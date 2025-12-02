الرياض: تشارك بوش السعودية في معرض التحول الصناعي 2025 الذي يُقام بين الأول والثالث من ديسمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث تكشف عن أحدث حلولها الصناعية المتقدمة عبر جناح مشترك يضم وحدات أعمال بوش لحلول التصنيع والابتكار والبرمجيات والرقمنة وأنظمة الحماية من الحرائق. ويأتي حضور بوش بهدف إبراز كيفية دمجها بين الهندسة المتقدمة والذكاء الرقمي وتقنيات السلامة الصناعية ضمن منظومات متكاملة تدعم عمليات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة عبر مختلف القطاعات.

وأكد بير يوهانسون، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة بوش الشرق الأوسط، أن الشركات الصناعية في المنطقة تتجه نحو حلول موثوقة وقابلة للتوسع وقادرة على دعم التحول نحو بيئات تصنيع حديثة وقال إن بوش تستثمر في تقنيات صناعية متقدمة تشمل العمليات الآلية وحلول المصانع الذكية ومنصات إنترنت الأشياء الصناعية بهدف مساعدة العملاء على تحسين الأداء وتعزيز القدرة التشغيلية وتحقيق نتائج ملموسة. من جانبها أشارت حنين الصالح، المديرة الإقليمية لمقر بوش السعودية، إلى أهمية هذا المعرض باعتباره منصة مباشرة للتواصل مع الشركاء والعملاء، موضحة أن بوش تركز على تمكين عمليات صناعية متصلة وذكية تعزز الشفافية والكفاءة والاستدامة من خلال حلول متكاملة تمتد من الهندسة الرقمية إلى أنظمة السلامة الذكية ومنصات الذكاء الاصطناعي الصناعي.

حلول بوش للتصنيع

تعمل بوش للتصنيع كشريك عالمي للصناعة ومزود لحلول الماكينات الخاصة وخطوط الإنتاج والتشغيل الذكي، حيث تقدم أنظمة تجمع بين الهندسة الرقمية والتقنيات الصناعية المتقدمة والخدمات الذكية على امتداد دورة حياة المنتج. وتشمل أعمالها مجالات التنقل الكهربائي والبنية التحتية للطاقة والسلع الاستهلاكية ومحركات الاحتراق، إضافة إلى مجالات أساسية تضم البطاريات وأنظمة الدفع الكهربائي والمستشعرات والإلكترونيات وخلايا الوقود وأنظمة التوجيه والشاسيه.

وانطلاقاً من مرحلة التطوير الأولى وحتى الإنتاج واسع النطاق، توفر بوش حلولاً قابلة للتوسع ومهيأة لاحتياجات كل عميل، بدءاً من الأنظمة اليدوية وأنظمة التشغيل الشبه آلية و الآلية بالكامل التي تغطي خطوط إنتاج صغيرة أو ضخمة متصلة رقمياً. وتجمع بوش بين خبراتها العميقة في الهندسة الميكانيكية والتصميم والمعرفة المتقدمة بعمليات التصنيع بما يشمل تقنيات الليزر والفحص البصري والقياس والاختبار. وبفضل قدراتها القوية في إدارة المشاريع وشبكتها العالمية، تعتمد الشركة نهجاً يجمع بين المعايير الدولية والتكييف المحلي لمواءمة احتياجات كل سوق.

وحدة الابتكار في بوش

تعرض وحدة الابتكار حلول التوأمة الرقمية التي توفر نسخاً رقمية واقعية للأصول الصناعية لمراقبتها وتحليلها وتحسينها في الوقت الفعلي. وتعتمد هذه الحلول على الذكاء الاصطناعي الصناعي والمحاكاة الفيزيائية بما يمكّن الشركات من رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الربحية وتقليل التعطل. كما تستعرض الوحدة منصات إنترنت الأشياء الصناعية من بوش التي صُممت للاندماج السلس مع بيئات التصنيع الحالية من خلال واجهات برمجة تطبيقات مرنة وسهلة التوصيل.

أنظمة بوش للحماية من الحرائق

تقدم أنظمة بوش للحماية من الحرائق مجموعة متكاملة من حلول الكشف المبكر والإنذار المصممة خصيصاً للتطبيقات الصناعية حيث تُعد الاستجابة السريعة عاملاً حاسماً. وتشمل أبرز حلولها جهاز AVIOTEC، وهي كاميرا IP مزودة بذكاء مدمج للكشف المرئي عن الدخان والحرائق، ما يجعلها مثالية للمواقع الواسعة أو المعقدة مثل المصانع والمستودعات ومحطات الطاقة حيث قد تفشل أجهزة الكشف التقليدية. كما توفر بوش أجهزة كشف اللهب المقاومة للانفجار والمعتمدة على الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء للاستخدام في البيئات عالية الخطورة مثل منشآت النفط والغاز والمصانع الكيميائية ومحطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى صفارات الإنذار المقاومة للانفجار للمواقع الصناعية التي تتطلب أعلى مستويات الأمان.

حلول بوش للبرمجيات والرقمنة

تقدم بوش منصة إدارة أداء الأصول المتكاملة IAPM ضمن منظومة بوش للصناعات الرقمية BDTI، وهي منصة تعتمد على توائم رقمية هجينة عالية الدقة تدمج بين الفيزياء والذكاء الاصطناعي والبيانات التشغيلية اللحظية لخدمة القطاعات الثقيلة مثل النفط والغاز والمعادن والمرافق والبنى التحتية الصناعية الضخمة. وتساعد المنصة المؤسسات على توقع الأعطال بدقة قبل حدوثها وتعزيز الاعتمادية والارتقاء بمستويات التميز التشغيلي. وتعتمد المنصة على بنية معيارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي الصناعي لتقديم تحليلات دقيقة وقابلة للتفسير على نطاق واسع، وتستعرض بوش خلال المعرض كيفية استخدام هذه التقنيات لمواجهة تحديات التشغيل الأكثر تعقيداً بطريقة آمنة ومستدامة.

