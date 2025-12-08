الدوحة – قطر: شاركت دولة قطر للعام الثاني على التوالي في معرض شنغهاي الدولي للعقارات الفاخرة 2025، أحد أبرز المعارض المتخصصة في العقارات الفاخرة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، مؤكِّدةً حضورها على خريطة الاستثمار العقاري العالمي.

وقد افتتح سعادة السيد راشد بن مبارك الخاطر، القنصل العام لدولة قطر في شنغهاي، جناح دولة قطر الذي شكّل منصة نشطة للتعريف بالسوق العقاري في دولة قطر ونموه المتسارع، أمام المستثمرين العقاريين والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم.

وجرى تنظيم الجناح الوطني لدولة قطر بالتعاون بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) بمشاركة نخبة من شركات التطوير العقاري الرائدة في الدولة، ضمت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وشركة المتحدة للتنمية، ومجموعة جي أم جي القابضة، وشركة قطر سوثبيز إنترناشونال ريالتي. وقد أسهمت هذه المشاركة المتميزة في تعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية جاذبة، في ظل الحضور المشاركة الواسعة في الحدث الذي استقطب أكثر من 12 ألفًا من كبار المستثمرين وقادة القطاع العقاري. كما أبرزت الشركات المشاركة البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة، والفرص العقارية الواعدة التي تذخر بها.

وتعليقًا على هذه المُشاركة، قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات): "نفخر بمشاركتنا في معرض شنغهاي للعقارات ضمن رؤيتنا لتعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة، وذلك من خلال استعراض المشاريع العقارية الفاخرة وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة، كونها وجهة مثالية للاستثمار والعيش والعمل وممارسة الأعمال. ونركز على توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين عبر تقديم حلول مبتكرة وخدمات رقمية متطورة تضمن تجربة سلسة وآمنة، بما يعكس التزامنا بدعم الشراكات طويلة الأمد."

ومن جانبه، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: " أن القطاع العقاري في دولة قطر يُصنَّف ثاني أكبر القطاعات غير الهيدروكربونية استقطابًا للإنفاق الرأسمالي من قِبل المستثمرين الدوليين، وهو ما يعكس مستوى عاليًا من الثقة في السوق القطري. وقد شكّل معرض شنغهاي 2025 منصة مثالية لعرض هذا النمو وإبراز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها قطاع يُتوقَّع أن يصل حجمه إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.7% ".

وبدوره، صرح المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، قائلاً:" جسّدت مشاركتنا في معرض شنغهاي الدولي للعقارات الفاخرة 2025 تطور القطاع العقاري في قطر، وعزّزت حضور الديار القطرية أمام المستثمرين العالميين. وقدّمت منصة مميزة لعرض مشاريعنا المتنوعة التي تعكس التزامنا بالجودة والاستدامة، وتسهم في تعزيز الثقة وترسيخ مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة تدعم رؤية تنموية مبتكرة، وتواكب تطلعات المستثمرين في الأسواق العالمية المتنامية بما يعزز دورنا الريادي على المستويين الإقليمي والدولي".

وقال السيد ياسر الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: "تعكس مشاركتنا الثانية في معرض شنغهاي للعقارات التزام الشركة المتحدة للتنمية بتشكيل مستقبل المعيشة العصرية من خلال وجهات متكاملة ومستدامة. فجزيرتا اللؤلؤة وجيوان ليستا مجرد مشاريع تطويرية، بل مجتمعات نابضة بالحياة تتكامل فيها التقنيات الذكية، والمراسي العالمية، وأنظمة التبريد المركزي، والمساحات العامة المصممة بعناية لتوفير أسلوب حياة استثنائي. وقد أتاح لنا المعرض فرصة مهمة لاستعراض مشاريعنا الرائدة والتواصل مع المستثمرين الدوليين الباحثين عن الجودة والابتكار والقيمة طويلة الأمد. وتستمر السوق العقارية في دولة قطر في إظهار إمكانات نمو قوية، مدعومة ببنية تحتية متينة، واقتصاد مستقر، وبيئة استثمارية جاذبة، وهي عوامل تعزز ثقة المستثمرين وترسّخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري."

وتعليقًا على المشاركة في المعرض، قال سعادة الشيخ جبر بن منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة جي إم جي القابضة: "لقد كان تمثيل دولة قطر في معرض العقارات الفاخرة شنغهاي 2025 فرصة استراتيجية للتواصل مع نخبة من أبرز المستثمرين الدوليين، واستعراض ابتكارات مجموعة جي إم جي القابضة في قطاع التطوير العقاري المتنامي محليًا بوتيرة متسارعة. ولعل الأبرز أن هذا التفاعل العالمي يسلّط الضوء على الثقة المتزايدة بالسوق القطرية، كما أنه يأتي في سياق تطلعاتنا الدائمة لبناء شراكات جديدة، وتنفيذ مشاريع عالمية المستوى، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030."

صرحت زانا يركوزانوفا، المدير العام في قطر سوثبيز إنترناشونال ريالتي، قائلة: "تجسّد مشاركة قطر في معرض العقارات الفاخرة في شانغهاي تنامي الاهتمام العالمي بسوق العقارات الفاخرة في البلاد. وفي قطر سوثبيز إنتارناشيونال ريالتي، كنا فخورين بتقديم مجموعة من المشاريع المتميزة التي تحظى باهتمام واسع من قبل المستثمرين الدوليين. ونتطلع إلى تعزيز وتوسيع روابط التعاون التي أثمر عنها هذا الحدث المهم."

وخلال العقدين الماضيين، رسّخ القطاع العقاري دوره كإحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي، حيث استقطب حوالي 17.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات غير النفطية، بما يقارب 1.7 مليار دولار أمريكي، مؤكدًا الثقة المستمرة من المستثمرين الدوليين في السوق القطري ودوره الحيوي في دعم الاستدامة والنمو طويل الأمد.

وقد شهدت النسخة الأخيرة من معرض شنغهاي الدولي إقبالاً واسعًا، حيث شارك فيها أكثر من 180 جهة عارضة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وقد رسّخ هذا الإقبال مكانة المعرض كأكبر فعالية عقارية دولية تستضيفها شنغهاي، وواحدة من أهم الساحات العالمية لاستقطاب المستثمرين العقاريين الدوليين.

نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.

للمزيد من المعلومات حول وكالة ترويج الاستثمار، يُرجى زيارة: www.invest.qa

نُبذة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)

تسعى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) إلى تنظيم القطاع وتحفيزه، والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر 2030. وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل بين الحوكمة الفاعلة والتنظيم المتكامل للقطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها، وحماية حقوق جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقاريّة.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، على وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة للنهوض بالقطاع العقاري وضمان الامتثال لها. كما تتولى الإشراف على عمليات ترخيص المطورين العقاريين، ومشاريع التطوير والشركات العاملة في هذا المجال.

وتحرص الهيئة على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارين من خلال اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة المهن المرتبطة بالتطوير العقاري ونشر الوعي بها، بما يسهم في بناء بيئة عقارية أكثر شفافية واستدامة.

للمزيد من المعلومات حول الهيئة، يُرجى زيارة: www.aqarat.gov.qa

