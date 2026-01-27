مشاركات من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا

يمتد على مساحة 12 ألف متر مربع

ينطلق غداً (الأربعاء) في مركز إكسبو الشارقة "معرض جواهر الإمارات "2026 في نسخته السابعة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والذي يستمر حتى الأول من فبراير، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 180 من صانعي المجوهرات وأكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية، ليواصل المعرض مسيرة نموه المتصاعدة منذ انطلاقه كأكبر منصة محلية للذهب والمجوهرات تجمع عارضين من المنطقة والعالم.

وتتوزع أجنحة المعرض هذا العام على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع، مع مشاركات من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا تشمل أجنحة من السعودية وقطر ولبنان وإيطاليا وروسيا وتركيا وسنغافورة وتايلاند والهند وباكستان، حيث يعرض أحدث تصاميم الذهب والألماس والمجوهرات المصنّعة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، فضلاً عن مشاركة واسعة من العارضين الإماراتيين وجناح خاص يبرز إبداعات المصممين الإماراتيين الذين أثبتوا حضورهم بفاعلية في هذا المجال تحت مظلة منصة "صاغة الإمارات".

نخبة من المصممين وكبار المشترين

ويستقطب المعرض على مدار خمسة أيام نخبة من المصممين العالميين وعشاق المجوهرات وكبار المشترين وشخصيات بارزة، ويمثل منصة استراتيجية لدعم قطاع الذهب والمجوهرات وتعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي ودولي لهذه الصناعة، مستفيداً من توقيته في بداية العام الذي يعزز جاذبيته التجارية في ظل الطلب المتزايد على الذهب في الدولة، ومن النجاح اللافت للدورات السابقة الذي انعكس في اتساع المشاركات وتنامي قيمة المشتريات.

جناح للفخامة

ويتميز المعرض في نسخته الجديدة بإطلاق "جناح الفخامة" (Luxury Pavilion)، في مساحة مخصصة لأرقى دور المجوهرات والتصاميم الاستثنائية، تضم نخبة من العلامات العالمية الأكثر شهرة، وتتيح للزوار الاطلاع على أحدث إبداعات المجوهرات الراقية واقتناء القطع الفريدة والنادرة.

كما يقدم المعرض لزواره فرص شراء مميزة وصفقات مربحة، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والمسابقات والجوائز الكبرى، ما يجعله وجهة رئيسية لعشاق الأناقة ومنصة لاكتشاف أحدث صيحات المجوهرات، فيما يتيح للمشاركين الاستفادة من حملات تسويقية قوية وتغطية إعلامية واسعة ومزايا تنظيمية تشمل أسعاراً تنافسية لمساحات العرض ومرونة في تصميم الأجنحة.

معرض لآلئ الشارقة

وضمن فعاليات المعرض، تُقام النسخة الثانية من "معرض لآلئ الشارقة" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة و"لآلئ السويدي" وبشراكة استراتيجية مع المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA)، بهدف إحياء التراث البحري الإماراتي وإبراز قيمة اللؤلؤ الطبيعي ودعم وتنمية قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات وتعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي ودولي في هذا القطاع.

يتضمن المعرض فعاليات وورشاً متخصصة للصياغة ومجالس تراثية وأمسيات ومسابقات تفاعلية وجوائز قيّمة تجمع بين التراث والمعرفة والترفيه، ويفتح المعرض أبوابه مجاناً للزوار من الساعة الواحدة ظهراً حتى العاشرة مساءً من الأربعاء إلى السبت، ومن الساعة الثالثة عصراً حتى العاشرة مساءً يوم الجمعة.

