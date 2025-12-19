دبي- أعلن فندق روز ريحان من روتانا عن تحقيق سلسلة من الإنجازات البارزة في قطاع الضيافة خلال عام 2025، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الفنادق الفاخرة في مدينة دبي.

وحصد الفندق عدة جوائز مرموقة ضمن جوائز هوت غرانديور العالمية 2025، شملت: أفضل إطلالة فندقية في الشرق الأوسط، وأفضل فندق في المدينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأفضل فندق في موقع متميز في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا التكريم التزام الفندق بتقديم تجارب استثنائية للضيوف وتعزيز معايير الفخامة والتميّز في قطاع الضيافة.

كما نال ممدوح علي، المدير العام لفندق روز ريحان من روتانا، جائزة أفضل مدير عام في قطاع الضيافة بدبي ضمن حفل توزيع World GM Awards 2025، في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته المهنية الحافلة، وتقديراً لقيادته المتميزة لأحد أبرز فنادق روتانا في الدولة.

ومنذ توليه منصب المدير العام في سبتمبر 2020، حقق الفندق تطوراً ملحوظاً شمل تعزيز مبادرات الاستدامة، وإبرام شراكات استراتيجية ناجحة، إلى جانب الارتقاء المستمر بتجربة الضيوف. وتعكس هذه النجاحات التزام الإدارة بالكفاءة التشغيلية والابتكار في تقديم خدمات ضيافة راقية.

وفي تعليقه على هذه الإنجازات، أكد ممدوح علي أن هذه الجوائز تمثل ثمرة التفاني والعمل الجماعي لفريق الفندق بأكمله، مشدداً على الالتزام المتواصل بالابتكار والاستدامة وتقديم أعلى معايير الخدمة، بما يسهم في دعم وتطوير قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد الخطط المستقبلية، أوضح علي أن الفندق يتوقع نمواً بنسبة 20% في معدلات الإشغال خلال موسم الأعياد، مع استقطاب الضيوف بشكل رئيسي من الأسواق الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أشار إلى الاستعداد للإعلان عن مشروع تجديد شامل خلال العام المقبل، يشمل افتتاح مطعم سولا، وقاعات الاجتماعات، وغرف الضيوف، بهدف تقديم تجربة متجددة تلبي تطلعات الضيوف المحليين والمسافرين الدوليين الباحثين عن تجربة روتانا المميزة في دبي.

ويُعد فندق روز ريحان من روتانا، المكوّن من 72 طابقاً، أحد أبرز المعالم المعمارية على شارع الشيخ زايد، حيث كان أطول فندق في العالم بين عامي 2009 و2012، ولا يزال حتى اليوم من بين أطول أبراج الفنادق عالمياً، محافظاً على مكانته كرمز للفخامة والراحة والرقي في قلب دبي.

نبذة عن روتانا:

