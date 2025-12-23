شهد معرض أوتوميكانيكا دبي 2025 زيادةً في عدد الزوار بنسبة 6.4% مقارنةً بدورة العام الماضي، حيث بلغ عددهم 50,408 زائراً من 162 دولة، مما يؤكد مكانة المعرض كمركز رائد في المنطقة لسوق خدمات المركبات.

انتقال المعرض إلى مركز دبي للمعارض والإعلان عن مواعيد جديدة في عام 2026 يمثلان بدايةً لمرحلة استراتيجي جديدة محورية، تُوسع نطاق المعرض وتُعزز مستقبله.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختُتم الأسبوع الماضي في مركز دبي التجاري العالمي معرض أوتوميكانيكا دبي 2025، أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعد دورته الأكثر تنوعاً وتأثيراً على مستوى العالم حتى الآن.

حيث شهد المعرض حضور 50,408 زائراً من 162 دولة، مسجلاً زيادة قدرها 6.4% في عدد الزوار، ما يعكس نمواً قوياً على أساس سنوي، ويعزز مكانة دبي الاستراتيجية كبوابة عالمية لقطاع خدمات المركبات، وقد شملت قائمة أبرز الدول الزائرة للمعرض كلاً من: المملكة العربية السعودية، وإيران، والهند، والصين، والعراق.

ركزت دورة هذا العام بمشاركة أكثر من 2300 عارض في 20 قاعة، على الابتكار والتحول والزخم التجاري الذي يرسم ملامح مستقبل قطاع النقل.

وقد افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات المعرض الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، حيث استقبل المعرض نخبة من أبرز قادة القطاع وصناع السياسات ومصنعي المعدات الأصلية والموزعين والمبتكرين لاستكشاف أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، كما تضمن المعرض برنامجاً موسعاً من المؤتمرات والجلسات الفنية، بما في ذلك أكاديمية أوتوميكانيكا، وفعالية إنوفيشن فور موبيليتي، وفعالية أفريكونيكشنز، وورشة العمل الحديثة، وتحدي بت ستوب، وفعالية لاب إكس، وفعالية "التقدم في الأسطول" وفعالية التركيز الإقليمي - صنع في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تضمنت أبرز الفعاليات كلمة رئيسية ألقتها المهندسة موزة النعيمي، الخبير الهندسي في قطاع المياه والكهرباء والطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان: "كفاءة الطاقة والبنية التحتية الذكية: تمكين منظومة نقل مستدامة في دولة الإمارات".

وأكد سعادة السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، على أهمية اقتصاد ما بعد البيع العابر للحدود، مشيراً إلى أنه عند دمجه بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث سيدعم آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوجِد فرص عمل تتطلب مهارات عالية، ويعزز القدرة التنافسية لأفريقيا في سوق خدمات المركبات العالمي.

وفي إطار فعالية أفريكونيكشنز، أكد ثيمبا خومالو، كبير مستشاري الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، على الأثر التحويلي للاتفاقية في خفض الحواجز التجارية وتعزيز سوق متكاملة.

وفي فعالية "ورشة العمل الحديثة"، استعرض سانديل متسالي، مدير التدريب في شركة نيسان موتور، استراتيجيات تطوير مهارات الفنيين، واستقطاب المواهب الشابة، وبناء قوة عاملة مرنة جاهزة لتقنيات المركبات المستقبلية، وذلك في جلسة بعنوان "تأهيل مواهب ورش العمل للمستقبل: استقطاب وتدريب واستبقاء الجيل القادم من العاملين في ورش المركبات في العصر الرقمي".

وقد استضاف معرض أوتوميكانيكا دبي 192 متحدثاً، مقارنة بـ 120 متحدثاً في العام الماضي، أداروا 102 جلسة، مما يؤكد مكانة المعرض كمنصة رائدة للمعرفة.

كما أقيمت الدورة الخامسة لجوائز أوتوميكانيكا دبي، احتفاءً بالمواهب الصاعدة، والقيادات النسائية، والتميز في الخدمات، والابتكار الذي يُشكّل مستقبل سوق خدمات المركبات في المنطقة، بالإضافة إلى أفضل الإجراءات العالمية والتميز الإقليمي ضمن 15 فئة من الجوائز، حيث حصل اللواء المتقاعد محمد الزفين المهيري على جائزة التقدير الخاصة، تقديراً لإسهاماته الاستثنائية في مجال السلامة المرورية، وإعادة بناء حوادث المرور، وهندسة المرور في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد استضاف أوتوميكانيكا دبي تسعة أعضاء من الفئة الذهبية لبرنامج "عشاق أوتوميكانيكا"، وهو برنامج ولاء من شركة ميسي فرانكفورت يُكرّم من خلاله العارضين المخلصين على المدى الطويل في فعاليات أوتوميكانيكا العالمية، حيث شملت قائمة أسماء الأعضاء: كورام إس آر إل، و دبه إس آر إل، و يوروريكامبي إس بي إيه، و ستانلي تريدينج إل إل سي، و ليكوي مولي جي إم بي إتش، و دانا إنفستمنت جي إم بي إتش، و هيلا جي إم بي إتش آند كو. كي جي إيه إيه، و بي بي دبليو بيرغيشه أكسن كي جي، و هيلا غوتمان سوليوشنز جي إم بي إتش.

وبهذه المناسبة قال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "لقد أرست دورة هذا العام من معرض أوتوميكانيكا دبي معياراً جديداً من حيث الحجم والمشاركة الدولية والأهمية الصناعية".

وأضاف قائلاً: "إن الحماس والابتكار والتعاون العالمي الذي شهدناه يُظهر استعداد القطاع لتبني التحول، بدءاً من الكهرباء والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى التصنيع الإقليمي وحلول التنقل الرقمي، ونحن فخورون بتوفير منصة مثالية تتيح لمجتمع سوق خدمات المركبات العالمي تبادل المعرفة، واستكشاف الفرص، ورسم ملامح مستقبل النقل معاً".

وبالنظر إلى المستقبل، يستعد أوتوميكانيكا دبي لفصل جديد محوري حيث سينتقل إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو في عام 2026، لتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية الطلب المتزايد من العارضين والزوار، وتتوافق مع طموحات أجندة دبي D33، التي تضع التنقل كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

ومع زيادة مساحة العرض من 120 ألف متر مربع إلى 180 ألف متر مربع بحلول عام 2031، سيُتيح مركز دبي للمعارض والمؤتمرات توسيعاً إضافياً لأقسام المنتجات والأجنحة الدولية وعرض الابتكارات المستقبلية لحلول التنقل، مدعوماً ببنية معمارية عصرية ومرنة مصممة لاستضافة فعاليات ضخمة بسلاسة.

إضافةً إلى الموقع الجديد، تُعزز المواعيد الجديدة، من 10 إلى 12 نوفمبر، التخطيط طويل الأجل للمشاركين العالميين. وستدعم المساحة الموسعة في مركز دبي للمعارض النمو المتواصل لبرامج المعرفة والفعاليات الرئيسية في معرض أوتوميكانيكا دبي، مما يُرسخ مكانته كمنصة رائدة في المنطقة للابتكار في سوق خدمات المركبات، واكتساب رؤى ثاقبة، والارتقاء بالقطاع.

هذا ويُساهم الموقع الجديد لانعقاد المعرض أيضاً في الارتقاء بتجربة الزوار والعارضين بشكلٍ ملحوظ، حيث توفر بيئة مدينة إكسبو دبي المتطورة تقنياً أجواءً ديناميكية للتفاعل التجاري خارج قاعات العرض. وانطلاقاً من إعطاء الأولوية لسهولة الوصول والاستدامة، توفر المنطقة مساحات داخلية خالية من المركبات، وحلول تنقل صديقة للبيئة، وشبكة مواصلات ممتازة عبر مترو دبي وشبكات الطرق الرئيسية، مما يؤكد التزام شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست بتنظيم فعاليات مسؤولة وشاملة.

واختتم لي حديثه قائلاً: "سيسمح لنا المكان الجديد للمعرض بتقديم تجربة أكثر ثراءً للعارضين والزوار، وتوسيع نطاق منتجاتنا وعروضنا المميزة، واستقطاب جماهير عالمية جديدة، مما يضمن أن يكون مستقبل معرض أوتوميكانيكا دبي أكبر وأكثر ديناميكية وطموحاً".

سيقام معرض أوتوميكانيكا دبي 2026 في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 نوفمبر في مركز دبي للمعارض.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 9 الى 11 ديسمبر 2025. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2,500 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2024 أكثر من 780 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت:

www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2024-2025، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 7,450 عارضاً من أكثر من 68 دولة واستقبلت 249,500 زائراً من 164 دولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

-انتهى-

#بياناتشركات