أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : فازت تشيك أوت دوت كوم، المزود العالمي لحلول المدفوعات الرقمية بجائزة "أفضل شركة تكنولوجيا مالية لعام 2025" من قِبل جمعية التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MFTA) خلال حفل توزيع جوائزها السنوي الذي أقيم على هامش أسبوع أبوظبي المالي، أحد أكبر الفعاليات المالية في المنطقة.

يمثل هذا التكريم مرحلة محورية في مسيرة المدفوعات الرقمية في المنطقة، حيث عززت تشيك أوت دوت كوم، حضورها وتأثيرها حول المنطقة من خلال دعم الشركات في تبسيط عمليات الدفع المعقدة والتعامل مع التحديات المحلية للمدفوعات واللوائح والامتثال. ومن خلال مجموعة حلولها المبتكرة، تمنح تشيك أوت دوت كوم، الشركات التجارية قدرة أكبر على التحكم في المدفوعات، ورفع معدلات القبول، وتقديم تجارب سلسة للعملاء. وقد أثمرت هذه الحلول عن نتائج ملموسة للعلامات التجارية، حيث ساهم محرك التحسين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، "القبول الذكي"، بين مارس ونوفمبر 2025، في تحقيق إيرادات إضافية للتجار تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي، مما يبرز دوره الفعّال في دعم النمو واسع النطاق.

وتُكرّم هذه الجائزة أيضاً ريادة تشيك أوت دوت كوم، في تطوير قطاع المدفوعات الرقمية بأكمله. وقد كانت الشركة في وقت سابق من هذا العام، قد أعلنت عن نيتها إطلاق خدمات إصدار البطاقات في الإمارات العربية المتحدة، في استثمار هو الأول من نوعه من قِبل مزود عالمي للمدفوعات الرقمية، ويهدف إلى دعم الموجة القادمة من التطور في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وقال ريمو جيوفاني-أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تشيك أوت دوت كوم،: "إنها لحظة فخر لكل فرد في فريقنا، ولشركائنا، وللتجار الذين ندعمهم. ومع نهاية هذا العام، يُمثل هذا التقدير شهادة على جهود فريقنا المتواصلة، وتفانيهم، والتزامهم الراسخ في تعزيز الأداء من خلال المدفوعات داخل المنطقة وخارجها."

وأضاف: "نواصل تركيزنا على تعزيز البنية التحتية لمدفوعات عالية الأداء والقابلة للتطوير، والتي تسهم في تعزيز تجربة المدفوعات وتحفز المرحلة التالية من النمو الاقتصادي في المنطقة."

