شهد أول حضور لعلامة "بالاس ريزيدنسز" في إمارة الشارقة

إطلاق المرحلة الثانية من مدينة خالد بن سلطان مع تركيز على الاستدامة والتكنولوجيا وجودة الحياة

الكشف عن مشروع روضة السدر في الشارقة والذي يمتد على حوالي 8.5 مليون قدم مربعة

مشروع منتجع خورفكان... مشروع سكني فاخر على الواجهة البحرية

تضمنت فعالياته توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية

سعادة العويس: النجاح الذي حققه المعرض يجسّد رؤية الشارقة في إرساء قطاع عقاري قائم على التخطيط بعيد المدى والاستدامة

سعادة الشامسي: دعم حكومة الشارقة عزّز الإقبال وحرّك عجلة المعاملات العقارية في المعرض

سعادة السويدي: التنوع في المشاريع المطروحة عزز من قدرة المعرض على استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين

نواف عبيد: إيكرس يواصل تطوير أدواته ومنصاته بما يواكب تطلعات السوق ويسهم في دعم منظومة عقارية رائدة

الشارقة، حقق معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026"، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة و"ليدر" لتنظيم المعارض، خلال الفترة من 21 يناير ولغاية 24 يناير 2026، في مركز إكسبو الشارقة، صفقات عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات درهم بزيادة قدرها 17 % عن العام الماضي. وساهم قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة الخاص بتخفيض رسوم تسجيل المعاملات العقارية للمشاريع في إمارة الشارقة، والتي نفذت خلال أيام المعرض فقط، بشكل واضح في زيادة نسبة الإقبال على المعرض الذي استقطب أكثر من 18 ألف زائر من المستثمرين والمهتمين والمتخصصين في القطاع العقاري ليواصل الحدث ترسيخ مكانته كأحد أهم المعارض المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى الدولة والمنطقة، في دورة استثنائية شهدت مشاركة أكثر من 120 عارضاً من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري ونخبة من أهم المطورين العقاريين من كافة إمارات الدولة، ولا سيما في ظل ما قدمه المعرض من عرضٍ لأكثر من 200 مشروع عقاري بدءاً من الوحدات السكنية الفاخرة والفلل العصرية، وصولاً إلى المشاريع التجارية والصناعية المبتكرة، والأراضي الاستثمارية.

كما شهد الحدث الإعلان عن إطلاق مشاريع عقارية نوعية لأول مرة في داخل دولة الإمارات وخارجها، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية العقارية المتميزة والخصومات النوعية، وخطط السداد المرنة التي استهدفت مختلف فئات المستثمرين.

نمو مستدام للقطاع العقاري

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النتائج التي حققها "إيكرس 2026" تعكس حراك السوق العقاري في الإمارة، وقدرته على استيعاب التحولات الاقتصادية بكفاءة عالية، ضمن بيئة استثمارية تقوم على الثقة والتوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، مشيراً إلى أن المعرض نجح في ترسيخ دوره كمنصة اقتصادية متكاملة، تتجاوز مفهوم الترويج العقاري إلى دعم صناعة القرار الاستثماري، من خلال جمع المطورين والممولين والمستثمرين ضمن إطار مؤسسي يعزز كفاءة السوق العقاري.

وأوضح سعادة العويس أن ما حققه المعرض يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المنظمة والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ويجسّد رؤية الشارقة في إرساء قطاع عقاري قائم على التخطيط بعيد المدى والاستدامة، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير من الزوار والمستثمرين يعكس قوة منظومة القطاع العقاري في الإمارة، ويجسد فاعلية السياسات الداعمة التي أرستها القيادة الحكيمة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.

مكانة رائدة

من جانبه قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026" حقق نجاحاً لافتاً، من خلال تسجيل 2747 معاملة بيع بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، وهو ما يعكس مستوى الإقبال الكبير وثقة المستثمرين بالسوق العقاري في الشارقة، ويؤكد المكانة المتنامية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة.

وأوضح سعادة الشامسي أن الدعم الحكومي الكبير للمعرض الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، واعتماد المجلس التنفيذي لحزمة من الخصومات والتسهيلات النوعية، التي أسهمت بشكل مباشر في تحفيز حركة المعاملات العقارية ورفع نسب الإقبال، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين والزوار من داخل الدولة وخارجها. مؤكداً أن هذا الدعم يجسد حرص حكومة الشارقة على تطوير القطاع العقاري ودفعه نحو آفاق أوسع من النمو والتطلع إلى مستقبل عقاري مستدام يلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

وأضاف سعادة الشامسي أن تنظيم المعرض يندرج ضمن استراتيجية الدائرة الهادفة إلى تعزيز الاستثمار العقاري في الإمارة، والتعريف بالفرص النوعية والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال بما يسهم في دعم الراغبين في الشراء والتملك في سوق يشهد نمواً مستمراً.

دعم الابتكار

من جانبه، أوضح سعادة سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في الغرفة ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، أن مخرجات "إيكرس 2026" تعكس النمو النوعي الذي يشهده عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن المعرض أسهم في تعزيز التفاعل المباشر بين العارضين والمستثمرين، ما أتاح قراءة أدق لاحتياجات السوق، وأسهم في توجيه الاهتمام نحو مشاريع تتسم بالاستدامة والجدوى الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، منوّهاً بأن التنوع في المشاريع المطروحة والحلول التمويلية المصاحبة لها عزز من قدرة المعرض على استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين، وساهم في خلق بيئة تنافسية متميزة تدعم الابتكار في القطاع العقاري، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق يعكس كفاءة التنظيم والتكامل بين الشركاء، ويؤسس لدورات مقبلة أكثر تأثيراً، بما يعزز مكانة "إيكرس" كأحد أبرز المعارض العقارية المتخصصة على مستوى الدولة والمنطقة.

الشفافية والحوكمة

بدوره، قال نواف عبيد الرئيس التنفيذي لمعرض "إيكرس"، إن الدورة الحالية شكلت محطة مهمة في مسيرة المعرض، من حيث حجم التفاعل وجودة الشراكات التي نشأت خلال أيامه، وإن النتائج المحققة تعكس نجاح المعرض في توفير بيئة منظمة وموثوقة تجمع مختلف أطراف السوق، وتدعم إطلاق مبادرات ومشاريع تعزز كفاءة القطاع العقاري وترسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وأضاف أن "إيكرس" يواصل تطوير أدواته ومنصاته بما يواكب تطلعات السوق، ويسهم في دعم منظومة عقارية رائدة قادرة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية بثقة واستدامة.

تعزيز الرفاهية

من جانبها أكدت نورين نصرالله، نائب الرئيس الأول – استراتيجية التسويق وبناء العلامة التجارية في مجموعة ألِف أن المجموعة قدمت خلال المعرض أول حضور لعلامة "بالاس ريزيدنسز" في إمارة الشارقة، مع تركيز لا يقوم على مفهوم الفخامة بمعناه التقليدي، بل على جودة التجربة المعيشية، من خلال تصميم مدروس ومساحات تعزز الرفاه وتتكامل مع هوية الممشى، أما مشروع أُلفه، فيجسّد مفهوماً للسكن المعاصر المرتبط بالطبيعة والهدوء داخل المدينة، عبر مساحات خضراء ومرافق مجتمعية تعزز التوازن بين الخصوصية والتفاعل الاجتماعي.

إطلاق المرحلة الثانية من مدينة خالد بن سلطان

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة"، أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» بات منصة استراتيجية محورية تعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، وترسخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة للاستثمار العقاري المستدام، مؤكداً أنه وبعد النجاح اللافت في المرحلة الأولى من مدينة خالد بن سلطان.. أعلنت المجموعة عن إطلاق المرحلة الثانية من مدينة خالد بن سلطان والتي تمثل مجتمع متكامل يرتكز على الاستدامة والتكنولوجيا الذكية، وجودة الحياة، في موقع استراتيجي في منطقة روضة السدر.

مشاريع سكانية فاخرة

وقال المهندس ريمون خزامي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الثريا العقارية: أن "الثريا" شاركت بمجموعة متميزة من المشاريع الفاخرة المطلة على الواجهة المائية، من أبرزها برج أس ون بارتفاع 55 طابقًا، وبرجي لابلاج 1 و2 بارتفاع 45 طابقًا لكل منهما، وبرج ألمازا بارتفاع 41 طابقًا، وبرج 88 بارتفاع 51 طابقًا، وبرج العلياء بارتفاع 42 طابقًا، إلى جانب برج شرفات الشارقة بارتفاع 40 طابقًا، وتتنوع هذه المشاريع لتشمل وحدات بغرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف، إضافة إلى بنتهاوس وسكاي فيلا، مع باقة متكاملة من الخدمات الترفيهية والمرافق مثل المسابح والنوادي، بما يعكس رؤيتنا في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ترتقي بنمط الحياة على الواجهة البحرية.

مشروعات مستدامة

وأكد سعادة خليفة سلطان بن حارب إلى أن مشاركة "الراسخون للعقارات" في معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026" جاءت انطلاقاً من أهمية الحدث باعتباره أكبر منصة عقارية في الدولة، وما يمثله من فرصة استراتيجية لعرض المشاريع العقارية النوعية، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وصنّاع القرار في القطاع العقاري، وقال بن حارب إن الشركة حرصت من خلال مشاركتها على استعراض مشاريعها المتنوعة والتي تعكس رؤيتها في تطوير مشروعات مستدامة تلبي تطلعات السوق وتواكب متطلبات النمو العمراني، ومن ضمنها مشروع روضة السدر الذي يعتبر واحد من المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها الشركة في الشارقة، وهو مخطط يمتد على حوالي 8.5 مليون قدم مربعة، ويشمل أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية، ويستهدف توفير فرص استثمارية متنوعة للمشترين والمستثمرين داخل الإمارة، مضيفاً: يعتبر مشروع أراضي بوابة القاسمية، من المشاريع الكبيرة التي طُرحت في الشارقة وتضمنتها عروض الشركة في المعرض، حيث تمتد المساحة الكلية للمشروع إلى أكثر من 9,600,000 قدم مربعة بقيمة تزيد عن مليار درهم.

مشاريع سكانية وسياحية

وأشار المهندس عامر الزرعوني، مدير عام شركة "أساس العقارية"، إلى أن الشركة استعرضت خلال مشاركتها بالمعرض مجموعة متميزة من مشاريعها التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين والمشترين، وتشمل مشاريع سكنية وسياحية وتجارية وصناعية في مواقع استراتيجية داخل الدولة، بما يعكس رؤية الشركة في تطوير مجتمعات متكاملة، وضمت المشاريع التي عرضتها الشركة مشروع منتجع خورفكان، وهو مشروع سكني فاخر على الواجهة البحرية في الساحل الشرقي لمدينة خورفكان، يتميز بإطلالاته المباشرة على البحر وإتاحة التملك الحر لجميع الجنسيات، كما شملت المشاريع مشروع الرويضات للأراضي السكنية والتجارية في الشارقة، الذي يوفر فرصًا استثمارية مرنة للتطوير السكني والتجاري، إلى جانب مشروع أراضي الصجعة الصناعية، الذي يخدم القطاعات الصناعية واللوجستية ضمن بنية تحتية شاملة.

اتفاقيات تعاون

وشهدت فعاليات المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، حيث أبرمت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة اتفاقية تعاون مع "مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)" تستهدف تمكين المواطنين من مزاولة نشاط الوساطة العقارية وفق معايير مهنية معتمدة، وتعزيز برامج التأهيل والتثقيف العقاري، بما يدعم توسيع مشاركة المواطنين في السوق وخلق فرص عمل جديدة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين "معهد إنوفيشن إكسبرتس العقاري" و"شركة الأنصاري للاستشارات" لتطوير حلول عقارية مبتكرة تدعم استدامة السوق العقاري.

وحظي المعرض برعاية عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية وهي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، دائرة إسكان الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الشريك الإستراتيجي للمعرض مجموعة ألف والراعي البلاتيني مجموعة الثريا العقارية والرعاة الذهبيين للمعرض شركة بيئة العقارية والراسخون للعقارات والراعي الفضي للمعرض ريبورتاج العقارية، وبرعاية أكاديمية من معهد انوفيشن إكسبرتس العقاري ومعهد ثينك بروب العقاري، ومركز إكسبو الشارقة مستضيف وداعم المعرض، وسايت جلوبال راعي الإعلانات الخارجية للمعرض.

-انتهى-

#بياناتحكومية