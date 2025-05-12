• الفعالية تستقطب أكثر من 70 متحدثاً على مدار ثلاثة أيام

الرياض، السعودية - تستعد عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض" (الاثنين) لانطلاق أعمال قمة المشاريع العملاقة السعودية 2025، الحدث الأبرز الذي يجمع صُنّاع القرار وقادة أبرز المشاريع التحويلية في المملكة تحت سقف واحد، لبحث مستجدات التنمية الحضرية ودفع عجلة التحول الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتنطلق القمة التي تنظمها شركة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد) في قاعة "ذا ڤينيو من روشن"، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من كبار التنفيذيين والمختصين، ضمن جدول أعمال مكثف على مدار ثلاثة أيام، يستعرض تطورات المشاريع العملاقة وآفاق الابتكار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

وتعكس القمة في نسختها الجديدة تنامي زخم مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية التي تشهدها المملكة، في ظل تسارع الخطط الوطنية لتنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمار، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطقها.

ويتضمن جدول أعمال القمة مشاركة متحدثين يمثلون أبرز المشاريع العملاقة في المملكة، مثل أسامة قباني، الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة روشن؛ وماثيو بوت، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة الدرعية؛ وبن إدواردز، المدير التنفيذي لإدارة التكاليف والعقود التجارية والمشتريات في البحر الأحمر الدولية؛ وفابيان توسكانو، الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير؛ وفيليب جوليت، المدير التنفيذي في شركة تروجينا؛ وطلال الميمان، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة؛ وديل تشادويك، الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير في مؤسسة حديقة الملك سلمان؛ ومحمد القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المشاريع في مؤسسة المسار الرياضي.

وتركز فعاليات اليوم الأول من القمة على دور المشاريع العملاقة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. ويتضمن جدول أعماله موضوعات مثل "الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030"، و"المشاريع العملاقة في المملكة ودورها في صياغة مستقبل جديد"، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الرؤية السعودية. كما يتضمن جدول الأعمال حوارات جانبية وعروضاً تقديمية حول آخر المستجدات من مجموعة روشن ومشروع قمم السودة وشركة المملكة القابضة.

ويشهد اليوم الثاني استعراض أبرز مستجدات المشاريع من شركة العُلا للتطوير، ومؤسسة المسار الرياضي، وشركة البحر الأحمر الدولية، بالإضافة إلى ندوة حوارية بعنوان "التصميم الحضري المبتكر للبنية التحتية الذكية والمجتمعات الخضراء المتكاملة: بناء مدن مستدامة". كما تقام ندوات حوارية أخرى حول دور القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والابتكارات في مجال الوحدات السكنية النموذجية والأنظمة الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة، واستقطاب الكفاءات لمستقبل ما بعد عام 2030.

وسيستهل اليوم الختامي للقمة أعماله باستعراض أهم النقاط التي تمت مناقشتها في اليوم الثاني، إلى جانب كلمة افتتاحية لرئيس القمة. كما سيتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية البارزة، بما فيها "استعراض المشاريع العملاقة ومستجدات أعمال الإنشاء: برنامج بناء الملاعب الرياضية"، و"تنفيذ المشاريع الهامة المرتبطة بفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض الرياض إكسبو 2030، وكأس آسيا لكرة القدم 2027". كما تشهد فعاليات اليوم الأخير استعراض مستجدات مشروع المياه من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه، ومشاركة أحدث التطورات حول مشروع بناء مركز البيانات في المملكة من قبل المعنيين في مدينة أوكساجون وشركة داتا فولت.

لمزيد من المعلومات حول جدول أعمال القمة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: events.meed.com/event/saudigigaprojects/

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