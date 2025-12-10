أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) الدورة الرابعة من قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية، التي أقيمت خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، وجمعت كبار ممثلي الهيئات التنظيمية من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا، إلى جانب عدد من أبرز الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المالي الأمريكي لتبادل المعارف والرؤى والخبرات.

وقد رسّخت قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية مكانتها كملتقى دولي رائد، يجمع أبرز الهيئات التنظيمية المالية في العالم في أجواء حصرية مغلقة. وتُسهّل القمة جهود التعاون على أرفع مستوى في مجالات الابتكار التنظيمي، والتحديات الناشئة، والأطر المالية المتطورة، مع التركيز على ضمان مرونة ونزاهة الأنظمة المالية العالمية.

ومع تطور المشهد المالي مدفوعاً بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، ركز هذا الحدث الحصري لهذا العام على تطور سوق الائتمان الخاص عالمياً، فقد أصبح نمو الائتمان الخاص أحد المحاور الرئيسة في النقاشات الدائرة حول قطاع الوساطة المالية غير المصرفية، في وقت باتت فيه صناديق الائتمان الخاص من أسرع القطاعات نمواً ضمن النظام المالي العالمي. وقد استقطب هذا النمو المتسارع اهتمام وتدقيق الهيئات التنظيمية العالمية والمشاركين في السوق على حد سواء، لا سيما في المسائل المتعلقة بالرافعة المالية والسيولة والترابط، بالإضافة إلى إقبال التجزئة على المنتجات في هذا القطاع

وركزت اجتماعات الطاولة المستديرة تباعاً على تطورات السوق الأخيرة، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية معالجتها. وتمت مشاركة النقاشات رفيعة المستوى التي استضافتها القمة الحصرية لاحقاً مع الحضور المشارك في أسبوع أبوظبي المالي.

