدولي الواسع، يواصل المعرض أداء دور حيوي في ربط المورّدين العالميين بالطلب الإقليمي، ودعم تطوير مبانٍ أكثر ذكاءً، وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وجاهزية للمستقبل.

وقد شهدت أبرزت فعاليات المعرض مثل: ثينك لايت، وإن سبوت لايت، وقمة المباني الذكية، مشاركة أكثر من 140 متحدثاً ضمن أكثر من 55 جلسة، وفّر من خلالها ما مجموعه 48 ساعة من المحتوى التفاعلي المتعمّق.

وفي دورته الرابعة، جمع مؤتمر المباني الذكية صانعي السياسات، وهيئات وضع المعايير، وقادة التكنولوجيا والاستدامة لاستكشاف كيف تُسهم القوانين والابتكارات في تسريع تبني المباني الذكية الموفرة للطاقة.

في الوقت نفسه، وفر مؤتمر ثينك لايت منصةً مثالية لمتخصصي الإضاءة الإقليميين والدوليين لتبادل الخبرات من خلال فعاليات جديدة، منها "الغوص العميق في التصميم"، و"وجهات النظر في المشاريع"، و"حوارات في الإضاءة".

واستكمالاً لبرنامج المؤتمرات، استعرضت منصّة إن سبوت لايت أحدث التطوّرات في تقنيات وتصميم الإضاءة، بما في ذلك ساحة المصمّمين – عرض المنتجات، حيث قدّمت الشركات المدرَجة في القائمة القصيرة منتجاتها مباشرةً على المسرح، ضمن المراحل النهائية للتحكيم في جوائز لايت ميدل إيست.

وقد أُقيمت الدورة الثانية عشرة من جوائز لايت ميدل إيست، والتي تُعدّ المنصّة الأبرز والأكثر طلباً في القطاع لتكريم الابتكار والتميّز في تصميم وتقنيات الإضاءة، يوم 14 يناير في فندق كونراد دبي.

وتم خلال الحفل تكريم 17 فائزاً ضمن فئات المشاريع والمنتجات والشراكات، حيث نالت شركة ليخت كونست ليخت جائزة أفضل مشروع دولي عن مشروعها كاتدرائية كولونيا، فيما فازت دلتا لايتينغ ديزاين بجائزة أفضل مشروع عن منتجع ديزرت روك.

وشملت المنتجات الفائزة بجوائز في مجال الإضاءة كلاً من ثريا بلوم إير الحركية من لوموكونسبت، وأبيرتشر من فلوكسويركس للإضاءة، ولومن فاساد ماكس أوبتيكولور+ من لومن بالس، وآر سي إل: نوفا من لوميني، وزهيور دبليو دبليو من فينوس بي في بي إيه. كما تم الإعلان عن إيغوزيني الشرق الأوسط كأفضل شريك خلال حفل توزيع الجوائز.

وقد تم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مستقلة ضمّت 34 حكماً من 9 دول، برئاسة مارتن لوبتون وشارون ستامرز، الشريكين المؤسسين لـ لايت كولكتيف – المملكة المتحدة.

وقد ضم معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" 2026 ست قطاعات منتجات، بما في ذلك الإضاءة التقنية، والمصابيح الكهربائية ومكوناتها، والإضاءة الزخرفية، والإضاءة المعمارية، والهندسة الكهربائية، والمنزل الذكي وأتمتة المباني، وذلك على مساحة عرض واسعة تبلغ 17,432 مترًا مربعًا.

يُعد معرض "معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست"، الذي يُقام بموقع مشترك مع معرض "إنترسك"، جزءاً من علامة "لايت + بيلدينج" الدولية، وقد شكّل أكبر معرض تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُغطي قطاعات الإضاءة والبناء. وستُعقد الدورة القادمة من معرض ""لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 يناير 2027.

