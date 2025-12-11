يُحدد البحث سيناريوهات مستقبلية محتملة للذكاء الاصطناعي في قطاع التنقل، ويؤكد على ضرورة وجود حوكمة مشتركة وأهداف موحدة

من بين المواضيع الهامة الأخرى التي نوقشت في فعالية إنوفيشن فور موبيليتي هذا الأسبوع: الأمن السيبراني ونماذج التنقل الدائري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع استمرار تطور التنقل بوتيرة سريعة، اجتمع أبرز قادة القطاع والخبراء وصناع السياسات في فعالية "إنوفيشن فور موبيليتي" خلال معرض أوتوميكانيكا دبي لدراسة التقنيات التي تقود مستقبل نقل أكثر ذكاءً ونظافة وترابطًا في الشرق الأوسط والأسواق العالمية.

و خلال اليوم الافتتاحي للمعرض، قام لوكاس لوستاو، المستشار في شركة كيرني، بدراسة كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف قطاع التنقل، مستمدًا رؤى من التقرير الذي صدر حديثًا بعنوان "تصور مستقبل التنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي" وهي دراسة مشتركة بين معهد التنقل المتقدم، وهو جزء من شبكة كيرني للاستشراف، ومبادرة التنقل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وبالاستناد إلى رؤى مختارة من أكثر من 50 شركة رائدة في قطاع النقل عن العالم، يسلط هذا البحث الضوء على أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الواعدة في قطاع النقل، والفرص المتاحة أمام الجهات الفاعلة في هذا القطاع لتحسين الأداء والعمليات، كما تقيّم الدراسة القيمة الأوسع التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي لكل من قطاع النقل والمجتمع ككل.

كما حدد لوستاو أربع فئات رئيسية من "جهات العرض" في منظومة النقل، وهم: صناع السياسات، ومطورو البنية التحتية، ومشغلو خدمات النقل ومصنعو المعدات الأصلية، والموردون، والجهات الفاعلة في القطاعين المالي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن أطر الحوكمة الفعالة لا تزال ضرورية لتوحيد جهود هذه المجموعات في تحقيق نتائج مشتركة.

وفي حديثه خلال الجلسة، قال لوستاو: "هناك حماس عالمي للذكاء الاصطناعي ووضع قوانين تنظمه. ومع ذلك، لا يتفق الجميع على أولويات سياسات الذكاء الاصطناعي، سواء تعلق الأمر بخصوصية البيانات، أو إعادة تدريب الموظفين، أو مكافحة الاحتكار".

كما قدم لوستاو العديد من السيناريوهات المستقبلية المحتملة للعقد المقبل، بدءًا من نموذج "المستهلك المتشكك"، حيث تكون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي متقدمة وموثوقة، ولكن اعتمادها مدفوع بالعرض، وصولًا إلى "العصر الذهبي للذكاء الاصطناعي"، حيث تكون ثقة المستهلك عالية، ويعمل النظام البيئي بمعايير وحوكمة مشتركة.

وقد أكد لوستاو على ضرورة أن تعمل منظومة النقل معًا للارتقاء بالذكاء الاصطناعي في مجال النقل إلى المستوى التالي، مع اتخاذ إجراءات رئيسية تشمل التوافق القوي بشأن أهداف تبني الذكاء الاصطناعي، وآليات الحوكمة القوية، وتبادل البيانات، وتمويل البنية التحتية الذكية، والجهود المستمرة لبناء ثقة المستهلك.

إلى جانب الذكاء الاصطناعي، استكشفت فعالية "إنوفيشن فور موبيليتي"، التي تختتم فعالياتها اليوم، مواضيع بالغة الأهمية، من بينها الأمن السيبراني، ونماذج التنقل الدائري، وبروز استراتيجيات الأعمال القائمة على البيانات والمدعومة بالمنصات، حيث تساهم هذه الحوارات في ترسيخ مكانة دبي كمركز مؤثر في تطوير مستقبل التنقل الذكي.

وبهذه المناسبة قال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "تعد فعالية إنوفيشن فور موبيليتي منصة مثالية تجمع أبرز القادة الإقليميين والدوليين الذين يرسمون ملامح المستقبل، وقد سلّط الفعالية على مدار اليومين الماضيين، الضوء على أهمية هذه التطورات لمنطقة الشرق الأوسط، وكيف يمكن للشركات الاستعداد للموجة القادمة من تحوّل قطاع التنقل".

هذا وتستمر فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي حتى يوم الخميس 11 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وهو أكبر معرض تجاري لسوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط، حيث تشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 2300 عارض من أكثر من 60 دولة.

