عجمان: نالت دائرة المالية في عجمان "الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة" في دورتها الثامنة عشرة 2025 ضمن فئة المؤسسات الحكومية الصغيرة، ما يعكس التزامها الراسخ بتبنّي أفضل الممارسات المجتمعية وتعزيز أثرها الإيجابي في المجتمع.

ونجحت الدائرة في الفوز بهذه الجائزة تقديراً لجهودها الفاعلة في مجال المسؤولية المجتمعية وحرصها على تعزيز مفاهيمها في مختلف مبادراتها وبرامجها النوعية التي تركّز على المحور الثقافي والتنموي للمجتمع، وأبرزها برنامج "صيفنا سعادة" الذي دأبت خلال مشاركتها في خمس دورات متتالية منه على تقديم سلسلة متكاملة من المبادرات الثقافية والتعليمية والترفيهية، مؤكدةً التزامها بالمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة في الإمارة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، أعرب سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، عن فخره بحصول الدائرة على هذه الجائزة المرموقة على مستوى المنطقة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، مؤكداً أن هذا الفوز يُعَدُّ تتويجاً لجهود الدائرة في ترسيخ قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية ضمن خططها وبرامجها الاستراتيجية، مثنياً سعادته على الجهود المثمرة لفريق الدائرة الذي عمل على إعداد ملف الترشيح للجائزة.

وقال سعادة مدير عام دائرة المالية في عجمان: "يأتي هذا الإنجاز ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز دور المؤسسات الحكومية في دعم التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي والحفاظ على البيئة. وسنواصل في الدائرة التزامنا بتبني أفضل الممارسات التي تعزز جودة الحياة وترسخ مكانة إمارة عجمان نموذجاً رائداً في المسؤولية المجتمعية والاستدامة على مستوى المنطقة".

وتسلّم الجائزة نيابة عن الدائرة كل من مريم الظهوري، رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية، ومهرة البلوشي، عضو لجنة المسؤولية المجتمعية، تقديراً لمشاركتهما الفاعلة في تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

أشارت مريم الظهوري إلى أن فوز الدائرة بالجائزة العربية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة يعكس نجاح منظومة العمل الجماعي والتكامل بين مختلف إدارات الدائرة وشركائها من المؤسسات المحلية والإقليمية.

وأوضحت: "تمثّل هذه الجائزة حافزاً يدفعنا نحو المزيد من الابتكار في تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في تحقيق أثر مستدام وملموس في حياة أفراد المجتمع. كما تشكّل مسؤولية مضاعفة لمواصلة العمل وفق أعلى معايير الحوكمة؛ لضمان استدامة العطاء وتحقيق قيمة مضافة في مجالات التنمية الاجتماعية والبيئية".

وتُعَدُّ الجائزة العربية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة التي تقدّمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أعرق منصة عربية موثوقة لتكريم التميُّز في مجال الاستدامة وتعزيز ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى المنطقة.

