خلال حفل توزيع الجوائز، تم الإعلان عن انتقال معرض أوتوميكانيكا دبي إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي عام 2026، وسيُقام في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026.

تستمر فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي حتى يوم الخميس 11 ديسمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت جوائز أوتوميكانيكا دبي 2025 اليوم بالإنجازات المتميزة للشركات والمبتكرين والمتخصصين في قطاع خدمات المركبات عالميًا، وكشفت عن أسماء الفائزين في 15 فئة خلال حفل أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال الحفل، تسلّم اللواء المتقاعد محمد الزفين المهيري جائزة التقدير الخاصة، تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية في قطاع السلامة على الطرق، وإعادة بناء حوادث المرور، وهندسة المرور في دولة الإمارات العربية المتحدة

وبخبرة تزيد عن 38 عامًا في شرطة دبي، لعب اللواء المهيري دورًا محوريًا في صياغة الأطر الوطنية للسلامة المرورية، وإدخال نظم متقدمة لتحليل الحوادث، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالميًا في مجال السلامة المرورية، كما شهدت فترة عمله إطلاق أول إدارة للتنبؤ المروري في المنطقة، وهي وحدة رائدة مصممة لتحليل مخاطر المرور والتنبؤ بها قبل وقوعها، إلى جانب استراتيجيات أدت إلى انخفاض وفيات الطرق بنسبة 220% خلال خدمته.

كما شهدت مسيرته المهنية تقلّده لعدة مناصب عليا مثل: مساعد القائد العام للعمليات في شرطة دبي، ورئيس المجلس الاتحادي للمرور في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومدير إدارة إعادة بناء الحوادث وهندسة المرور، إذ يُعتبر اللواء المهيري أحد أبرز خبراء دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال هندسة المرور والطرق السريعة، ولا يزال إرثه حاضراً في السياسات الوطنية، وأطر التنفيذ، واستراتيجيات السلامة العامة.

وبهذه المناسبة قال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "تُمنح جائزة التقدير الخاصة للأفراد الذين يتجاوز تأثيرهم نطاق عملهم اليومي، ويُجسّد الفائز بها هذا العام، اللواء المتقاعد محمد الزفين المهيري، هذا التأثير، حيث ساهمت رؤيته وقيادته والتزامه الراسخ في تشكيل نمو ونضج هذا القطاع، وإلهام التعاون، والارتقاء بمعاييره، والمساهمة في بناء منظومة تنقل أكثر استدامةً واستعدادًا للمستقبل".

من بين الجوائز الأكثر ترقبًا، جائزة النجم الصاعد في سوق خدمات المركبات، التي تُكرّم المحترفين الناشئين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا والذين يُحدثون نقلة نوعية في سوق خدمات المركبات، وقد مُنحت جائزة النجم الصاعد إلى محمد فراز، مدير مبيعات الجملة في مجموعة المانع للسيارات، ونهلة سونيل عزيز، مديرة العمليات في مجموعة زيز الدولية، تقديرًا لابتكارهما الاستثنائي وريادتهما وتأثيرهما في سوق خدمات المركبات على المستوى الإقليمي.

وقد احتفت جائزة "التميّز النسائي في قطاع خدمات المركبات" بالقيادة النسائية الاستثنائية، حيث مُنحت هذا العام لـ شبرا شريفاستافا، الرئيس التنفيذي لشركة كراج بلاج وشركة "أوتو بالز ليدرز"، تكريمًا لمساهماتها في منظومة سوق خدمات المركبات من خلال القيادة والابتكار وجهودها الريادية.

وفي فئات التميّز في الخدمة، حصلت شركة "جيرمان إكسبيرتس لصيانة السيارات" على جائزة أفضل مركز لتصليح هياكل سيارات الركاب، كما نالت شركة "ميونيخ موتور ووركس – عُمان" مرتبة التقدير العالي.

أما جائزة أفضل ورشة في العام لسيارات الركاب فقد ذهبت إلى شركة "بت ستوب أوتوموتيف" التابعة لمجموعة إيه جي إم سي، بينما حصدت شركة "جيرمان إكسبيرتس لصيانة السيارات" تقديراً عالياً لالتزامها بمعايير استثنائية في تشغيل ورشاتها.

وفي قطاع المركبات التجارية، فازت شركة "يورو ديزل للخدمات" بجائزة أفضل مزود خدمات في العام للمركبات التجارية، في حين حصلت شركة "أورينت موتورز" على مرتبة التقدير العالي.

كما حصلت مجموعة أوتوميلينيوم على جائزة " أفضل أختصاصي للعناية بالمركبات لهذا العام"، بينما نالت شركة دي لوكس للعناية بالمركبات إشادة عالية.

وفي فئة حلول الهاتف المحمول، حازت شركة ديال-إيه-باتيري على جائزة "أفضل مزود خدمات الهاتف المحمول في العام"، بينما نالت شركة تايبات إكسبريس إشادة عالية.

وحصلت إيه-ماب جروب على جائزة "أفضل موزع في العام" في هذا القطاع، بينما حصلت شركة سنترال موتورز آند إكويبمنت (عضو مجموعة الفهيم) على إشادة عالية.

وكان الابتكار محور الاهتمام، حيث فازت شركة بريمبو إن. في. بجائزة " أفضل منتج مبتكر لهذا العام" عن مجموعة بريمبو بيوند - جرينانس، وهي حل مبتكر يوازن بين الأداء والمسؤولية البيئية، كما وحصلت شركة جي آر آي تايرز بي تي إي على إشادة عالية عن منتجها ألتيميت جرين إكس تي.

كما ذهبت جائزة أفضل منتج مستدام للعام إلى شركة "جي آر آي للإطارات" عن المنتج نفسه، في تأكيد لمكانتها الريادية في تقنيات الإطارات المستدامة.

وحصلت شركة "أوميننت" (المعروفة بتقنيات الطلاء المتقدمة) على مرتبة التقدير العالي عن منتجها "أركان".

وفي مجال الابتكار في السلامة، نالت شركة "بريغيد إلكترونيكس" جائزة أفضل منتج سلامة للعام عن نظامها "رادار بريديكت بلس"، وهو نظام تنبؤي للتحذير من الاصطدامات مصمم لتعزيز مستويات الأمان في أساطيل المركبات التجارية، كما حصلت "جامعة التقنية والعلوم التطبيقية" على مرتبة التقدير العالي عن نظامها المتكامل لتنظيف وتعقيم المختبرات.

أما جائزة أفضل منتج رقمي للعام فقد فازت بها مجموعة "أوفينيتي" عن منصتها الذكية التي تساهم في تحسين كفاءة خدمات المركبات، بينما نالت شركة "إنفوميديا" مرتبة التقدير العالي عن نظامها "سوبرسيرفس ترياج".

في فئة التحوّل، حصلت شركة "دبي تاكسي" على جائزة أفضل مشروع رقمنة في العام تقديراً لدمجها المبتكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كما نالت شركة "أوزد بارت لتجارة قطع الغيار" مرتبة التقدير العالي عن منصتها المتقدمة التي تُحدث نقلة نوعية في رقمنة عمليات لوجستيات قطع الغيار.

أما جائزة أفضل شركة ناشئة للعام فقد مُنحت لشركة "كوانتوم لحماية العلامات التجارية"، تكريماً لنهجها المتقدم في تقنيات التحقق من المنتجات وتعزيز سلامة سلاسل التوريد. وحصلت شركة "أزِليريتر موبيليتي" على مرتبة التقدير العالي تقديراً لإسهاماتها في تطوير حلول وتقنيات التنقّل المستقبلية.

واختتم لي حديثه قائلاً: "يعكس الفائزون هذا العام بصدق روح الابتكار والتفاني والتطلع إلى المستقبل التي تقود سوق خدمات المركبات في العالم. بدءًا من نجومنا الصاعدين والقيادات النسائية المتميزة، وصولًا إلى الشركات الرائدة في قطاعات السلامة والاستدامة والرقمنة والتميز في الخدمة، حيث يُمثل كل فائز تقدمًا متسارعًا في قطاعنا، ويشرفنا أن نحتفل بإنجازاتهم والأثر الذي يُحدثونه باستمرار".

وخلال الحفل، تم الإعلان أيضًا عن انتقال معرض أوتوميكانيكا دبي إلى مركز دبي للمعارض في دورته القادمة لعام 2026، مما يُمثل إنجازًا هامًا في مسيرة توسعه المتواصلة، حيث سيُتيح هذا الانتقال إلى مركز دبي للمعارض مساحةً إضافيةً، ومرافق مُحسّنة، وفرصًا جديدةً للعارضين والشركاء والزوار، مما يُعزز مكانة المعرض كواحدٍ من المنصات الرائدة عالميًا في سوق خدمات المركبات.

جوائز أوتوميكانيكا دبي 2025 – القائمة الكاملة للفائزين والمتأهلين للتقدير العالي

أولاً: فئة التميّز في الخدمة

أفضل مركز لإصلاح هياكل سيارات الركاب

الفائز : جيرمان إكسبيرتس لصيانة السيارات

جيرمان إكسبيرتس لصيانة السيارات التقدير العالي : ميونيخ موتور وركس – عُمان

أفضل ورشة في العام – سيارات الركاب

الفائز : بيت ستوب أوتوموتيف – التابعة لـ إيه جي إم سي

بيت ستوب أوتوموتيف – التابعة لـ إيه جي إم سي التقدير العالي : الخبراء الألمان لصيانة السيارات

مزود خدمات العام – المركبات التجارية

الفائز : يورو ديزل للخدمات

يورو ديزل للخدمات التقدير العالي : أوريانت موتورز

أفضل اختصاصي العناية بالسيارات للعام

الفائز : مجموعة أوتو ميلينيوم

مجموعة أوتو ميلينيوم التقدير العالي : دي لوكس كار كير

أفضل مزود خدمات متنقلة للعام

الفائز : دايل-أ-باتري

دايل-أ-باتري التقدير العالي : تايبات إكسبريس

أفضل موزع للعام

الفائز : مجموعة A-MAP

مجموعة التقدير العالي : سنترال موتورز آند إيكويبتمنت

إحدى شركات مجموعة الفهيم

ثانياً: فئة المنتجات

أفضل منتج مبتكر للعام

الفائز : بريمبو – مجموعة "غرينانس" ضمن برنامج بريمبو بيوند

بريمبو – مجموعة "غرينانس" ضمن برنامج بريمبو بيوند التقدير العالي : جي آر آي للإطارات – ULTIMATE GREEN XT

أفضل منتج مستدام للعام

الفائز : جي آر آي للإطارات – ULTIMATE GREEN XT

جي آر آي للإطارات التقدير العالي : أوميننت (IGL Coatings) – أركان

أفضل منتج سلامة للعام

الفائز : بريغيد إلكترونيكس – رادار بريديكت بلس

بريغيد إلكترونيكس – رادار بريديكت بلس التقدير العالي : جامعة التقنية والعلوم التطبيقية – النظام المتكامل لتنظيف وت 滅 يم المبخّر

أفضل منتج رقمي للعام

الفائز : مجموعة أوفينيتي – منصة أوفينيتي

مجموعة أوفينيتي – منصة أوفينيتي التقدير العالي : إنفوميديا – Superservice Triage

ثالثاً: فئة التحوّل

أفضل مشروع رقمنة للعام

الفائز : شركة دبي تاكسي – مشروع الرقمنة والاستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

شركة دبي تاكسي – مشروع الرقمنة والاستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التقدير العالي : أوزد بارت لتجارة قطع الغيار – منصة أوزد بارت

أفضل شركة ناشئة للعام

الفائز : كوانتوم لحماية العلامات التجارية

كوانتوم لحماية العلامات التجارية التقدير العالي : أزليريتر موبيليتي

رابعاً: فئة الأفراد

أفضل النساء في قطاع خدمات المركبات

الفائزة : شبرا شريفاستافا

الرئيسة التنفيذية لشركة غاراج بلاغ ومؤسِّسة مجتمع أوتو بالس لييدرز

النجم الصاعد في قطاع خدمات ما بعد البيع

الفائزان :

• محمد فراس – مدير المبيعات بالجملة، مجموعة المنا للسيارات

• نهلة سنيل عزيز – مديرة العمليات، مجموعة زييز الدولية

خامساً: التكريم الخاص

جائزة التقدير الخاص

المكرَّم : اللواء المتقاعد محمد الزفين المهيري

وقد ضمت قائمة لجنة التحكيم لجوائز أوتوميكانيكا دبي 2025 (مدرجة بدون ترتيب محدد)

• آلان وايلي - مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمينا أوتو

• الدكتور حمد الجسمي - مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل، جامعة الإمارات العربية المتحدة

• د. هيماتشاندران ك - مدير مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي، جامعة ووكسن

• د. مايا بن درور - رئيسة مجلس إدارة "المرأة في مجال التنقل"

• د. نيما مهردادي - نائب رئيس قسم خدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط وأفريقيا وكاليفورنيا والهند، شركة فورفيا هيلا؛ المدير العام، شركة هيلا الشرق الأوسط ش.م.ح/ذ.م.م.

• د. فيشال باندي - مدير، غلاسكو للأبحاث والاستشارات

• فرانك شليهوبر - مستشار أول لشؤون السوق، الرابطة الأوروبية لموردي السيارات

• غايتري جيسواني - الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة يوروديزل سيرفيسز ذ.م.م.

• غانم محمد الفلاسي - نائب الرئيس الأول، مكتب المدير العام، واحة دبي للسيليكون

• غراهام ثريلفال - شريك، PER4M

• هايكو سيتز - مسؤول عالمي في مجال التنقل الإلكتروني في الشرق الأوسط | شريك، برايس ووترهاوس كوبرز

• ناصر سيف سلطان الصيري - رئيس قسم صيانة مركبات كبار الشخصيات، ورشة عمل حكومة دبي

• سوبهاشري راماراثنام - المدير المساعد، قسم التنقل في فروست آند سوليفان

• توفان بايسال - مدير، خدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط وأفريقيا، نيتيرا الشرق الأوسط.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 9 الى 11 ديسمبر 2025. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2,500 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2024 أكثر من 780 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت:

www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2024-2025، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 7,450 عارضاً من أكثر من 68 دولة واستقبلت 249,500 زائراً من 164 دولة.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

#بياناتشركات

- انتهى -