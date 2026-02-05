الدوحة، يدخل "منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ" عامه السادس، حيث من المقرر إقامته بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة القطرية في الفترة بين 12 إلى 14 مايو 2026 في الدوحة. وتقام نسخة المنتدى لهذا العام تحت شعار "إعادة التوازن العالمي: رأس المال والسلطة والشرق الأوسط"، حيث سيتناول التغيرات الجذرية في تخصيص رؤوس الأموال وتأثير المنطقة، إذ أصبحت القوة الاقتصادية المتنامية للمنطقة تشكّل قوة حاسمة في رسم ملامح النظام العالمي، مدعومة برؤوس أموال سيادية ضخمة وأصول طاقة استراتيجية ونشاط متزايد للصفقات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

ويستقطب المنتدى، الذي تشرف عليه بلومبرغ نيوز، كوكبة من قادة العالم والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية لبحث الكيفية التي يعيد بها هذا التوازن في رأس المال والسلطة تشكيل مسارات النمو والمخاطر والفرص في مختلف أنحاء العالم. ويجمع المنتدى في الدوحة من جديد عدداً من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وكبار الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين لتشكيل منصة دولية مرموقة تهدف إلى تعزيز الأواصر والشراكات والحوارات البنَّاءة. وكان المنتدى قد استقطب العام الماضي أكثر من 3 آلاف مندوب دولي من 95 دولة.

وتشمل قائمة المتحدثين المؤكدين لعام 2026 كلاً من: عبد السلام المرشدي، رئيس هيئة الاستثمار العمانية؛ وأرييل إيمانويل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة تي كيه أو، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة دبليو إم إي؛ وكريس تشين، الرئيس التنفيذي لشركة WuXi Biologics؛ وديفيد ه. بيتريوس، الشريك ورئيس معهد الشؤون العالمية في معهد كيه كيه آر؛ وديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42؛ وهارفي م. شوارتز، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في كارلايل؛ وكينيث سي. غريفين، المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس المشارك للاستثمار في شركة سيتادل؛ وريموند ساغايام، الشريك الإداري في مجموعة بيكتيه والرئيس التنفيذي المشارك لإدارة الأصول في المجموعة؛ وستيفن ت. منوشين، المؤسس والشريك الإداري في ليبرتي ستراتيجك كابيتال؛ وسترايف ماسييوا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إكونت؛ وواريك ماثيوز، الرئيس التنفيذي لشركة توكاماك إنرجي؛ وويليام إي. فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك؛ وتشانغ لي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هيلهاوس إنفستمنتس؛ وسيتم الإعلان عن المتحدثين الآخرين لاحقاً.

وتعليقاً على المنتدى، قالت كارين زالتسر، الرئيس التنفيذي لبلومبرغ الإعلامية: "في عصر يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، ما زال منتدى قطر الاقتصادي ملتقى أساسياً وحيوياً لقادة الأعمال والمال والحكومات. ومع اضطلاع الشرق الأوسط بدور متزايد في تشكيل مستقبل النمو العالمي وتوجيه تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الاستراتيجي، يشكل المنتدى منصة بالغة الأهمية لفهم رؤية صناع القرار على المستوى الدولي اليوم، وكيف يخططون لتوزيع الموارد لمواجهة تحديات المستقبل".

من جانبه، قال سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات: "رسخ منتدى قطر الاقتصادي مكانته كملتقى عالمي رائد يستقطب قادة الأعمال والحكومات من مختلف أنحاء العالم ويجمعهم في الدوحة كل عام. تتمثل أولويتنا في تنظيم حدث عالمي المستوى يعكس تميز قطر في استضافة المنصات الدولية الكبرى. ومع عودة المنتدى في نسخته السادسة، نتطلع إلى استقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم وتيسير التبادل المثمر والتواصل الفعال وتعزيز أواصر التعاون".

سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول جدول أعمال "منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ" في وقت لاحق. لمزيد من المعلومات ولتسجيل الاهتمام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني QatarEconomicForum.com.

