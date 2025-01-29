سيقوم قسم الصحة والجمال في "جي أم حي" بتسليط الضوء على محفظته التي تشمل علاماته التجارية بالإضافة إلى علامات تجارية عالمية معروفة يتعاون معها.

⁠الإعلان عن توسيع نشاط التوزيع لمنتجات الصحة والجمال في المملكة العربية السعودية، مما يُعتبر خطوة هامة في استراتيجية النمو الإقليمي لشركة جي أم جي.

⁠إعادة تموضع "سوبر كير" من نموذج الصيدلية التقليدية إلى وجهة شاملة للعناية بالصحة، لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الصحية الشخصية والشاملة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جي أم جي"، الشركة العالمية الهادفة إلى تعزيز أساليب حياة صحية عبر تصنيع وبيع وتوزيع علامات عالمية ومحلية في قطاعات الرياضة والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال والعقارات والخدمات اللوجستية، عن مشاركتها في معرض الصحة العربي لهذا العام عبر قسم الصحة والجمال الخاص بها. وكشريك موثوق لأكثر من خمسين عامًا، ستقوم "جي أم جي" بعرض مجموعة من علاماتها التجارية في مجال الصحة والجمال، بالإضافة إلى علامات تجارية معروفة تتعاون معها.

ويشهد هذا العام توسع قسم جي أم جي للصحة والجمال في نشاط التوزيع داخل المملكة العربية السعودية، مما يتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة في مجالات المكملات الغذائية والجمال، وتُعتبر هذه الخطوة إنجازاً مهماً في إطار استراتيجية النمو الإقليمي للشركة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، كما تنسجم مع رؤية الشركة الهادفة لتعزيز تجارب العملاء في قطاع الصحة والجمال، حيث توفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 50 علامة تجارية عالمية معروفة في قطاعات الصحة والعناية بالبشرة.

وفي حديثه عن النمو الاستراتيجي للشركة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "نؤكد التزامنا بأن نكون شريكاً موثوقًا، حيث نضع الجودة والتطور في صميم أولوياتنا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا، خاصة مع وجود واحدة من أقدم الصيدليات في الإمارات العربية المتحدة ضمن محفظتنا "صيدلية الخيام المعروفة حالياً باسم سوبر كير"، وباعتبارنا مجموعة ذات جذور إقليمية وطموحات عالمية، فإن رؤيتنا تتمثل في أن نصبح مزودا رائدا لتعزيز أساليب الحياة الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مما سيمكننا من توسيع آفاقنا بشكل أكبر."

هذا وسيقوم قسم جي أم جي للصحة والجمال خلال معرض الصحة العربي بعرض مجموعة متنوعة من علاماته التجارية في مجال الصحة والجمال، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع، مثل "New Chapter" و"Bluebonnet"، اللتين تقدمان منتجات نظيفة ومستدامة من المكملات الغذائية، كما ستعرض العلامة التجارية "Dermedic"، المتخصصة في العناية بالبشرة وعلاج الأمراض الجلدية.

ومن بين الابتكارات الأخرى، سيتم تقديم آيس كريم مضاف إليه الكولاجين والبروتين، وأكشاك صحية، وركن للهدايا، بالإضافة إلى إطلاق خدمة "Derma Studio" التي توفر تحليلاً شخصياً للبشرة باستخدام تكنولوجيا متطورة، كما تتوفر هذه الخدمة داخل متاجر سوبر كير في دبي مول ودبي هيلز مول، لكي تمنح العملاء حلولاً مخصصة للعناية بالبشرة تعالج احتياجاتهم الفردية بدقة وخبرة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت سوبر كير مؤخرًا بإجراء إعادة تموضع شاملة، حيث انتقلت من نموذج الصيدلية المتعارف عليها إلى وجهة متكاملة للعناية بالصحة، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة والاستجابة للطلب المتزايد على الحلول الصحية الشخصية والوقائية والشاملة.

قال ماركو داكوفيتش، رئيس قسم الصحة والجمال في جي أم جي: "نركز في جي أم جي على الابتكار والتخصيص، ونسعى لتقديم حلول تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة في الوقت الحالي، تعد إعادة تموضع علامة "سوبر كير" خطوة هامة في مسيرتنا للمساهمة في تعزيز قطاع الصحة والجمال، كما أن هذا التغيير يوفر منصة مميزة لشركائنا لعرض منتجاتهم، والاستفادة من الهوية الجديدة للعلامة للوصول إلى جمهور أوسع والتفاعل معه." وأضاف قائلاً: "يعتبر معرض الصحة العربي فرصة مثالية لعرض ما نقدمه، ولتسليط الضوء على دورنا كشريك مفضل، بما يتماشى مع رسالتنا ورؤيتنا في تقديم أفضل حلول الصحة والجمال."

تضم محفظة الصحة والجمال التابعة لشركة جي أم جي حاليًا أكثر من 100 متجر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الأشهر الـ 12 الماضية، تم افتتاح 14 متجرًا جديدًا، مع خطط لافتتاح المزيد هذا العام، ويُعد هذا التوسع السريع جزءًا من مبادرة أوسع تهدف إلى زيادة سهولة الوصول إلى المنتجات الصحية، مما يعزز رؤية جي أم جي في تقديم رعاية صحية متكاملة ويوفر وصولاً أكبر إلى منتجات العناية الصحية عالية الجودة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة جناح جي أم جي رقم C.C79 في معرض الصحة العربي 2025 خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025.

نبذة عن جي أم جي

تعد "جي أم جي" شركة عالمية متخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال بالإضافة إلى العمل في قطاعي العقارات والخدمات اللوجستية. وتتمحور رؤية المجموعة حول جعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح. وتمتد استثمارات المجموعة عبر ستة أقسام هي: "جي أم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Everyday Goods) و"جي أم جي للرعاية الصحية والجمال" (GMG Health and Beauty) و"جي إم جي للعقارات" (GMG Properties) و"جي أم جي للخدمات اللوجستية" (GMG Logistics) و"جي أم جي للمنتجات المنزلية" (GMG Home).

وانسجاماً مع رؤيتها "من المزرعة إلى المائدة"، تغطي "جي أم جي" سلسلة الاستهلاك الغذائي كاملة من خلال مرافق حديثة ومتطورة لتصنيع الأغذية، وتوسيع شبكة بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وتوزيع العلامات التجارية العالمية الشهيرة. دخلت الشركة قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة من خلال استحواذها على متاجر علامة "جيان" التجارية في أبريل 2022. وفي فبراير 2023، استحوذت "جي أم جي" على شركة "أسواق"، بما في ذلك شركاتها العاملة في تجارة التجزئة والتداول والعقارات، مما يجعل المجموعة واحدة من أكبر مشغلي مراكز التسوق المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت إدارة ملاكها عائلة باقر لأكثر من 47 عاماً، تعد "جي أم جي" شريكاً مفضلاً لمجموعة من أكثر العلامات التجارية شهرة ونجاحاً في العالم في قطاع العافية. وتزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وأطلقت أكثر من 120 علامة تجارية عالمية في 15 بلداً تعمل فيها، بما في ذلك علامات تجارية محلية مثل "سن آند ساند سبورتس" و"دروب كيك" وصيدليات "سوبر كير" و"فارم فريش" و"كلاسيك"، وعلامات تجارية عالمية مثل "نايكي" و"كولومبيا" و"كونفيرس" و"تمبرلاند" و"فانس" و"ماما سيتا" و"ماكين".

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