شهد إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية

عرض لأكثر من 200 مشروع عقاري يطرح عدد كبير منها للمرة الأولى في الشارقة

مشاريع سكنية بمواصفات حديثة وعقارات تجارية وصناعية وأراضٍ استثمارية

سعادة العويس: المعرض يتوج مسيرة تنموية متكاملة أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

سعادة الشامسي: المعرض يمثل منصة استراتيجية محورية تعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

سعادة السويدي: النمو النوعي الذي يشهده المعرض يقدم صورة واضحة عن اتجاهات التطوير وفرص الاستثمار الواعدة في القطاع العقاري.

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2026، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة وليدر لتنظيم المعارض، في مركز إكسبو الشارقة، والذي يستمر على مدى أربعة أيام من 21 حتى 24 يناير الجاري، في واحدة من أكبر دوراته منذ انطلاقه، وسط زخم واسع وتوقعات بتسجيل صفقات عقارية ضخمة.

مشاركة قياسية

ويشهد معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2026» هذا العام مشاركة قياسية لأكثر من 120 شركة ومؤسسة من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري، والبنوك، والمؤسسات التمويلية، وشركات إدارة المشاريع والعقارات، وشركات التكنولوجيا العقارية، حيث تم حجز كامل مساحة المعرض التي تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في مؤشر واضح على المكانة المتنامية التي يتمتع بها المعرض على مستوى الدولة والمنطقة.

ويتضمن الحدث عرضاً لأكثر من 200 مشروع عقاري متنوع تشمل مشاريع سكنية بمواصفات حديثة، وعقارات تجارية وصناعية، وأراضٍ استثمارية في مواقع استراتيجية، إضافة إلى المجمعات السكنية العصرية والمستدامة، التي يطرح عدد كبير منها للمرة الأولى في إمارة الشارقة.

تكريم الشركاء

وشهد حفل الافتتاح تكريم معالي شكيل أحمد يوسف وزير الإسكان والأراضي في جمهورية موريشيوس، ضيف شرف الحدث، إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين للمعرض، تقديراً لدورهم البارز في تعزيز نجاحات «إيكرس 2026» ودعم مسيرته كمنصة عقارية رائدة على مستوى الدولة والمنطقة.

مسيرة تنموية

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن المعرض يتوج مسيرة تنموية متكاملة أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من الشارقة نموذجاً فريداً يجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية وتحقيق الاستدامة البيئية، في ظل رؤية تنموية شاملة تمنح قطاعنا العقاري بُعداً استراتيجياً يتجاوز مفهوم البناء والتشييد إلى صناعة بيئة متكاملة تضمن جودة حياة المجتمع، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الذي يواصل دعمه المتواصل لهذا المعرض، إيماناً من سموه بأن القطاع العقاري يشكّل أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.

وأضاف سعادة العويس أن الحدث يستعرض أكثر من 200 مشروع عقاري متنوع ليواصل نجاحاته بعد أن ارتفعت قيمة صفقاته من 1.4 مليار درهم في دورة 2024 إلى 4.3 مليار درهم في دورة 2025، لافتاً إلى أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض رسوم التسجيل العقاري على المعاملات التي تتم خلال فترة المعرض يجسد الدعم الحكومي المباشر والمستمر الذي يستفيد منه جميع المشاركين والمستثمرين، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى كافة الشركاء والداعمين والمساهمين في القطاعين الحكومي والخاص.

وجهة رائدة للاستثمار العقاري

وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» بات منصة استراتيجية محورية تعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، وترسخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة للاستثمار العقاري المستدام. وأوضح أن المعرض يجسد الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم المتواصل من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بما أسس لمنظومة عقارية متكاملة تقوم على الاستقرار التشريعي، والتخطيط طويل الأمد، وجاذبية البيئة الاستثمارية.

وأشار سعادة الشامسي إلى أن نسخة «إيكرس 2026» تشهد مشاركة قياسية لأكثر من 120 عارضاً من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري، وتعرض ما يزيد على 200 مشروع عقاري متنوع، ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها المعرض على المستويين المحلي والدولي، وأضاف أن الدعم الحكومي المباشر للمعرض، من خلال تخفيض رسوم البيع والشراء طوال فترة انعقاده، يسهم في تحفيز الطلب، وتعزيز حركة التداول، وتوفير فرص استثمارية نوعية تلبي تطلعات المستثمرين والمطورين، وتواكب النمو المتواصل الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.

اتجاهات التطوير وفرص الاستثمار

من جانبه، قال سعادة سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في الغرفة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض: إن "إيكرس" بات إطاراً عملياً لتنظيم التفاعل بين مختلف مكونات السوق العقاري، بما يتيح تقديم صورة واضحة عن اتجاهات التطوير وفرص الاستثمار، ويسهم في رفع مستوى الشفافية والاحترافية في التعاملات العقارية، مشيراً إلى أن النمو النوعي للمعرض من دورة إلى أخرى يعكس التحول الذي يشهده القطاع العقاري في الشارقة، من حيث تنوع المنتجات وتطور نماذج الأعمال، منوّهاً بأن المعرض أصبح مساحة فعالة لاختبار جاهزية المشاريع ومقارنتها باحتياجات السوق الفعلية.

وأوضح سعادة السويدي أن العمل التنظيمي للمعرض ركز على تحقيق توازن دقيق بين العرض التجاري والمحتوى المهني، من خلال إتاحة المجال أمام الشركات لعرض مشاريعها، وفي الوقت نفسه تعزيز النقاش حول الممارسات التنظيمية والتوجهات المستقبلية للقطاع.

حلول تمويل وتملّك

إلى ذلك، صرح نواف عبيد الرئيس التنفيذي لمعرض «إيكرس» أن المعرض يشكل منصة تشغيلية لعرض المشاريع العقارية الجديدة أمام شريحة واسعة من المهتمين، بما يتيح للمشاركين قياس مستوى الإقبال، وفهم ديناميكيات الطلب، واستعراض حلول تمويل وتملك تتماشى مع متطلبات السوق، مؤكداً أن دورة هذا العام تركز على تقديم تجربة متكاملة للزوار، تجمع بين الاطلاع المباشر على المشاريع، والتفاعل مع المطورين، ومتابعة الفعاليات المصاحبة التي تسلط الضوء على الجوانب العملية المرتبطة بالاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن "إيكرس" يواصل أداء دور محوري في ربط أطراف السوق العقاري ضمن بيئة منظمة، تتيح إطلاق المشاريع الجديدة، وتدعم بناء شراكات مهنية قائمة على الوضوح والاستدامة، بما يعزز كفاءة السوق على المدى المتوسط والطويل.

إقبال لافت

وسجل اليوم الأول من المعرض إقبالاً لافتاً من الزوار والمستثمرين والمطورين ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن العقاري، ولا سيما في ظل ما يتيحه المعرض من فرص استثمارية نوعية، وإطلاق مشاريع جديدة تُعرض للمرة الأولى، إلى جانب حوافز حكومية مباشرة، وخصومات نوعية، وخطط سداد مرنة تستهدف مختلف فئات المستثمرين، كما يحظى المشاركون والزوار بحزمة من التسهيلات الحكومية، في مقدمتها قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض 50% على رسوم التسجيل العقاري لمعاملات البيع والشراء التي تتم خلال فترة المعرض، وذلك في إطار مبادرات تهدف إلى تنشيط حركة التداول العقاري، وتحفيز الإقبال على الاستثمار، وتعزيز تنافسية السوق العقاري في الإمارة.

الشفافية والحوكمة

كما يشهد «إيكرس 2026» الإعلان عن إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية في إمارة الشارقة، وهو نظام تنظيمي متقدم يتم بموجبه إيداع أموال مشتري العقارات في حسابات بنكية مستقلة، ولا يتم الصرف منها إلا وفق نسب الإنجاز المعتمدة للمشاريع، بما يعزز حماية حقوق المستثمرين والمشترين، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق العقاري.

ويستضيف المعرض فعاليات توعوية وتثقيفية متميزة، تشمل جلسات نقاشية وورش عمل ودورات تدريبية ودورات متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، وتتناول كافة جوانب القطاع العقاري من تحولات السوق واتجاهات العرض والطلب، إلى استراتيجيات الاستثمار الذكي، وأحدث التطبيقات العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في التطوير العقاري. ويقدّم المعرض أيضاً النسخة الأولى من «إيكرس بودكاست»، التي تبث أكثر من 12 حلقة حوارية مباشرة ومسجلة مع نخبة من الخبراء والمختصين، لتقديم رؤى عميقة حول التوجهات المستقبلية للسوق، وتبادل الخبرات المهنية، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة خلال أيام المعرض.

الرعاة

ويحظى المعرض الذي يواصل استقبال زواره يومي الخميس والسبت من الساعة 10 صباحاً ولغاية 8 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 عصراً ولغاية 9 مساء، برعاية عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية وهي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، دائرة إسكان الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الشريك الاستراتيجي للمعرض مجموعة ألف والراعي البلاتيني مجموعة الثريا العقارية والرعاة الذهبيين للمعرض شركة بيئة العقارية والراسخون للعقارات والراعي الفضي للمعرض ريبورتاج العقارية، وبرعاية أكاديمية من معهد إنوفيشن إكسبرتس العقاري ومعهد ثينك بروب العقاري، ومركز إكسبو الشارقة مستضيف وداعم المعرض، وسايت جلوبال راعي الإعلانات الخارجية للمعرض.

-انتهى-

#بياناتحكومية