سيف المدفع: المعرض منصة استراتيجية تُرسّخ ريادة الشارقة في الابتكار الزراعي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني.

الطنيجي: استعدادات مكثفة لاستقبال المزارعين وتمكينهم من الاطلاع على أحدث حلول وتقنيات الزراعة.

الشارقة: يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم النسخة الثالثة من معرض "الذيد الزراعي 2026"، الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وذلك خلال الفترة من 29 يناير حتى 1 فبراير 2026 في مركز إكسبو الذيد بمدينة الذيد، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بمشاركة أكثر من 40 شركة رائدة ونخبة من المتخصصين والمزارعين والجهات الحكومية والأسر المنتجة ورواد الأعمال.

ويحتضن المعرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتطورة، تشمل تقنيات الزراعة المائية والعمودية، ومزارع الأسماك والدواجن، وتربية النحل، إضافة إلى أنظمة الري الذكية وتكنولوجيا معالجة المياه وأنظمة التخزين الحديثة، كما تستعرض الشركات المتخصصة أحدث المعدات الزراعية الثقيلة، وحلول حماية المحاصيل ومكافحة الآفات، والأسمدة العضوية الصديقة للبيئة، وأساليب البستنة المتطورة، مما يسهم في تيسير عمليات الزراعة من التجهيز إلى الحصاد، وتوفير منصة متكاملة تدعم رؤية إمارة الشارقة للأمن الغذائي المستدام وتسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

رؤية استراتيجية وحلول للقطاع الزراعي

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الذيد الزراعي حدث يضاف إلى سلسلة المعارض المتخصصة التي ينظمها المركز، في تجسيد للالتزام الراسخ بتعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي رائد للابتكار وتبادل الخبرات العالمية في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع الزراعي الذي يحظى بالاهتمام والأولوية، مشيراً إلى أن الحدث يشكل منصة استراتيجية تجمع صُنّاع القرار والخبراء والمزارعين تحت سقف واحد.

وأوضح سعادة سيف محمد المدفع أن المعرض يركز على الحلول العملية والتقنيات المتقدمة التي تعالج التحديات الحقيقية للقطاع الزراعي، لا سيما ما يتعلق بترشيد استهلاك الموارد المائية وتحسين كفاءة الإنتاج ومواجهة تداعيات التغير المناخي واضطرابات سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن هذه التوجهات تنسجم مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

استعدادات مكثفة لخدمة المزارعين

من جانبه، أشار محمد مصبح الطنيجي، مدير مركز إكسبو الذيد، إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال المشاركين في النسخة الجديدة من المعرض، مؤكداً أن الحدث يستقطب المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين من كافة إمارات الدولة، ويُتيح لهم فرصة نوعية للاطلاع المباشر على أحدث الابتكارات والتجارب التطبيقية المُلائمة للبيئة الزراعية في الإمارات.

وأضاف الطنيجي أن المعرض يوفر بيئة مثالية للتواصل بين المزارعين والشركات المتخصصة والخبراء، مما يُسهم في نقل المعرفة وتطوير الممارسات الزراعية ورفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق، لافتاً إلى أن الحدث يُشكّل منصة تجمع المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمختصين والمزارعين والمنتجين تحت سقف واحد، وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات والفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي على مستوى الدولة.

فعاليات وجلسات متخصصة

وضمن فعاليات المعرض تعقد جلسات حوارية تطرح أفكاراً مبتكرة في زراعة النباتات الطبية ونباتات الزينة والفواكه والخضراوات، إلى جانب تجارب بحثية لتطوير أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للتغير المناخي، ويُسلّط المعرض الضوء على الزراعة الخضراء وسلاسل الإمداد، مُتيحاً للزوار التعرف على أساليب نقل المنتجات من المزرعة إلى السوق بأقل هدر ممكن.

ويستقطب المعرض طيفاً واسعاً من العارضين يشمل مربّي المواشي والنحالين، والمتخصصين في الزراعة المائية والحضرية، وموردي البذور والأسمدة والمبيدات، وشركات بناء البيوت البلاستيكية، ومصنّعي الآلات الزراعية، وشركات التغليف واللوجستيات، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجمعيات التعاونية والمؤسسات المصرفية.

يستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 7 مساءً، فيما يبدأ الاستقبال يوم الجمعة من الساعة 3 مساءً حتى 9 مساءً، ويمكن للمهتمين زيارة موقع المعرض الإلكتروني للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الرعاة والجهات المشاركة عبر الرابط التالي: https://www.aldhaidagriculture.ae/

-انتهى-

#بياناتحكومية