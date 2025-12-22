مسقط: تأكيدًا على التزامها المستمر بتعزيز الشمول الاجتماعي وتمكين وإدماج الأطفال من ذوي الإعاقة، رعت الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان، بفخر نسخة 2025 من كرنفال قرية السعادة. وقد استقطبت الفعالية، التي أقيمت يومي 19 و20 ديسمبر بنادي الطيران المدني، الأطفال ذوي الإعاقة وعائلاتهم، حيث شهد الكرنفال فعاليات حيوية مليئة بالأنشطة التفاعلية والترفيهية والتعليمية، مساهمة بذلك في تعزيز المشاركة المجتمعية الهادفة، وترسيخ روح التواصل والتآلف بين الجميع.

ضمـن الفعالية، قدّمت الوطنية للتمويل من خلال رُكنهـا تجربة تفاعلية وجذابة للزوار، تضمنت شجرة الامتنان التي أتاحت للضيوف التعبير عن مشاعر الشكر والتقدير، إلى جانب شاشة تفاعلية تضم ألعابًا تعليمية، وعجلة الأسئلة التي قدّمت تحديات ممتعة وفرصًا للفوز بجوائز قيّمة. وعكست هذه المبادرة التزام الشركة بتعزيز الشمولية، ونشر المعرفة، وبناء تفاعل هادف مع المجتمع.

يُقام كرنفال قرية السعادة سنويًا باستضافة كريمة من صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، مؤسسة لينكس عُمان، ويُمثّل رمزًا قويًا للوحدة والتقدم الاجتماعي، محتفيًا بمواهب وقدرات ومساهمات الأفراد ذوي الإعاقة. وقد أُقيمت نسخة هذا العام تحت رعاية معالي الدكتـور خميس بن سيـف الجابري، رئيـس وحدة متابعـة تنفيـذ رؤيـة عُمان 2040.

وفي تعليقه على المبادرة، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "نفخر بدعم كرنفال قرية السعادة، المُبادرة التي تترك أثرًا ملموسًا في تعزيز المساواة وتقوية الروابط مع الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم، والتأكيد على إسهاماتهم الفاعلة في شتى المجالات بإمكانياتهم الفريدة ومواهبهم الواعدة. في الوطنية للتمويل، نؤكد التزامنا بالإسهام المُستمر في تمكين المواهب، واستثمار الفرص التي تفتح أمامهم أبوابـًا جديدة للانسجام بمرونة مع المجتمع بما يقودنا إلى تكوين مجتمع صحي قائم على رفاه الإنسان وتعزيز قيمته ودوره ضمن المجتمع الواحد".

من خلال دعم كرنفال قرية السعادة، تؤكد الوطنية للتمويل التزامها ببناء مجتمع شامل وعادل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في البلاد. تسعى الشركة إلى الاحتفاء بمواهبهم وقدراتهم، وتوفير فرص قيّمة للتألق، مع تعزيز التكامل المجتمعي. وبعيدًا عن الدعم المالي، يساهم هذا التعاون في تحدي الصور النمطية، ويعزز قيمة الانسجام والتفاهم والاحترام المتبادل.

تُبرز المشاركة الفعّالة للوطنية للتمويل في هذا الحدث التزامها بأن تكون شريكًا حقيقيًا في تقدم جميع أفراد المجتمع. ومن خلال المبادرات والتعاونات التي يقودها ذراعها للمسؤولية الاجتماعية – امتداد – تواصل الشركة إحداث فرق ملموس في المجتمعات المحلية وتعزيز التقدم المجتمعي. كما يُظهر دعم البرامج التي تعطي رفاهية المجتمع أولوية، أن نجاح الأعمال يسير جنبًا إلى جنب مع المسؤولية الاجتماعية. وبذلك، تُرسّخ الوطنية للتمويل معيارًا للشمولية في ممارسات الشركات، ملهمةً نظيراتها لاتخاذ خطوات فعلية لدعم المجتمع والمساهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

