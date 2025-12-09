دبي: كرّم مؤتمر وجوائز نيكست ماسترمايند الإمارات 2025، أحد أبرز المنصات التي تحتفي بالابتكار والتميّز في المنطقة، نخبة من رواد قطاعات الرعاية الصحية والجمال والعافية والتحول الرقمي، تقديراً لما قدّموه من أثر ملموس وإسهامات رائدة تعزّز مسيرة التطور في هذه المجالات، وذلك خلال حفل فاخر أقيم في فندق كراون بلازا دبي يوم 22 نوفمبر الماضي.

وجاءت دورة هذا العام ضمن حملة "موفمبر" العالمية الهادفة إلى رفع الوعي بقضايا صحة الرجال ورفاههم الشامل، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية والدعم المجتمعي، في خطوة تجسّد التزام “ماسترمايند” بدعم المبادرات ذات البُعد الإنساني والاجتماعي وصناعة أثر حقيقي داخل المجتمع.

وشهد حفل التكريم، الذي قدّمته الإعلامية إلسا أنطون، حضور الدكتور منصور العبيدلي مؤسس مؤتمر وجوائز نيكست ماسترمايند الإمارات، وشريكته الدكتورة نافانا كوندو، إلى جانب كل من فخر صديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرست إيجل، والدكتور حسين بن صميدة، مدير الاستثمار في مكتب الشيخ أحمد عبيد آل مكتوم، ونسبرت ميلتون، القائم بالأعمال في قنصلية موزمبيق بدبي، وهنري زفاكارامبا، الوزير المستشار في قنصلية زيمبابوي بدبي، وسما العين، والدكتور رخسيباي تورسونوف.

وتتضمن برنامج الحدث مجموعة متميزة من الجلسات الحوارية التي شارك فيها كل من أندرياس فيل، والدكتور رشاد حداد، ودانييلا ديفلوريو، والبروفيسور فيليب جيرويل، والدكتورة أولغا فاسيلنكو، والدكتور سيد خليل أحمد، وديانا سميرنوفا، ونوشين خان، حيث طرح المتحدثون رؤى معمَّقة حول أحدث تطورات قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض ملامح العلاقة المتنامية بين التكنولوجيا وصحة الإنسان، بما يعكس التحول المتسارع الذي يشهده هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبلغت الفعاليات ذروتها بتكريم نخبة من الشخصيات المؤثرة ومنحهم جوائز "الإنجاز مدى الحياة"، إذ تلقاها كل من الدكتور رشاد حداد، ود. نضال أبوزكي، ورافي طوريكيان، والبروفيسور فيليب جيرويل، تقديراً لإسهاماتهم الرائدة في مجالاتهم وجهودهم المتميزة في تطوير الإنسان والمجتمع. وتضمّنت الفعاليات أيضاً الإطلاق الرسمي لبودكاست "ماسترمايند بلا فلتر مع الدكتور منصور العبيدلي"، الذي يأتي كمنصة جديدة لتعزيز الريادة الفكرية وإثراء الحوار التحوّلي في مختلف أنحاء المنطقة.

كما شملت الفعالية تكريم عدد من القادة وأصحاب الإنجازات عالية الأثر ممن أسهموا في إحداث تقدم ملموس في مجالاتهم، ومن بينهم الدكتورة بهيرة الجيوشي، والدكتورة هدى مكاوي، والدكتور وليد سيد، وسانديب سينها، والدكتورة مريم عبيد إبراهيم، والدكتورة أولغا فاسيلينكو، والدكتور وائل فؤاد الحريري، والدكتورة ديشا ديناكار، والدكتور سانجيف سيتيا، والدكتور سيد خليل أحمد، والدكتور جيمي جوزيف، والدكتورة اقرأ نعيم، والدكتورة كيانا إماميان، والدكتورة سميثا بالوسامي، والدكتورة بريانكا سينغ، والدكتورة سيدا شيرال شاه، والدكتورة بريانكا هيمانت بانساري، والدكتورة هاجيرا جواد، وسيلفينا جوزيف، ونوشين خان، والدكتورة إقرا رضا، وحلول المسار السريع، وشيني جوزيف، وبيترا إيفيك، ومكروي جيف مونساياك راميريز، والدكتور غايتان الخوري، وميشا شارما غامبير، وسانديا راجوكومار، وجانيس روشيل بونس، والدكتور نزيه شاه.

واختتمت الفعالية بالإعلان عن موعد النسخ القادمة من نيكست ماسترمايند الإمارات، حيث من المقرر أن تقام نسخة الأعمال والشركات في 27 يونيو 2026، ونسخة الرعاية الصحية والجمال والعافية في 21 نوفمبر 2026.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (aiwaglobal.com) أو التواصل معنا عبر واتساب على الرقم: +971 565064885

