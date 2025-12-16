دمشق، سوريا : أعلنت دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، عن مشاركتها في المعرض الدولي للبناء والبنى التحتية والبلديات وأنظمة الأمن والسلامة "بيلدكس 2025"، الذي يقام في مدينة المعارض الجديدة بدمشق، في خطوة تؤكد تواجدها الراسخ والتزامها طويل الأمد بدعم سوريا خلال أكثر المراحل الصعبة التي شهدتها البلاد.

شاركت دايكن في المعرض إلى جانب وكيلها المعتمد في سوريا، شركة تكنولوجيا الحيز الهوائي (AST)، بحضور المدير العام السيد محمد حمور، حيث شددت على دورها المتواصل في تسريع مسيرة التنمية في سوريا من خلال دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية. وعلى مدار السنوات الماضية، أسست دايكن العديد من الشراكات مع القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء سوريا، وأسهمت بفعالية في جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. وخلال المعرض، أشادت دايكن بهذه الشراكات القائمة على أسس من الثقة والرؤية المشتركة للتنمية الوطنية.

وتقدم دايكن حلولاً متقدمة في مجال كفاءة الطاقة وترشيد الموارد، تشمل أنظمة التكييف المركزية والمبردات الهوائية والتبريد وتقنية VRV الحديثة التي تجمع بين الأداء العالي وتقليل استهلاك الطاقة، مما يدعم مشاريع إعادة الإعمار وفقا لمعايير الاستدامة البيئية.

وبهذه المناسبة، شدد سامر مراد، المدير الإقليمي في دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، على أن دايكن تضع مسألة تنمية الكوادر الفنية والهندسية السورية في طليعة أولوياتنا، حيث تقدم برامج تدريب متخصصة وورش عمل تقنية وشراكات تعليمية تهدف إلى بناء جيل جديد من الخبراء القادرين على قيادة مشاريع البنية التحتية المستقبلية بكفاءة. وأضاف: "نحن في دايكن، نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان والبيئة والمجتمع هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة. وسنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في سوريا لإحداث أثر إيجابي ودعم جهود التطوير والازدهار في المرحلة المقبلة."

من جهته، أعرب محمد حمور، المدير العام لشركة تكنولوجيا الحيز الهوائي عن فخره اعتزازه بدمج حلول دايكن العالمية عالية الكفاءة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد مع خبرة AST المحلية الممتدة لعقود في مجالي التركيب والصيانة. وأضاف: "إن مرحلة التحول في سوريا تتطلب بنية تحتية متينة، وتضمن شراكتنا مع دايكن توفير حلول مبتكرة ومستدامة لدعم تعافي البلاد."

وخلال الأشهر القادمة، ستوظف دايكن تقنياتها المتقدمة وابتكاراتها الرائدة وحلولها المستدامة لدعم مشاريع إعادة الإعمار في جميع أنحاء البلاد، مؤكدةً أن تحسين جودة حياة المواطنين في سوريا سيبقى محور تركيزها الرئيسي.

لمحة عن دايكن

دايكن شركة يابانية رائدة عالميًا في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVAC-R). تمتلك خبرة تتجاوز مئة عام، وتدير عملياتها في أكثر من 170 دولة عبر شبكة تضم ما يزيد عن 103,000 موظف حول العالم. عُرفت دايكن بريادتها في تطوير حلول متقدمة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وتميزها بكفاءة استهلاك الطاقة، وموثوقية منتجاتها، وأدائها العالي في مختلف الظروف المناخية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: www.daikinmea.com

-انتهى-

#بياناتشركات