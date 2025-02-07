دبي، الإمارات العربية المتحدة – يستعد "ستيب Step" 2025، حدث التكنولوجيا الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للانطلاق بنسخته الثالثة عشرة في 19 و20 فبراير 2025 بالشراكة مع مدينة دبي للإنترنت، مركز التكنولوجيا الرائد وإحدى مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم.

ويُتوقع أن يستقطب أكثر من 8000 مشارك و200 متحدث، وتمويلاً بقيمة 9 مليار دولار أميركي، مما يعزز سمعة العلامة كمنصة رائدة للابتكار والتعاون والنمو في منظومة التكنولوجيا في المنطقة.

ويُضاف إلى نسخة هذا العام خمسة مسارات ديناميكية جديدة مصممة لتسليط الضوء على أكثر الاتجاهات التحويلية في التكنولوجيا، واحتفال مدينة دبي للإنترنت بمرور 25 عامًا على تمكين الاقتصاد الرقمي، حيث تشمل هذه المسارات:

المؤسسون والممولون: بناء الشركات الناشئة وتأمين الاستثمار، وجمع المؤسسين والمستثمرين والمسرّعات لتبادل الأفكار حول التوسع والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تكنولوجيا الإعلان 2.0: مناقشة مستقبل الإعلان، واستكشاف آلية عمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البرمجية في تحويل الحملات الإعلانية واستهداف الجمهور وسلامة العلامة التجارية.

تكنولوجيا العقارات: يستكشف هذا المسار الذي أُضيف لأول مرة في الحدث، وتستضيفه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، آلية عمل التقنيات المبتكرة على إحداث ثورة في مجال العقارات، وذلك بدءاً من حلول العقارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى المعاملات التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وابتكارات التطوير، واستكشاف مستقبل الحياة الحضرية والاستثمارات.

وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونماذج معالجة اللغات، والأنظمة السحابية: استكشاف آلية عمل الذكاء الاصطناعي على تحويل الصناعات، مع التركيز بشكلٍ كبير على البنية التحتية السحابية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ونماذج معالجة اللغات، حيث يوفر هذا المسار استكشافاً شاملاً للمشهد المتطور لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الابتكارات المؤسسية والمتطورة.

التكنولوجيا المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة: تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط العمليات المالية وتقليل التكاليف وتحسين إدارة التدفق النقدي من خلال حلول التكنولوجيا المالية.

وتعكس إضافة مسار تكنولوجيا العقارات هذا العام التزام "ستيب دبي" ومدينة دبي للإنترنت برعاية الجيل القادم من تمكين التكنولوجيا في جميع أنحاء البيئة الحضرية، كما توفر دائرة الأراضي والأملاك في دبي البنية التحتية الداعمة، وذلك من خلال منصات مثل مبادرة REES، مساهمةً بذلك بتشكيل قطاع العقارات.

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "تؤكد استضافة دبي لفعاليات رائدة مثل "ستيب دبي 2025" مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري. ويشكل إدراج مسار تكنولوجيا العقارات في الحدث خطوة تعكس التطور المتسارع للقطاع العقاري في دبي، حيث أصبحت التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير الخدمات العقارية وتحسين تجربة المستثمرين والمتعاملين".

وأضافت: "تقود دائرة الأراضي والأملاك في دبي مسيرة الابتكار في تكنولوجيا العقارات، استنادًا إلى رؤيتها في تأسيس بيئة رقمية متكاملة تدعم الحلول الذكية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتنا في مبادرة ريس للابتكار العقاري، التي أطلقناها مؤخرًا بهدف جعل دبي عاصمة عالميّة في مجالات تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع جهودنا المستمرة لتعزيز كفاءة العمليات وزيادة شفافية السوق."

وقال عمّار المالك، نائب الرئيس التنفيذي للتأجير التجاري في مجموعة "تيكوم": "يُشكّل ستيب منصة حيوية تجمع سنوياً بين روّاد الأعمال والابتكار الذين يساهمون بشكلٍ رئيسي في تشكيل المستقبل المُدعّم والمُعزّز بالتطورات التكنولوجية، وتواصل مدينة دبي للإنترنت إرثها الممتد على مدار 25 عاماً في تطوير منظومة التكنولوجيا والتحول الرقمي."

وأضاف: "ستدعم منظومة عملنا في تعزيز التواصل الهادف بين الشركات الرائدة في بيئة تزدهر فيها الأفكار الابتكارية الرائدة، وذلك تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33."

وتشهد نسخة هذا العام إضافة قيّمة لمنظومة الحدث من خلال انضمام BIM Ventures كشريك مميز، كما يُقدم الحدث فرصة لا مثيل لها للشركات الناشئة والمبتكرين للتواصل مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصُنّاع القرار في الصناعة.

إلى جانب العديد من الفعاليات المميزة التي تتضمن Startup Basecamp، و مسابقة Pitch التي تدعمها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وMentor’s Corner التي تدعمها SUMMIT OS، واجتماعات المستثمر بدعم من Zesty Equity.

بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 200 متحدث من قادة الصناعة مثل بليك بيلترام من Mindboy (الشركة الأم لClasspass)، ومحسن معظمي، الرئيس الدولي في Groq، وإيلي خوري من Vivium Holding، ومايكل لاهياني من "بروبرتي فايندر"، وأنجالي أجراوال، رئيس الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي في Noon Payments، و جيمس وانغ، المدير العام لمنصة علي بابا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم الإعلان عن مزيد من المشاركات في المرحلة اللاحقة.

بدوره قال راي ضرغام، الرئيس التنفيذي ل"ستيب": "مع التطور المُتسارع للمشهد التكنولوجي العالمي وخاصةً الذكاء الاصطناعي الذي يُمثل نبض القطاع، تحتضن ستيب دبي 2025 هذا التحول من خلال إطلاق مسار الذكاء الاصطناعي المُوسّع، وهو ما يضعنا في طليعة هذا التقدم."

وأضاف: "نُركز بنسخة هذا العام على دعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة التي ستعيد تعريف مستقبل التكنولوجيا، وربطهم بالمستثمرين للاستفادة من رأس المال الضخم."

وسيشهد الحدث مشاركة مجموعة ديناميكية من الشركات الناشئة المبتكرة من in5، حاضنة ريادة الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، مثل تطبيق التخطيط Lika؛ ومنصة إدارة الأجهزة وتكنولوجيا المعلومات الموحدة Zenadmin؛ واستوديو تصميم العطور المخصص Parfumery؛ و Estaie المتخصص بتكنولوجيا العقارات. وتعد هذه الشركات المبتكرة من بين مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة ناشئة جمعت أكثر من 7.8 مليار درهم إماراتي تمويلاً منذ تأسيس in5 في عام 2013.

وتحتضن مدينة دبي للإنترنت مجتمعاً حيوياً مكّن التحول الرقمي في المنطقة لأكثر من 25 عامًا، ويضم أكثر من 4000 عميل، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الناشئة وشركات الفورتشن 500 مثل مايكروسوفت وجوجل وإنفيديا، بالإضافة إلى أكثر من 31000 شركة متخصصة.

كما تشكل مدينة دبي للإنترنت جزءاً من محفظة وجهات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضم أيضاً مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومدينة دبي للعلوم، ومدينة دبي الصناعية، وحي دبي للتصميم (d3).

نبذة عن ستيب دبي

يُعقد ستيب دبي، حدث التكنولوجيا الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنوياً في مدينة دبي للإنترنت، وهي مركز الابتكار والتكنولوجيا في الإمارة، ويُمثل منصة تجمع بين الابتكار والمعرفة والفرص الفريدة، حيث يجمع أكثر من 8000 مشارك، و400 شركة ناشئة رائدة، و100 شركة، و بتمويل 9 مليار دولار أميركي، وأكثر من 200 متحدث مؤثر.

ويُشكّل الحدث حلقة وصل بين رواد الأعمال وقادة الصناعة، كما يُعزز الروابط والتعاون في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، إلى جانب توفيره تجربة مميزة لرواد التكنولوجيا ويدعوهم إلى استكشاف مستقبل الصناعة، وذلك من خلال تغطية خمسة مسارات مخصصة تغطي مختلف الصناعات ومشاركة نخبة من الخبراء.

لمزيد من المعلومات وحجز التذاكر للمؤتمر الذي سيعقد من 19 إلى 20 فبراير، يرجى التفضل بزيارة https://dubai.stepconference.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع fanan@thebrillcollective.com

نبذة عن علامة "ستيب":

تتميّز ستيب باستضافة الفعاليات التي تحتضن الشركات الناشئة بما في ذلك ستيب دبي، وستيب سان فرانسيسكو، وستيب الرياض، وهي منصة ديناميكية تعزز الروابط بين الشركات الناشئة وعشاق التكنولوجيا والمستثمرين، وتدفع عجلة الابتكار وازدهار المجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين الجمهور على أرض الواقع.

وتتميز فعاليات ستيب بأنها تجارب حيوية وتفاعلية، وذلك بفضل الأخلاقيات التي يتبناها المؤسسين، حيث تجمع بينهم وبين المستثمرين والعلامات التجارية، لخلق تواصل فعّال، ولحظات حقيقية من التعاون والنمو، وهو ما يجعل ستيب حافزاً للتغيير، إلى جانب كونها رؤية للتوسع عالمياً ودعم أنظمة الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم على 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 10,800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها أكثر من 105 آلاف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلولاً ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.tecomgroup.ae.

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