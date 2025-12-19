أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة العين، افتتاح مهرجان ليوا الدولي 2026، في مدينة ليوا في منطقة الظفرة.

واطَّلع سموّهما خلال جولة تفقدية على أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية، وأهم الأنشطة التراثية والترفيهية التي يتضمنها المهرجان. وزار سموّهما «قرية ليوا» التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الفنية والثقافية والفعاليات العائلية.

وشهد سموّهما خلال فعاليات حفل افتتاح المهرجان، استعراضات على الكثبان الرملية جمعت بين الطائرات المُسيّرة وتقنيات الصوت والضوء والليزر، وعروض الألعاب النارية، إضافة إلى عرض لفريق الاستعراضات الجوية الرسمي التابع للقوات الجوية الإماراتية «فرسان الإمارات».

وشهد الافتتاح أيضاُ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم الظفرة، وسعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويُنظَّم مهرجان ليوا الدولي 2026 الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ونادي ليوا الرياضي، وبلدية الظفرة، وشرطة أبوظبي، ومكتب أبوظبي الإعلامي، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة «ميرال

وتحت شعار «البر يعود ويجود»، يُقدّم المهرجان برنامجاً متنوعاً يجمع بين العروض الترفيهية العائلية والحفلات الموسيقية الحية والتجارب الثقافية والتراثية وسباقات السرعة وتحديات القيادة على الكثبان الرملية، إلى جانب بطولات الاستعراض الحر، والرملي، والدريفت، والبيرن آوت، والدراج ريس، وسباقات حلبة UTV، وبطولات الصقور، والاستعراض الإلكتروني، والمصارعة الرملية، والملاكمة إلى جانب فعالية «إكستريم ماد فست»، تحدي الرمال التي يستضيفها المهرجان للمرة الأولى. ويتيح المهرجان لزواره فرصة الاستمتاع بمجموعة من العروض الضوئية والطائرات المسيرة ومناطيد الهواء وعروض الألعاب النارية في عطلات نهاية الأسبوع.

ويُشكل مهرجان ليوا الدولي وجهة للاحتفال بالعام الجديد وسط أجواء من الموسيقى والمغامرة بين أحضان الطبيعة الخلابة في منطقة الظفرة، حيث يستمتع زواره بحفل موسيقي خاص في ليلة رأس السنة، يليه عرض للألعاب النارية. وتنطلق في 31 ديسمبر 2025 بطولة تل مرعب للسيارات لتقدّم لعشاق السرعة أجواء حماسية في وداع عام 2025 واستقبال عام 2026.

وتنظّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مجدداً «قرية ليوا»، التي تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، وتضم سوقاً للحرفيين، ومناطق للورش الإبداعية والأنشطة العائلية، وألعاباً للأطفال، من الكارتينج المائي، وألعاب الكرنفال والمهارة، ومساريّن للانزلاق (أحدهما للأطفال، والآخر للكبار) إلى غرفة الهروب، وغرفة الغضب، وحديقة الحيوانات الأليفة وركوب المهور. وتشمل فعاليات هذه الدورة مسرحاً رئيسياً يستضيف يومياً عروضاً موسيقية حية وأنشطة ثقافية وترفيهية. وتكتمل التجربة بتذوق المأكولات الإماراتية الشعبية والأطباق العالمية.

يُذكر أن مهرجان ليوا الدولي 2026 يُسلط الضوء على المقومات السياحية الفريدة في منطقة الظفرة بوصفها وجهة مستدامة نابضة بالحياة من خلال برنامجه الحافل الذي يدعو العائلة والأصدقاء لإثراء شغفهم بالمغامرات والرياضة، والثقافة والفنون والموسيقى.

للمزيد من المعلومات، بما في ذلك البرنامج التفصيلي للفعاليات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لـمهرجان ليوا الدولي 2025–2026 - أبوظبي.