من المرتقب أن يستقطب المعرض أكثر من 8,500 عارض وزائر من 195 دولة، ليفتح آفاقاً جديدة أمام القطاعات سريعة النمو والشراكات الكبرى، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي واقتصاد الغذاء

دبي – تستعد إمارة دبي لاستضافة النسخة الأضخم من معرض "جلفود"، الحدث العالمي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي يقام للمرة الأولى ضمن موقعين منفصلين في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي ومركز دبي التجاري العالمي، في خطوةٍ تفسح المجال أمام مشاركاتٍ إقليمية ودولية غير مسبوقة وتسهم بترسيخ المكانة الرائدة للإمارة على خارطة تجارة الأغذية عالمياً.

وتشهد نسخة العام 2026 من الحدث العالمي توسعاً غير مسبوقٍ عبر موقعين ضخمين، ليفتح بذلك آفاقاً غير محدودة للفرص ضمن منظومة الغذاء العالمية. ويأتي هذه التوسُّع الاستراتيجي مواكبةً للتحول الذي يشهده قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، مدفوعاً بتَكامُل عوامل الصحة والتكنولوجيا والاستدامة وشفافية سلاسل الإمداد، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وسط توقّعات ببلوغ حجم سوق الأغذية والمشروبات العالمي 11.37 تريليون دولار بحلول عام 2030، وتسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع معدّلات النمو في القطاع، وزيادة توجه الشركات نحو منصّاتٍ تدعم التوسّع عبر الحدود.

ويستقطب "جلفود" في نسخته الحادية والثلاثين أكثر من 8,500 عارض، وأكثر من 1.5 مليون منتج، ومشاركات دولية واسعة من 195 دولة، كما يستضيف مجموعةً واسعة من الجهات والمؤسسات الحكومية العالمية، من ضمنها هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار البرازيلية (أبكس برازيل)، و"بيزنس فرانس"، وخدمة المفوض التجاري الكندي، ودبي القابضة، ومركز التجارة والاستثمار الإسباني، وشركة اللحوم والماشية الأسترالية، والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا) في المملكة العربية السعودية، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في القطاع، مثل أمريكانا، وبركات، وبي آر إف، وكاميلشيس، وفريش ديل مونتي، وFage، و جيه بي إس (JBS)، وميرسك، ومونين، وأوتلي، إلى جانب مستثمرين وشركات "يونيكورن"، ومجموعة واسعة من المشترين والموزعين وتجَّار الجملة والشركات الناشئة الطامحة للتوسع في الأسواق العالمية.

وقال مارك نابير، نائب الرئيس لإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: "يستهل «جلفود 2026» أجندة الفعاليات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات كأول وأهم فعالية من نوعها خلال العام، ليرسم بذلك التوجهات الاستراتيجية للقطاع. وبصفته أول حدث دولي رائد يُقام في مركز دبي للمعارض ومركز دبي التجاري العالمي في الوقت ذاته، يقدّم المعرض نطاقاً وانتشاراً غير مسبوقين. ومع توسع مجالاته لتشمل خمسة قطاعاتٍ جديدة، يشكل «جلفود» المنصة المتكاملة الوحيدة لمنظومة الأغذية والمشروبات، ووجهةً استراتيجية للعلامات التجارية الطامحة للنمو والابتكار والوصول إلى الأسواق العالمية. ونتطلع للترحيب بالشركاء لنمضي قُدُماً نحو مرحلةٍ جديدة في مسيرة تطوّر منظومة الغذاء العالمية."

نطاق أكبر بنسبة 100% ضمن موقعين استراتيجيين

يقام «جلفود 2026»، ولأول مرة في تاريخ تجارة الأغذية العالمية، بالتزامن في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ليبلغ نطاق المساحة الإجمالية المعرض 240,000 متر مربع، ليصبح بذلك أكبر منصة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات على الإطلاق.

ويتيح هذا التوسُّع إنشاء منظومةً متكاملة وموحَّدة تمكِّن المشترين من الوصول إلى السلع والمنتجات النهائية، واستكشاف الفئات المستجدة والأجنحة الوطنية والابتكارات والتقنيات المتقدمة، كما يمثل هذا التوسع ركيزة استراتيجية لمواكبة اتجاهات القطاعات سريعة النمو ضمن منظومة الأغذية، مما يتيح آفاقاً واسعة من الفرص الجديدة أمام المشترين والموردين والمستثمرين على حدٍّ سواء.

وستسجل نسخة 2026 من هذا الحدث المشاركة الأولى للعديد من الدول والمدن العارضة، من بينها غانا وكازاخستان والكويت وإقليم كردستان ولوكسمبورج وجزر المالديف وقطر ورواندا وسلوفاكيا والسويد وأوغندا. كما ستشهد أجنحة مجموعة من الدول الأكثر حضوراً وتأثيراً خلال المعرض، مثل مصر والهند وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة، توسعاً كبيراً يُسجل أكبر مساحاتٍ عرض لها في تاريخ مشاركتها. وسيرحب المعرض أيضاً بمجموعة من العارضين الجدد من مختلف أنحاء العالم، يمثلون كافة قطاعات منظومة الغذاء، ومن بينهم شركات "تشوكو" (Choco) و"بوستانيكا" (Bustanica) و"فارم فرايتس" (Farm Frites) و"إم. إس. سي." (MSC) و"أوستريتش أواسيس" (Ostrich Oasis) و"رانا" (RANA).

دبي: نموذجٌ عالمي جديد لتجارة الأغذية

سيحتضن مركز دبي التجاري العالمي قطاعات سريعة النمو، وكبار تُجَّار التجزئة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة المُبتَكِرة، وذلك عبر أقسام "المشروبات"، و"الألبان"، و"الدهون والزيوت"، و"اللحوم والدواجن"، و"العلامات العالمية الرائدة"، إلى جانب قسمين جديدين، هما "المأكولات البحرية" و"شركات جلفود الناشئة"، مما يعكس التوسع الكبير للمنظومة العالمية للشركات الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وفي المقابل، سيكون مركز دبي للمعارض في "مدينة إكسبو دبي" بمثابة منصةٍ لحوار عالمي رفيع المستوى، ومركز للأجنحة الوطنية الأكثر ابتكاراً وتأثيراً في العالم، ولتجارة السلع على نطاقٍ واسع، والوفود الحكومية الهامة، ومراكز المشتريات. كما يحتضن أيضاً فئاتٍ رئيسية تشمل الأجنحة الوطنية الموسعة، والأرز، والبقول والحبوب، والغذاء العالمي، بالإضافة إلى ثلاثة أقسام جديدة، هي "جلفود للأغذية الطازجة" و"جلفود لتجارة البقالة" و"جلفود للخدمات اللوجستية".

ويركز مركز دبي للمعارض على الحوار العالمي الهادف إلى تشكيل الأطر الاقتصادية والتنظيمية والتجارية عبر استضافة "قمة جلفود للاقتصاد العالمي"، التي تجمع كبار التنفيذيين وصنَّاع السياسات والمستثمرين وقادة الفكر والعلماء والأكاديميين البارزين، لاستكشاف آفاق إعادة هندسة منظومة الاقتصاد الغذائي العالمي.

الهند الدولة الشريكة الرسمية لمعرض «جلفود 2026»

باعتبارها الدولة الشريكة الرسمية لمعرض «جلفود 2026»، تسجل الهند حضورها الأضخم في تاريخ المعرض عبر مشاركة أكثر من 600 عارض، مسلطةً الضوء على اقتصادها الغذائي الذي يُعد من الأكثر ديناميكيةً على مستوى العالم، في ظل توقعات بنمو سوق الأغذية والمشروبات لديها بمعدل سنوي مركب يصل إلى 12.4% حتى عام 2028.

ومن أبرز العارضين المشاركين من الهند "أمول" (Amul)، و"إيفرست" (Everest)، و"إم. دي. إتش." (MDH)، و"موذر دياري" (Mother Dairy)، و"راسنا" (Rasna)، وغيرها من الشركات.

وستساهم هذه المشاركة الواسعة على ترسيخ دور معرض «جلفود 2026» كمنظومةٍ عالمية فاعلة، تُتيح بناء شبكات تعاون وتواصل استراتيجي، وتقدّم رؤى استشرافية، وتُؤسس روابط تجارية متينة بين مختلف الأطراف عبر سلسلة القيمة الغذائية العالمية.

نبذة عن معرض "جلفود"

يشكل معرض "جلفود 2026" في دورته الحادية والثلاثين - والمقرر انعقاده في الفترة من 26 إلى 30 يناير المقبل - الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً على مستوى العالم في مجال توريد الأغذية والمشروبات والابتكار في هذا القطاع. ويستقطب المعرض أكثر من 8,500 عارض من 195 دولة، ويقام على مساحة تزيد على 240,000 متر مربع موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي ومدينة إكسبو دبي، ويقدم خمسة أقسام جديدة للمرة الأولى، ليجسد بذلك مكانة دبي المتنامية باعتبارها الوجهة العالمية الرائدة لتجارة الأغذية.

