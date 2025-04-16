من بين المتحدثين الآخرين الذين سيقدمون رؤاهم في هذا الحدث، الخبير المستقبلي جون دافيلد، وبول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيتم تسليط الأضواء على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في سوق السفر العربي الذي يُقام في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع هذا الحدث الدولي في قطاع السفر نخبة من أبرز خبراء وقادة فكر في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم لاستكشاف كيفية تأثيره على مشهد السفر الترفيهي وسفر العمل، وتبسيط العمليات، وتحسين تجربة العميل.

وفقًا لبحث حديث نشرته شركة ستاتيستا، فقد شكّل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ما يقرب من ثلثي صفقات الاستثمار التكنولوجي العالمية التي أجرتها شركات السفر والتنقل منذ عام 2020، وفي جميع أنحاء قطاع السفر يتم تبني الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بدءًا من العملاء الذين يستخدمون أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخطيط رحلاتهم إلى مقدمي الخدمات السياحية الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا للضيوف.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يسرنا في معرض سوق السفر العربي 2025 أن نعلن عن حضور قائمة مميزة من المتحدثين ذوي الرؤى الثاقبة، حيث يمكن للحضور توقع مناقشات شيقة تتناول أحدث التطورات التكنولوجية، والاعتبارات الأخلاقية، والتطبيقات العملية، بالإضافة إلى ذلك سنستعرض أحدث التطورات في المعرض، بدءًا من حلول الحجز المتطورة وصولًا إلى أدوات تحليل البيانات التي تُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مدروسة. إنها فرصة لا مثيل لها لمحترفي قطاع السفر ليكونوا في طليعة الذكاء الاصطناعي واكتساب رؤى عملية تُسهم في نجاح أعمالهم".

في اليوم الافتتاحي لمعرض سوق السفر العربي 2025، ستُدير كاسي كوزيركوف، الرئيسة التنفيذية لشركة كوزير والمتحدثة العالمية المرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي، جلسةً بعنوان "تبني الذكاء الاصطناعي: من المصطلحات الشائعة إلى استراتيجية الأعمال"، حيث ستُوضح كيف يُمكن للشركات في قطاع السفر تحديد الفرص الحقيقية لتحسين أعمالها، كما ستُناقش كوزيركوف أسباب صعوبات الشركات، وتكشف عن أكبر التهديدات في هذا المجال، وتناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي.

في حديثها قبيل الحدث، علقت كوزيركوف قائلة: "يسعدني حضور معرض سوق السفر العربي 2025، فهناك ضجة كبيرة حول الذكاء الاصطناعي، وإمكاناته الهائلة في كل أنحاء العالم، ولكن قد يصعب أحيانًا التمييز بين الحقيقة والخيال، لذا ستساعد جلستي الحضور على رؤية فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، مع تحسين حياتهم وحياة من حولهم".

وأضافت كوزيركوف قائلة: "مع الذكاء الاصطناعي، لدينا إمكانات هائلة لبناء عالم أفضل، لذا آمل أن أتمكن من إلهام الحضور وعرض طرق عملية لتسخير قوة البيانات في الأتمتة".

هذا وقد اشتهرت كوزيركوف بتأسيسها مجال "ذكاء اتخاذ القرار" وشغلها منصب أول رئيسة لعلماء اتخاذ القرار في جوجل، حيث قادت التحول الذي قادته شركة التكنولوجيا العملاقة نحو الذكاء الاصطناعي.

وفي مكان آخر من معرض سوق السفر العربي 2025، سيشارك جون دافيلد، الخبير في مجال السفر والمستقبلي، رؤىً ثاقبة حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية لقطاع السفر من خلال تمكين تجارب شخصية فائقة، واتصالات سلسة، وابتكارات واعدة، كما سيناقش دافيلد خلال عرضه التقديمي كيف يمكن لمقدمي خدمات السفر العمل الآن للاستعداد لهذه التقنيات، مع معالجة تحديات مثل خصوصية البيانات ومقاومة التغيير.

ومع استمرار تطور التكنولوجيا، تسعى شركات السفر إلى إيجاد طرق مبتكرة لاستخدام التقنيات التي تركز على الإنسان للتواصل مع عملائها. في 30 أبريل، ستناقش مجموعة من رواد الفكر، بمن فيهم روبن لوثر، نائب رئيس شركة إكسبيديا TAAP، مجموعة إكسبيديا، كيفية استخدام قطاع السفر للتقنيات التي تركز على الإنسان، مع تناول الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والخصوصية وأهمية الحفاظ على التفاعل الإنساني في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الأتمتة.

وستتناول دوروثي أنجوس، المديرة العامة لشركة مولتيليم في الشرق الأوسط، أهمية العنصر البشري من خلال جلسة نقاشية شيقة حول العلاقة بين التواصل البشري والذكاء الاصطناعي في قطاع الفعاليات، حيث ستستكشف خلال الجلسة كيف يُحدث دمج كليهما ثورةً في تخطيط الفعاليات وتنفيذها وتجربة حضورها، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي يفرضها صعود الذكاء الاصطناعي.

وفي يوم في 30 أبريل، سيقدم بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، نظرة شاملة على مستقبل قطاع الطيران في عصر التحول والاضطراب العالمي، متطرقًا إلى دور الذكاء الاصطناعي، من بين عوامل أخرى، في إعادة تشكيل مستقبل الطيران. ستناقش الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات والصيانة التنبؤية وتجربة المسافرين.

وأخيرًا، سيستضيف جراهام بوب، نائب الرئيس، مبيعات الموردين وحلول الأماكن لدى سي فينت، جلسة بعنوان "تأمين المستقبل 2025: الاتجاهات والذكاء الاصطناعي والتحولات في السفر التجاري والمؤتمرات والمعارض"، حيث يستكشف كيف يمكن لمنظمي الفعاليات التجارية قياس تأثير فعالياتهم باستخدام مزيج من التخطيط الاستراتيجي وجمع البيانات الفعال والتحليل القوي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا.

سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

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