تشمل واجهة المجاز المائية، وشاطئ الحيرة، وشاطئ خورفكان، جزيرة النور، مشروع قوارب الشارقة، ومنتزه مليحة الوطني

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن برنامج احتفالي لليلة رأس السنة الجديدة 2026 بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تتوّجه عروض ألعاب نارية يمتد كلٌّ منها لـ10 دقائق في ثلاث وجهات رئيسية، هي؛ واجهة المجاز المائية وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان، حيث تجمع إمارة الشارقة المقيمين والزوار في تجربة لا تٌنسى.

وتمتد أجواء الاحتفال هذا العام عبر ست وجهات متنوعة تجمع بين الواجهات البحرية والجزر الطبيعية ورحابة الصحراء، لتشمل أيضاً جزيرة النور ومشروع قوارب الشارقة ومنتزه مليحة الوطني وحدائق المنتزه، في تجربة واحدة تعكس تنوّع الشارقة وخصوصيتها، وتفتح مساحات واسعة للعائلات والزوار لاستقبال العام الجديد في مشاهد احتفالية متكاملة.

عروض الألعاب النارية في ثلاث وجهات رئيسية

وتقام احتفالات رأس السنة مساء الأربعاء 31 ديسمبر 2025، في الساعة الثامنة مساءً، وتُتوَّج في منتصف الليل بتتزين سماء الشارقة بعروض الألعاب النارية ضمن فعاليات مجانية ومفتوحة للجمهور، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً.

ففي واجهة المجاز المائية المطلة على بحيرة خالد، يعيش الزوار أجواء احتفالية تجمع بين عروض الألعاب النارية الآسرة وتراقص النافورة والعروض الترفيهية الحية، إلى جانب تجربة قوائم الطعام التي يوفرها أكثر من 20 مطعماً ومقهى محلياً وعالمياً في موقع واحد.

أما شاطئ الحيرة، الممتد على مسافة 3.5 كيلومتر، فيقدم تجربة احتفالية عائلية على الواجهة البحرية، تتكامل فيها عروض الألعاب النارية مع العروض الترفيهية والأجواء المفتوحة، إلى جانب فرصة زيارة 18 مطعماً ومقهى توفر تجربة عشاء فاخرة على طول الشاطئ، وتلبي مختلف الأذواق.

وفي المنطقة الشرقية، وعلى امتداد 3.5 كيلومتر، يحتفي شاطئ خورفكان برأس السنة الجديدة وسط مشهد طبيعي يلتقي فيه الشاطئ مع الجبال، حيث ترافق عروض الألعاب النارية فعاليات ترفيهية متنوعة، مع فرصة تجربة خيارات 22 منفذاً من المطاعم والمقاهي المطلة على البحر، لتمنح الزوار تجربة تجمع بين جمال الطبيعة وأجواء الاحتفال. وتعد الرحلة إلى خورفكان من أكثر الرحلات التي يستمتع فيها المسافرون بجماليات المشهد الطبيعي في دولة الإمارات، عبر الأنفاق الجبلية والسهول والوديان.

عشاء فاخر على الشاطئ في جزيرة النور

وتحتضن جزيرة النور تجربة العشاء على الشاطئ بإطلالة على عروض الألعاب النارية في واجهة المجاز المائية، إضافة إلى تجربة رصد النجوم في سماء الإمارة. وتبلغ أسعار التجربة 340 درهماً للبالغين (13 سنة فما فوق) و150 درهماً للأطفال (3–12 سنة)، مع توفر 30 طاولة بسعة إجمالية تصل إلى 120 ضيفاً.

رحلة بحرية من قلب بحيرة خالد

كما تتيح تجربة قوارب الشارقة للضيوف فرصة مشاهدة عروض الألعاب النارية من قلب "بحيرة خالد"، عبر رحلة بحرية خاصة تنطلق من واجهة المجاز المائية عند الساعة 11:30 مساءً، لمدة 45 دقيقة، لتقدم تجربة استثنائية لمجموعات صغيرة تصل إلى 10 أشخاص لكل قارب، مع توفر 12 قارباً، ونظراً لمحدودية القوارب، تُقدَّم التجربة على أساس الأسبقية، ويتوفر الحجز عبر الاتصال على رقم الهاتف: 0097165255200.

ليلة رأس سنة تحت النجوم في مليحة

وامتداداً لتنوّع التجارب، يستضيف منتزه مليحة الوطني فعالية "ليلة رأس السنة تحت النجوم"، التي تمتد من مساء 31 ديسمبر 2025 وحتى صباح 1 يناير 2026، موفرة تجربة صحراوية متكاملة تجمع بين التخييم والترفيه والثقافة. وتبلغ تكلفة التجربة 550 درهماً للبالغين (11 سنة فما فوق) و390 درهماً للأطفال (5 –10 سنوات)، فيما يدخل الأطفال دون سن الخامسة مجاناً.

وتشمل التجربة التخييم الليلي في خيام، إذ تستوعب الخيمة الواحدة شخصين بالغين، مع أكياس نوم وفرش هوائية، ووجبة عشاء خاصة برأس السنة، وإفطار صباحي، ومرافق مشتركة، إلى جانب برنامج مليء بالأنشطة مثل ركوب الجمال، الرماية بالقوس، محطات الأحافير التفاعلية، عروض التنورة والنار، الموسيقى الحية على آلة العود، وتجربة رصد النجوم لمدة ساعة، في أجواء تجمع بين الاحتفال والمعرفة والطبيعة. وتتطلب هذه التجربة الحجز المسبق عبر الإنترنت نظراً لمحدودية الأماكن.

دعوة للاحتفال والحجز مسبقاً

وتعكس هذه الاحتفالات رؤية "شروق" في تقديم تجربة متكاملة لاستقبال العام الجديد في وجهات متنوعة عبر إمارة الشارقة، تجمع بين الفعاليات المفتوحة للعائلات والتجارب الحصرية لمن يبحثون عن التميز، بما يعزز مكانة الشارقة كوجهة آمنة، نابضة بالحياة، وغنية بالتجارب خلال موسم الأعياد.

وتدعو "شروق" الجمهور إلى التخطيط مبكراً وحجز التذاكر مسبقاً لحضور تلك التجارب نظراً لمحدودية المقاعد، ولمتابعة آخر التحديثات والتفاصيل عبر المنصات الرسمية لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وعبر الرابط: https://discovershurooq.ae/events/nye-fireworks/.

