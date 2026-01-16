يخصص "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" من بين مناطق فعالياته العشر، "منطقة الإبداع"، حيث يقدم برنامجاً مكثفاً يتضمن أكثر من 30 جلسة نقاشية وحوارية بمشاركة أكثر من 45 متحدثاً من مؤسسي الشركات وصنّاع المحتوى والقياديين ورواد الأعمال، بهدف بحث سبل بناء المشاريع الإبداعية وتوسيعها وضمان استدامتها في المنطقة.

وتقدّم "منطقة الإبداع" برنامجاً من الجلسات والحورات يلامس التحديات اليومية والطموحات الحقيقية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في القطاعات الإبداعية؛ والتي تركز على كيفية تحويل الإبداع إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وبناء أعمال قائمة على هوية واضحة ورؤية طويلة الأمد، وتوظيف السرد الثقافي في صياغة قصص العلامات التجارية، والتواصل مع الجمهور بعمق، وتعزيز حضور المشاريع التي تمثل مجتمعاتها وقيمها بوضوح في السوق.

وتأتي "منطقة الإبداع" ضمن مناطق المهرجان برعاية من إعمار العقارية، شركة التطوير العقاري العالمية ومزوّد أنماط الحياة المتميزة، في خطوة تعكس الأهمية المتنامية للاقتصاد الإبداعي بوصفه أحد أسرع القطاعات نمواً عالمياً؛ إذ تشير استطلاعات دولية إلى أنه يشكّل ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار نموه بمعدل يصل إلى 14% سنوياً. ومن هذا المنطلق، تبرز المنطقة كمساحة عملية لمناقشة فرص هذا القطاع وتحدياته، وربط الأفكار الإبداعية بنماذج أعمال قابلة للنمو والاستدامة.

تحقيق التأثير الإيجابي من خلال الشراكات

وفي تعليقها على "منطقة الإبداع"، قالت سعادة سارة عبدالعزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "يُعدّ الإبداع عنصراً محورياً في بناء القيمة الاقتصادية وتعزيز الحضور الثقافي، ويأتي برامج (منطقة الإبداع) ليواكب هذا الدور وسلط الضوء على قصص النجاح ومصادر الإلهام من قطاع الصناعات الإبداعية، بما يتيح للحضور التعلّم واستلهام التجارب".

وأضافت: "تعكس شراكتنا مع إعمار العقارية هذا التوجّه من خلال توظيف الخبرات المتراكمة والرؤى بعيدة المدى في مرافقة المواهب الإبداعية عبر مختلف مراحل تطورها. ومن خلال الحوارات وورش العمل والتجارب التفاعلية، تتيح (منطقة الإبداع) للمشاركين تبادل الأفكار، وتجربة نماذج أعمال جديدة، واستكشاف دور الإبداع في تشكيل صناعات المستقبل وتعزيز السرديات الثقافية".

من جانيه، قال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية:"تمثل الصناعات الإبداعية محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتعبير الثقافي والابتكار المستقبلي. ونحن في إعمار، نؤمن بقوة الإبداع في صياغة الأماكن وبناء المجتمعات وإيجاد فرص مستدامة على نطاق واسع. ويأتي تعاوننا مع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ليؤكد تركيزنا على دعم المبدعين ورواد الأعمال الذين يعملون على إنشاء مشاريع مؤثرة ترتكز على الثقافة والغاية والقيمة طويلة الأمد."

الإبداع ضمن منظومة اقتصادية وثقافية

وفي "منطقة الإبداع"، يناقش عدد من مؤسسي الشركات والمبدعين أثر الإبداع طويل الأمد على الأعمال والهوية، حيث تستعرض أمل البيتي، المؤسسة والمديرة الإبداعية لاستديو التصميم "تايني توستر" Tiny Toaster، رؤية شاملة حول تطور الصناعات الإبداعية في المنطقة وتوسعها وتحولها إلى قطاعات احترافية. في حين تناقش شهد بطّال، المؤثرة وعارضة أزياء المحجبات السودانية-الأميركية، أهمية توافق القيم والأخلاقيات الشخصية مع الحضور الإبداعي في المشهد الرقمي.

السرد والثقافة والتمثيل

ويستشكف أحمد فايد، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "دوز أوف سوسايتي" Dose of Society، السرد بوصفه أداة للتواصل والحوار الثقافي، وكيف تسهم المنصات السردية في إبراز تطلعات المجتمعات التي تعاني من ضعف التمثيل، إلى جانب تعزيز التفاهم العالمي. كما يناقش المخرج علي جعفر دور السينما في تشكيل الهوية وبناء المرونة، من خلال النظر إلى الأفلام كوسائل لتعزيز تمثيل المجتمعات والأثر الاجتماعي الإيجابي.

ريادة شبابية وقطاعات ناشئة

ويسلط برنامج "منطقة الإبداع" الضوء على الجيل الجديد من مؤسسي الشركات الناشئة، إذ تستضيف جلسة شبابية بمشاركة كلٍّ من شمّة سعيد بن لاحج، مؤسسة "سحاب هومز" Sahab Homes، حمدان محمد كرمستجي، مؤسس "ثقة توترنغ" Thiqa Tutoring، وعائشة الزعابي، المخرجة الإماراتية ومؤسسة "بريس بلاي" Press Play، لمشاركة تجاربهم في بناء الشركات الناشئة والتعامل مع جوانب النمو والتمويل والتنفيذ.

كما يتناول هشام شاهين، مؤسس "نينجاز إن بيجاماز" Ninjas in Pyjamas، الجانب التجاري للقطاعات الإبداعية من خلال مناقشة نماذج الأعمال، وتحقيق الدخل، والتوسع العالمي للرياضات الإلكترونية بوصفها صناعة إبداعية سريعة النمو.

بناء قاعدة جماهيرية ونماذج أعمال مستدامة لصنّاع المحتوى

ويضيء برنامج "منطقة الإبداع" على توجهات صناعة المحتوى وتنمية القاعدة الجماهيرية، من خلال جلسة تجمع كلاً من أرفا أحمد، الشريكة المؤسسة لـ"فراينغ بان أدفينتشرز" Frying Pan Adventures، ومحمد رفاعي، مؤسس "مغامرة" Moghamra، حيث يقدمان مداخل عملية حول بناء بودكاست ناجح، واكتساب ثقة وولاء الجمهور، وإعداد نماذج مستدامة للعوائد.

وتستضيف "منطقة الإبداع" الشقيقات رانيا، عناية، وسمر بهاسين، الشريكات المؤسِسات لمبادرة "أرايز" ARISE الشبابية التي تركز على التعليم والتمكين والحفاظ على البيئة، حيث يناقشن سبل توحيد المجتمعات المؤمنة بالأهداف النبيلة والجماهير الرقمية ضمن منصات مستدامة ومؤثرة على المدى الطويل.

خبرة طويلة وبناء علامات إبداعية

ويضيف المهرجان بعداً تأملياً على برنامج "منطقة الإبداع" من خلال استضافة شي يان كان، مدرب "الشاولين" وهو أسلوب قتالي صيني شهير يجمع بين الفلسفة وفنون الدفاع عن النفس، والذي يناقش كيف يمكن للحكمة والفلسفة أن تدعم الممارسات الإبداعية الحديثة والانضباط والاستمرارية. في حين تقدم غزلان قنز، رائدة أعمال ومؤسسة "إف فورس" F-Force، دروساً عملية حول الموازنة بين الرؤية الإبداعية وأساسيات الأعمال، وبناء علامات إبداعية مع الحفاظ على الهوية.

ويستعد "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026"، الذي يقام يومي 31 يناير و1 فبراير المقبل، لاستقبال أكثر من 14,000 مشارك متوقَّع من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 300 شخصية من قادة الأعمال والمستثمرين المتحدثين الملهمين، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. ولمزيد من المعلومات وللتسجيل، يُرجى زيارة الرابط: sharjahef.com.

