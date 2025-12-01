أبوظبي: تستقطب قمة "بريدج 2025"، الحدث العالمي الأضخم في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، مجموعة من أبرز الشخصيات المؤثرة في المال والاتصال وصناعة العلامات التجارية على مستوى العالم، بما في ذلك أنطوني سكاراموتشي مؤسس SkyBridge Capital، والسير أوليفر دودن نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، إلى جانب قيادات من Google MENA وTata Consultancy Services وCaixin Global وGSMA وPRISA وTBWA\RAAD، لبحث كيفية خلق القيمة وتسعيرها وبناء الثقة في عصر تتحكم فيه ديناميات الانتباه بقرارات الأسواق وسلوك المستهلكين أكثر من أي وقت مضى.

ومن خلال استضافة هؤلاء القادة العالميين، تطرح القمة التي تُعقد من 8 إلى 10 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، عبر سلسلة من الجلسات المتقدمة، منهجيات عملية لفهم التحولات التي تربط التنظيم بالسرد القصصي، والتقنية بالقطاع المالي، والاستثمار بمنصات التأثير، من خلال مداخلات نخبة من الخبراء العالميين في السياسات المالية والتحول الرقمي وصناعة الإعلام والتسويق.

ويستعرض المشاركون كيفية تفاعل الأطر التنظيمية، والنماذج الإعلامية الجديدة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاتجاهات السلوكية في صياغة القيمة السوقية للعلامات والأعمال، إلى جانب تحليل آليات اتخاذ القرار في أسواق تتجاوب مباشرة مع الإشارات الفورية والعناوين والاتجاهات الثقافية.

كما تناقش القمة، بمشاركة مؤسسي منصات ناشئة وباحثين في استراتيجيات النمو ومطوري اقتصاد صناعة المحتوى، سؤالاً محورياً: كيف يمكن تصميم أنظمة مالية وتسويقية تواكب سرعة الإعلام المعاصر، وتضمن في الوقت ذاته الثقة والشمول والنمو طويل الأمد؟

تطور مفاهيم المال والأسواق والإعلام

في جلسة "تقليص سلطة المال في منظومة الإعلام"، يجتمع كلٌّ من بيتر كيرستنز، المستشار في المفوضية الأوروبية وأحد أبرز مهندسي الأطر التنظيمية المفصلية مثل MiCA وDORA، والدكتور مايكل بيووار، المفوض السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وأنطوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري لشركة SkyBridge Capital ورئيس SALT، لبحث التحولات العميقة التي تقودها الأصول الرقمية ورقمنة الأصول في بنية النظام المالي العالمي.

وتتناول الجلسة بالتحليل مستقبل عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs)، والهويات السيادية الذاتية، والبنى التحتية المرمّزة، مع تفكيك أثر هذه التطورات في العلاقة بين الإعلام والمال وكيفية تشكيل القوة السوقية في عصر تتداخل فيه الإشارات الرقمية مع أدوات التأثير الإعلامي. كما يناقش المتحدثون السؤال المحوري: هل تستطيع الهندسة المالية الجديدة أن تضمن كرامة اقتصادية عابرة للحدود، وتوسع نطاق الشمول المالي، دون المساس بالاستقرار أو الثقة؟

ويمثل انضباط الاستثمار وتدفّقات رأس المال محاور جلسة "الاستثمار في الإعلام"، حيث يشارك كل من ديفيد جيامبولو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pi Capital، وديلون لوسون-جونستون، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة Guggenheim Brothers Media وعضو الجيل الخامس من عائلة غوغنهايم، رؤاهم حول كيفية دعم روّاد الشركات في مجالات الإعلام والترفيه وتقنيات صناع المحتوى. كما يناقشون كيف يقود الإبداع وملكية الجمهور والنماذج التجارية المرنة القيمة طويلة الأمد في قطاع يتطور فيه الإعلام والثقافة بالتوازي.

الاستثمارات .. من رد الفعل إلى التخطيط

وفي جلسة "هل باتت استثمارات الإعلام تقوم على ردّ الفعل لا على التخطيط؟"، يناقش كل من بن كاسنوتشا، المستثمر في المراحل المبكرة والشريك المؤسس لـ Village Global، وسام جيمياه، وزير المملكة المتحدة الأسبق ومؤسس SG& Capital Partners،الأسباب التي تجعل التمويل يرتفع خلال الانتخابات والأزمات ثم يتراجع عند تحول اهتمام الجمهور. وبالاستناد إلى خبراتهم الممتدة بين السياسات ورأس المال المغامر والعلامات الاستهلاكية، يقترح المتحدثون نماذج أكثر استقراراً يمكنها دعم الصحافة والإعلام المعني بالمصلحة العامة بعيداً عن دورات الانتعاش والانكماش.

وتنتقل النقاشات من تحليل الدورات الإعلامية إلى تصميم الهياكل والبنى التنظيمية في جلسة "تصميم دليل عالمي لصفقات الإعلام"، التي يشارك فيها جون دارسي الرئيس التنفيذي لـ SALT وشريك SkyBridge، والسير أوليفر دودن نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، وجوزيف أوغوريليان مؤسس Amber Capital ورئيس مجلس إدارة PRISA. وتبحث الجلسة ملامح منصة عالمية تربط بين المؤسسات الإعلامية ذات الرسائل الواضحة ورأس المال المتوافق مع قيمها، وتوضح كيف يمكن لتحسين التوافق بين المستثمرين وصنّاع السياسات وقادة الإعلام أن يساهم في بناء منظومة إعلامية أكثر مرونة وقدرة على النمو.

وفي جلسة "عصر الملكية الفكرية الشخصية"، يقدّم كلٌّ من آرون لياو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ OBS Culture Technology وOBS Investment، وديفيد بيج الرئيس التنفيذي لشركة Viewture، والدكتور روي سالتر الشريك الإداري الأول في Virtu Global Advisors، رؤية عملية لتطور الملكية الفكرية في عصر تزداد فيه قيمة العلامات الشخصية والبيانات والسرد العابر للحدود. وبالاستناد إلى خبراتهم الواسعة في صفقات ملكية فكرية تتجاوز قيمتها مئات مليارات الدولارات، يستعرض المتحدثون كيفية إعادة تعريف إنشاء الملكية الفكرية وتقييمها وتداولها، وتأثير ذلك على مستقبل المبدعين والاستوديوهات والمستثمرين في اقتصاد المحتوى العالمي.

أما تحقيق الدخل على مستوى الأفراد، فيشكّل محور جلسة "تحقيق الإيرادات في اقتصاد المبدعين منذ اليوم الأول"، التي يشارك فيها دوغلاس كينديسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Selar، وأسامة يوسف، مؤسس Diwan Videos. وانطلاقاً من خبرة Selar في إدارة مدفوعات آلاف صنّاع المحتوى في إفريقيا، وتجربة Diwan في تطوير قنوات الدخل للمؤثرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يستعرض المتحدثان استراتيجيات عملية تساعد المبدعين على الانتقال من مجرد بناء الجمهور إلى تحقيق إيرادات مباشرة عبر الاشتراكات، والمنتجات الرقمية، والتسويق بالعمولة، والتعاونات التجارية. وتقدم الجلسة خارطة واضحة للمبدعين الذين يسعون إلى بناء نماذج دخل مستدامة منذ خطواتهم الأولى في الاقتصاد الإبداعي.

النمو والذكاء الاصطناعي ودليل قواعد التسويق الجديد

ويقدم أنطوني ناكاش، المدير العام في Google لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جلسة "الذكاء الاصطناعي كمحرّك للنمو في عالم الأعمال والاقتصاد والمجتمع"، التي تتعمق في كيفية انتقال الذكاء الاصطناعي من أداة تجريبية إلى بنية تحتية تعزّز الكفاءة والتنافسية والابتكار في المنطقة. وستسلط الجلسة الضوء على حالات واقعية تبيّن كيف يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على فتح فرص جديدة مع الحفاظ على المسؤولية في الاستخدام.

وتتعمّق القمة في فهم قيمة الانتباه ضمن جلسة "اقتصاد جذب الانتباه"، حيث يقدّم كلٌّ من أبيناف كومار الرئيس العالمي للتسويق في Tata Consultancy Services، وزينغشين لي نائب المدير العام في Caixin Global، وجو ماركيزي الشريك العام في Human Ventures والرئيس السابق لإيرادات الإعلانات في Fox Networks Group، تحليلاً عملياً لكيفية تدفّق الانتباه، وطرق قياسه، وآليات تحويله إلى قيمة اقتصادية.

وتناقش الجلسة ما الذي يجب أن تقدمه المنصات الإعلامية الجديدة لكسب وقت المستخدم والمحافظة عليه، في عالمٍ أصبح فيه الاقتصاد قائماً على التفاعل، والاستمرارية، وجودة المشاركة، أكثر من اعتماده على حجم الوصول وحده.

مبيعات مليونية بدون إعلانات

وللشركات وقادة المبيعات، تقدّم جلسة "مبيعات بقيمة مليون دولار بدون إعلانات" مع المدرّب والمستشار الدولي في المبيعات صلاح أبو المجد، رؤية حول كيفية دفع العلامات التجارية نحو نتائج مبيعات تصل إلى ملايين الدولارات بدون الاعتماد على الإعلان التقليدي. واستناداً إلى تدريبه لأكثر من 100 ألف مشارك والاستشارات التي يقدمه لكبرى الشركات الإقليمية، يركز أبو المجد على السرد، والعاطفة، والثقة كركائز لتحفيز التحوّل في أسواق يتخذ فيها الجمهور قرارات الشراء بناءً على ما يشعر به، لا على ما يُقال له فقط.

ويعود التركيز إلى جوهر التسويق البشري في جلسة "دليل التسويق القائم على فهم سيكولوجيا البشر" بمشاركة كلٍّ من مونيك نيلسن، الرئيسة التنفيذية لمجلس إدارة UniWorld Group، ليز هيلر، الشريكة الإدارية في memBrain، ورضا رعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة TBWA\RAAD. ويتناول المتحدثون كيف يعيد المسوقون تنظيم الفرق وتدفقات العمل للتشارك مع الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الأصالة، والوعي الثقافي، والمساءلة لضمان بقاء الحملات قادرة على تحريك العقول والقلوب والأسواق.

وتُسلَّط الأضواء على دراسات حالة إقليمية في جلسة "كارتي والمحتوى: تعزيز العلامات التجارية وتمكين الأعمال وبناء ثقة المستهلك" بمشاركة محمد أسعد، الرئيس التنفيذي للأعمال في Cartea. ومن خلال ثلاث دراسات حالة من سوق السيارات تشمل شركات صناعة السيارات (OEMs) والوكلاء والتجار وخدمات ما بعد البيع، يوضح أسعد كيف تستطيع منصة تعتمد على المحتوى والبيانات، وتجمع بين المحتوى والسوق والخدمات، أن تعيد تنظيم العلاقة بين الشركات والمستهلكين. وتركّز الجلسة على كيفية مساعدة المنصة لشركات السيارات في زيادة الوعي بالعلامة، وتوجيه المبيعات، ورفع الثقة في قرارات الشراء، عبر محتوى موثوق يقدم للمستهلكين صورة واضحة عن المنتجات، ويمنح العلامات التجارية قدرة أكبر على تحقيق نمو قابل للقياس في سوق شديد التنافسية.

وفي جلسة "المشاركة والشمول في منظومة تكنولوجيا الإعلام"، تستعرض لارا دوار، الرئيسة العالمية للتسويق في GSMA، دور المنصات وشركات الاتصالات والهيئات المهنية في تطوير أطر مشتركة تحفظ صدقية السرد الإعلامي وشموليته ومساءلته. وتناقش الجلسة كيفية مواجهة تحديات المعلومات المضللة وتراجع الثقة، وما يعنيه ذلك للنماذج الإعلامية التقليدية في ظل التحولات التقنية المتسارعة، وفي بيئة أصبحت فيها المشاركة المسؤولة جزءاً أساسياً من بنية الإعلام الجديد.

الرياضيون والمبدعون وصناعة التأثير

ويتم التركيز على التقاطع بين الرياضة والإعلام والاستثمار في جلسة "من الشهرة إلى الاستثمار.. كيف يقود الرياضيون والمشاهير التأثير العالمي"، التي تشهد مشاركة كلٍّ من داني كورتنرايده، المؤسس والشريك الإداري لشركة InStudio Ventures، رومان دي سومّا، رئيس المواهب الدولية في CAA Sports، وجيمس فريوين، المدير الإداري الدولي في دوري المقاتلين المحترفين PFL. وتتناول الجلسة أسباب تحوّل الرياضيين المستثمرين ومنصات الإعلام المملوكة للرياضيين إلى محركات مؤثرة في مجالات الألعاب وتقنيات الرياضة وتجارب المشجعين.

وتشكّل هذه الجلسات المتمحورة حول التمويل والتسويق ركيزة أساسية ضمن أكثر من 300 جلسة في يرنامج يؤكد رؤية قمة "بريدج" حول التعامل مع المال والإعلام والمعنى كمنظومة واحدة مترابطة، لا كمجالات منفصلة.

وتقام قمة "بريدج" 2025 في الفترة من 8-10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وبوصفها المنصة الرئيسية لتحالف "بريدج"، تجمع القمة قادة قطاعات الإعلام، التكنولوجيا، الترفيه، الثقافة، التعليم، والأعمال، لبحث تعزيز التواصل بين هذه القطاعات ضمن منظومة المحتوى العالمية. وتستقبل القمة أكثر من 430 متحدثاً من 45 دولة، إلى جانب أكثر من 60 ألف مشارك من 132 دولة في برنامج شامل يتضمن أكثر من 300 جلسة وفعالية.

يشار إلى أن تحالف "بريدج" منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تجمع القادة وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمبدعين والمفكرين والإعلاميين على منصة واحدة للتعاون. ويسهم التحالف في ترسيخ أسس منظومة إعلامية عالمية أكثر ترابطاً، من خلال تسهيل تبادل الخبرات، وضمان توافق الأولويات المشتركة، ودعم التعاون الهادف والبنّاء عبر الحدود والقطاعات. ويرتكز التحالف في رؤيته على تعزيز المصداقية والثقة والشفافية بين الفاعلين في القطاع، ورفع معايير العمل الإعلامي عالمياً بما يدعم الابتكار المسؤول ويعزز مكانة الإعلام كقطاع موثوق ومحرك للتنمية.

وانطلق التحالف تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الرامية لتعزيز التعاون العالمي والابتكار، إذ يعكس التحالف مكانة الإمارات كمركز للحوار العالمي. كما تسهم رسالة التحالف في تطوير دور الإعلام كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب دعم مساهمة قطاع الإعلام في الاستراتيجيات الوطنية واقتصاد المعرفة العالمي.

