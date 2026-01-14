يشهد الإعلان عن إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية

تنطلق الأربعاء المقبل فعاليات معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2026» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2026 في مركز إكسبو الشارقة، وسط توقعات بتنفيذ معاملات عقارية تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم خلال أيامه الأربعة، مدفوعة بإطلاق مشاريع عقارية جديدة تُعرض للمرة الأولى، إلى جانب حوافز وخصومات نوعية وخطط سداد مرنة تستهدف مختلف فئات المستثمرين.

ويشارك في المعرض الذي يمتد على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، أكثر من 120 عارضاً من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري ونخبة من أهم المطورين العقاريين من كافة إمارات الدولة، مستعرضين ما يزيد عن 200 مشروع عقاري يشمل الأراضي، والمشاريع التجارية والصناعية، والمحال التجارية، والعقارات السكنية من فلل وشقق وتاون هاوس، إضافة إلى المجمعات السكنية العصرية والمستدامة، والتي يُطرح عدد كبير منها للمرة الأولى في إمارة الشارقة.

إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية

ويشهد المعرض الإعلان عن إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية، وهو نظام تنظيمي متقدم يتم بموجبه إيداع أموال مشتري العقارات في حساب بنكي مستقل، ولا يتم صرف هذه الأموال إلا وفق نسب الإنجاز المعتمدة للمشروع، بما يضمن توجيهها حصريًا لأغراض التنفيذ الفعلي، ويساهم في حماية الحقوق المالية للمستثمرين والمشترين، وتعزيز مستويات الشفافية والثقة في التعاملات العقارية، وتعكس هذه الخطوة كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق العقاري في إمارة الشارقة وحرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، الأمر الذي يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارة.

النسخة الأولى من إيكرس بودكاست

ويقدّم «إيكرس 2026» برنامجاً معرفياً متكاملاً يضم أكثر من 30 فعالية مجانية تتنوع بين الجلسات الحوارية وورش العمل والدورات التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية، تُعنى بقراءة توجهات السوق العقاري، واستعراض أحدث المستجدات وفرص الاستثمار في القطاع، حيث تتناول موضوعات محورية أبرزها اتجاهات العرض والطلب وتصحيحات السوق، وتغير سلوك المشترين وتفضيلات المستأجرين، إضافة إلى أساسيات الاستثمار العقاري، والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتطبيقاتهما في القطاع العقاري، كما يشهد المعرض إطلاق النسخة الأولى من "إيكرس بودكاست" التي تتضمن أكثر من 12 حلقة بودكاست مجانية باللغتين العربية والإنجليزية، يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات العقار والاستثمار العقاري، طوال فترة انعقاده.

نمو لافت للسوق العقاري

ويأتي المعرض في ظل أداء استثنائي للسوق العقاري في الشارقة، حيث سجلت الإمارة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 تداولات نقدية بلغت 44.3 مليار درهم، بنمو لافت تخطى 58.3%، في واحدة من أعلى نسب النمو التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة، وارتفع عدد معاملات البيع إلى أكثر من 24 ألف معاملة بنسبة نمو بلغت 42.6%، ما يعكس توسع قاعدة الطلب وتنوع الخيارات الاستثمارية، كما استقطبت الإمارة مستثمرين من 121 جنسية، في دلالة واضحة على المكانة العالمية المتنامية لسوق الشارقة العقاري، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية أداءً لافتاً، إذ بلغت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 62.2%.

منصة استراتيجية

وقال سعادة سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس اللجنة التنظيمية لمعرض إيكرس 2026: مع انطلاق دورة هذا العام، نشهد تأكيدًا جديدًا على مكانة معرض «إيكرس» كمنصة استراتيجية تجمع أبرز المستثمرين والمطورين، وهو ما تمثّل في حجز كامل مساحة المعرض التي تتجاوز 10 آلاف متر مربع، ومشاركة أكثر من 120 عارضًا من أبرز شركات التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين والمطورين في قدرة المعرض على تقديم فرص استثمارية نوعية، ولا سيما في ظل النجاحات المتواصلة التي يحققها حيث سجلت نسخة 2025 صفقات عقارية تجاوزت قيمتها 4.3 مليار درهم، بنمو فاق 207% مقارنة بعام 2024.

وأشار سعادة السويدي: إلى أهمية قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية المنفذة خلال المعرض ودوره في تعزيز نجاحات الحدث، من خلال تحفيز المطورين العقاريين على طرح مشاريع نوعية واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد من كافة الجنسيات، مشيراً إلى أن معرض ايكرس يشكل منصة متكاملة تجمع بين عرض المشاريع الجديدة، والبرامج المعرفية المبتكرة والمبادرات التنظيمية النوعية التي تساهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ورفع مستوى الثقة في السوق العقاري، مؤكداً أن هذه المنظومة المتكاملة تؤكد حرص الشارقة على تطوير القطاع العقاري بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتتيح للمستثمرين رؤية واضحة لمستقبل واعد ومستدام للقطاع العقاري.

أكبر منصة عقارية

ويعد معرض الشارقة العقاري إيكرس أكبر منصة عقارية في الدولة ، ويشهد سنوياً الإطلاق الأول لعدد من المشاريع العقارية النوعية من جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى أحدث المشاريع وأهم الفرص الاستثمارية، حيث تتنافس الشركات المشاركة والتي تضم كبار المطورين والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات إدارة المشاريع والعقارات، والجهات الحكومية والشركات المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، والتأمين العقاري، في تقديم الخصومات والعروض الحصرية التي سيتم إزاحة الستار عنها خلال فترة المعرض ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية والاستثمارية، خاصة مع تنوع الخيارات الاستثمارية المعروضة والاستفادة من الخصومات والعروض الحصرية وخطط سداد مرنة والخدمات الاستشارية والتمويلية المتخصصة.

الشركاء الاستراتيجيون

ويحظى المعرض برعاية عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية وهي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، دائرة إسكان الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الشريك الاستراتيجي للمعرض مجموعة ألف والراعي البلاتيني مجموعة الثريا العقارية والرعاة الذهبيين للمعرض شركة بيئة العقارية والراسخون للعقارات والراعي الفضي للمعرض ريبورتاج العقارية، وبرعاية أكاديمية من معهد إنوفيشن إكسبرتس العقاري ومعهد ثينك بروب العقاري، ومركز إكسبو الشارقة مستضيف وداعم المعرض، وسايت جلوبال راعي الإعلانات الخارجية للمعرض.

