يعود "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" في دورته التاسعة، يومي 31 يناير و1 فبراير 2026، ببرنامج موسّع يضم سلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب التي تساعد على رسم مسار المشاريع من مرحلة الفكرة إلى التأسيس والنجاح في الأسواق.

وبوصفه أحد أكبر الفعاليات الريادية المخصصة للمؤسسين والمبتكرين وقادة الأعمال وأكثرها تأثيراً في المنطقة، يواصل المهرجان رسالته الرامية إلى الاحتفاء بالقصص المتنوعة التي تسهم في تعزيز المنظومة الريادية في إمارة الشارقة.

وتحت شعار "حيث ننتمي"، يضع "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" التفاعل العملي والتجارب التطبيقية في قلب فعالياته، ضمن 3 مناطق: "أكاديمية المهرجان"، التي توفر جلسات تدريبية تغطي مجالات متنوعة تشمل التمويل، والقيادة، والعلامة التجارية، والاستدامة؛ و"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات"، وتحتضن مطاعم وعلامات تجارية محلية وعالمية وورش يقدمها طهاة ورواد أعمال من حول العالم، إلى جانب "منطقة التعبير"، التي تستضيف ورش عمل إبداعية تحتفي بجمال الطبيعة والفنون والابتكار.

تغيير قواعد اللعبة جغرافياً: تحويل بيانات تحديد الموقع إلى أرباح

ويتضمن برنامج منطقة أكاديمية المهرجان باقة من الورش على مدار يومين، منها "تغيير قواعد اللعبة جغرافياً: تحويل بيانات تحديد الموقع إلى أرباح"، التي يقدمها إيساياس توماس بيجو، رئيس قسم تصميم تجربة المستخدم UX وواجهة المستخدم UI، حيث يُعرّف المشاركين على لغة الاستعلامات المنظمة للبيانات الجغرافية المكانية Geospatial SQL، كأداة تقنية، كما يستعرض كيف يمكن للشركات الناشئة تحويل بيانات الموقع إلى ميزة استراتيجية للتطور وتعزيز التنافسية، في وقت تتوقع فيه تقديرات "غراند فيو ريسيرتش" أن يتجاوز حجم هذا السوق 226 مليار دولار بحلول عام 2030.

من فرد إلى فريق: بناء الفريق المثالي

وتقود جيسي أبراهام، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ثرايف بيبول إتش آر" للاستشارات، ورشة بعنوان "من فرد إلى فريق: بناء الفريق المثالي"، وتقدم فيها إرشادات عملية للمؤسسين الجدد حول كيفية بناء فرق قوية، بدءاً من الفهم الدقيق لمعنى "الموهبة"، تحديد الأدوار الأساسية، جذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها، وصولاً إلى تصميم عمليات توظيف بسيطة وفعّالة. ويؤكد أهمية الورشة ما تشير إليه أبحاث "سي بي إنسايتس" (CB Insights) من أن 23% من الشركات الناشئة التي فشلت عزت ذلك إلى تحديات مرتبطة بالفريق.

نظرة واقعية إلى رحلة بناء الأعمال

ويتعرف المشاركون في ورشة "نظرة واقعية إلى رحلة بناء الأعمال"، التي تقدمها لورين هاملتون، مؤسسة شركة "رايد سكيبر" على أدوات المرونة اللازمة لتأسيس مشروع جديد واستدامته. ويستكشف المشاركون دروساً واقعية ويعملون على سيناريوهات عملية تحاكي التحديات التي تواجه المؤسسين ورواد الأعمال في بدايات رحلاتهم؛ في وقت أظهرت فيه دراسة "فاوندولوجي" المنشورة في مجلة "فوربس" أن 50% من مؤسسي الشركات الناشئة يشعرون بالتوتر أو القلق لأكثر من نصف أيام الأسبوع.

ريادة الأعمال كتجربة تعزز روح المجتمع وبوابة للثقافة وجودة الحياة

وإلى جانب تبسيط الجوانب المالية والتكنولوجية والأطر القانونية المصاحبة للرحلة الريادية، يسلط المهرجان الضوء على العوائد الاجتماعية الناجمة عن تأسيس المشاريع التجارية الجديدة. ويمكن اختبار الأبعاد الإنسانية لريادة الأعمال، كالثقافة والاستدامة وجودة الحياة، ضمن "منطقة مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات"، و"منطقة التعبير".

وتقدم هاتان المنطقتان برنامجاً متكاملاً من التجارب العملية المرتبطة بالطهي والإبداع والطبيعة، داعية المشاركين للتواصل مع بعضهم، والتفاعل والمشاركة في بناء ما يخدم المجتمع. وتمتد التجارب من المأكولات بوصفها وسيطاً للسرد القصصي والاتحاد والترابط، الإبداع الواعي، المواد الطبيعية، إلى التأمل الشخصي.

ويستعد "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" لاستقبال أكثر من 14,000 مشارك متوقَّع من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 300 شخصية من قادة الأعمال والمستثمرين المتحدثين الملهمين، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. ولمزيد من المعلومات وللتسجيل، يُرجى زيارة الرابط: sharjahef.com.